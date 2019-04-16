Рискованная поездка: основные опасности каршеринга

Сервис краткосрочной аренды автомобилей увеличивает обороты в столице и других регионах страны прям на глазах. Каршеринг — довольно удобный способ передвижения, но в текущей статье мы расскажем об имеющихся опасностях, которые подстерегают нас при использовании этого сервиса.

Техническое состояние

Поминутная аренда авто в крупных городах — настоящее спасение. Огромное количество машин, понятный интерфейс, можно подобрать автомобиль поблизости, приемлемая стоимость, учитывая, что туда включена оплата топлива, парковки и даже мойки — все это объединяет в себе каршеринг. Есть только одно НО, когда человек нарушает правила ПДД, то штраф придется выплатить из своего кармана.

Нынешние правила дорожного движения указывают, что водитель в обязательном порядке должен проверить соответствие авто к требованиям безопасности. Категорически запрещено начинать движение при неисправности рабочей функции тормозов или рулевого управления, неработающих фарах и задних габаритных огнях в вечернее и ночное время, а также при плохой видимости.

Вопреки вышеуказанным правилам, большая часть клиентов каршеринговой службы проверяет авто только на предмет внешних дефектов. Это понятно: за недосмотр можно расплатиться копеечкой, ведь так прописано в договоре. Но не следование существующим правилам тоже может повлечь за собой плачевные последствия. Если машина попадет в ДТП и будет доказан факт ее технической неисправности, то ответственность ляжет на плечи водителя.

Понятное дело, что не каждую неисправность можно увидеть при поверхностном осмотре. Но большинство проявит себя при движении. В данной ситуации поездку лучше прекратить, а не продолжать езду на свой страх и риск.

Обращаем внимание на колеса

Перед началом движения на каршеринговом авто стоит хотя бы осмотреть работоспособность фар и огней, а также состояние и модель резины. Может показаться, что последнее не так уж и важно. В России погода непостоянна и может подкидывать неожиданные сюрпризы, например, машину не переобули на зимнюю резину, а ночью случились заморозки. В такой ситуации есть вероятность попасть в ДТП, так как на прокатном авто человек не знает, какие надеты колеса.

Помимо этого, рекомендуется выяснить марку используемых шин и степень их износа. На сегодняшний день организации обувают все машины службы в хорошую резину и следят за ее состоянием. Однако рост конкуренции иногда может спровоцировать компанию включить экономию. По итогу нередко можно встретить машины на лысых покрышках или в колесах от малоизвестных китайских фирм.

Специалисты рекомендуют при старте не включать любимую музыку, а внимательно прислушаться к машине:

нет ли стуков;

как слушается руль;

быстро ли разгоняется и т. д.

Один из вариантов неисправности, которая может привести к печальным последствиям, — ослабленные болты крепления колес. Что произойдет, если на скорости отлетит колесо, думаем, описывать не следует.

Нельзя надеяться на посторонних людей: в первую очередь необходимо обезопасить себя и окружающих, уделив несколько минут осмотру авто. Экономия в 30-40 рублей — ничто по сравнению с людской жизнью.

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