EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Сергей Бухранский

Таксисты не выносят пассажиров-навигаторов и влюблённых на заднем сиденье

Авто

Работа с людьми — не самое простое дело, это вам расскажет любой, кто работает в сфере обслуживания. Подобное суждение не чуждо и для профессии таксиста. Эта работа крайне непростая, а подчас даже опасная. Конечно, большинство несчастных случаев происходит в виде ДТП, но нередко таксисты подвергаются нападениям грабителей или неадекватных личностей.

Таксисты не выносят пассажиров-навигаторов и влюблённых на заднем сиденье

У каждого таксиста со стажем есть десяток удивительных историй, которые иногда граничат со здравым смыслом. 

Секс на заднем сиденье

Интересно, но многие считают, что только в Америке молодежь может позволить себе секс-забавы на заднем сиденье такси. На самом деле в России существует не меньше раскрепощенных молодых людей, не желающих просто так сидеть во время поездки. Иногда таксисты издеваются над такими парочками, делая крутые повороты или резкое торможение.

Заднее сиденье — не лучшее место для любви. Конечно, любой таксист старается немного сэкономить. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на регулярную химчистку сидений. Ежедневно в такси ездят десятки разных людей и не все из них бывают чистоплотными. Поэтому следует понимать, что заднее сиденье автомобиля такси — место, где не стоит заниматься сексом, хотя бы с точки зрения гигиены.

Забытые вещи

Большинство таксистов — порядочные отзывчивые люди. Но не стоит этим злоупотреблять. Если так случилось, что вы забыли в такси ценную вещь, а таксист её вам вернул, обязательно надо нужно отблагодарить добросовестного водителя.

Торговля за копейки

Передвигаясь на такси, вы изначально получаете больше комфорта, чем на общественном транспорте. Поэтому надо постараться не торговаться с водителем из-за копеек. Конечно, если речь идет о крупной сумме, тогда понятно, но мучить уставшего таксиста из-за незначительной сдачи — это плохой тон.

Пассажир — навигатор

Сегодня технологии подарили нам возможность прокладывать маршрут по навигатору. Но это не значит, что надо постоянно учить водителя, как и куда надо повернуть. Таксисты не переваривают клиентов, которые всю поездку их поучают. Поэтому следует доверяться шоферу, и помочь ему только в том случае, если он попросит.

Таксисты и полиция

Так сложилось традиционно, но таксисты не любят полицию. Также в случае спорных ситуаций таксисты редко обращаются за помощью к полицейским. Поэтому даже если клиент не рассчитался, таксист не пойдет в полицию. Но таксисты народ дружный и если проявить к водителю агрессию, ему на помощь придут другие таксисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ПОДБОРКА конфликтов с пассажирами в такси/ДРАКИ В ТАКСИ/ЯЖМАТЬ В ТАКСИ/СЕГА ТАКСИСТ
Куратор: Игорь Моржаретто
Sberbank
Новости
В США видят серьёзные последствия для безопасности страны из-за Украины
Зеленский: Украина никогда не признает Крым российским
Третьяков: в Херсонской области события могут развиваться по двум сценариям
В парламенте Крыма ожидают создания новых народных республик на Украине
Карлсон высмеял Байдена, который обвинил Путина "во всех смертных грехах"
Глава ДНР Пушилин: боевиков с "Азовстали" в Мариуполе ждёт трибунал
Инвестиционный эксперт Полевой не исключил падения курса доллара до 45 рублей
Стоимость бензина в США достигла пика
Арестович объяснил, почему его прогнозы не сбываются: "Идиотизм командования РФ"
Липп: "Я никогда не вернусь в Германию, меня там или убьют, или посадят"
Популярное
Евросоюз
Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы"

Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.  

Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы"
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
Происшествия
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
Политика. Новости и аналитика
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Людмила Черткова Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт Людмила Черткова Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева Любовь Степушова Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы" Любовь Степушова
Силовые структуры
Сивков: НАТО планирует развязать атомную войну на Украине
Силовые структуры
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Мир. Новости мира
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Последние материалы
Глава ДНР Пушилин: боевиков с "Азовстали" в Мариуполе ждёт трибунал
Инвестиционный эксперт Полевой не исключил падения курса доллара до 45 рублей
Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт
Стоимость бензина в США достигла пика
Арестович объяснил, почему его прогнозы не сбываются: "Идиотизм командования РФ"
Липп: "Я никогда не вернусь в Германию, меня там или убьют, или посадят"
Коротченко: Украина перепродаёт до 15% полученного от НАТО вооружения
Зеленский предложил Италии распространить санкции на обычных россиян
В США приходят к выводу о том, что собственные граждане важнее Украины
Симоньян опровергла информацию о сборе военных билетов во Внешэкономбанке
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников