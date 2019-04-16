EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ксения Семенова

Рискованная поездка: основные опасности каршеринга

Авто

Сервис краткосрочной аренды автомобилей увеличивает обороты в столице и других регионах страны прям на глазах. Каршеринг — довольно удобный способ передвижения, но в текущей статье мы расскажем об имеющихся опасностях, которые подстерегают нас при использовании этого сервиса.

продажа авто, автомобиль
 

Техническое состояние

Поминутная аренда авто в крупных городах — настоящее спасение. Огромное количество машин, понятный интерфейс, можно подобрать автомобиль поблизости, приемлемая стоимость, учитывая, что туда включена оплата топлива, парковки и даже мойки — все это объединяет в себе каршеринг. Есть только одно НО, когда человек нарушает правила ПДД, то штраф придется выплатить из своего кармана.

Нынешние правила дорожного движения указывают, что водитель в обязательном порядке должен проверить соответствие авто к требованиям безопасности. Категорически запрещено начинать движение при неисправности рабочей функции тормозов или рулевого управления, неработающих фарах и задних габаритных огнях в вечернее и ночное время, а также при плохой видимости.

Вопреки вышеуказанным правилам, большая часть клиентов каршеринговой службы проверяет авто только на предмет внешних дефектов. Это понятно: за недосмотр можно расплатиться копеечкой, ведь так прописано в договоре. Но не следование существующим правилам тоже может повлечь за собой плачевные последствия. Если машина попадет в ДТП и будет доказан факт ее технической неисправности, то ответственность ляжет на плечи водителя.

Понятное дело, что не каждую неисправность можно увидеть при поверхностном осмотре. Но большинство проявит себя при движении. В данной ситуации поездку лучше прекратить, а не продолжать езду на свой страх и риск.

Авто разметка
 

Обращаем внимание на колеса

Перед началом движения на каршеринговом авто стоит хотя бы осмотреть работоспособность фар и огней, а также состояние и модель резины. Может показаться, что последнее не так уж и важно. В России погода непостоянна и может подкидывать неожиданные сюрпризы, например, машину не переобули на зимнюю резину, а ночью случились заморозки. В такой ситуации есть вероятность попасть в ДТП, так как на прокатном авто человек не знает, какие надеты колеса.

Помимо этого, рекомендуется выяснить марку используемых шин и степень их износа. На сегодняшний день организации обувают все машины службы в хорошую резину и следят за ее состоянием. Однако рост конкуренции иногда может спровоцировать компанию включить экономию. По итогу нередко можно встретить машины на лысых покрышках или в колесах от малоизвестных китайских фирм.

Специалисты рекомендуют при старте не включать любимую музыку, а внимательно прислушаться к машине:

  • нет ли стуков;
  • как слушается руль;
  • быстро ли разгоняется и т. д.

Один из вариантов неисправности, которая может привести к печальным последствиям, — ослабленные болты крепления колес. Что произойдет, если на скорости отлетит колесо, думаем, описывать не следует.

Нельзя надеяться на посторонних людей: в первую очередь необходимо обезопасить себя и окружающих, уделив несколько минут осмотру авто. Экономия в 30-40 рублей — ничто по сравнению с людской жизнью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как КАРШЕРИНГ может превратить твою жизнь в АД?
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы ремонт каршеринг автомобиль
Новости
Кадыров пообещал отыскать человека, который назвал его шайтаном
В Испании проведут генетическую экспертизу останков Христофора Колумба
Суд оштрафовал "Новую газету" за статью о провокаторах на митингах Навального
После перетрясок: почему Штаты "сменили пластинку" по Nord Stream 2
Суд приговорил Платошкина к условному сроку на пять лет
Всероссийскую перепись населения перенесут на октябрь
В Малави устроили сожжение 16,9 тыс. доз вакцины AstraZeneca
Скончалась актриса, известная по роли Мальвины в "Приключениях Буратино"
Китай опубликовал первые снимки Марса
Генерал-майор юстиции назвал первопричину трагедии в Казани
Последние материалы
Суд оштрафовал "Новую газету" за статью о провокаторах на митингах Навального
После перетрясок: почему Штаты "сменили пластинку" по Nord Stream 2
Суд приговорил Платошкина к условному сроку на пять лет
Всероссийскую перепись населения перенесут на октябрь
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Возможно всё: почему Медведев заявил об обязательной вакцинации
В Малави устроили сожжение 16,9 тыс. доз вакцины AstraZeneca
Есть ли секс в космосе
Скончалась актриса, известная по роли Мальвины в "Приключениях Буратино"
Китай опубликовал первые снимки Марса
Популярное
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".

В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Единоборства. Новости и обзоры
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Мир. Новости мира
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников