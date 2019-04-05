Таксисты не выносят пассажиров-навигаторов и влюблённых на заднем сиденье

Работа с людьми — не самое простое дело, это вам расскажет любой, кто работает в сфере обслуживания. Подобное суждение не чуждо и для профессии таксиста. Эта работа крайне непростая, а подчас даже опасная. Конечно, большинство несчастных случаев происходит в виде ДТП, но нередко таксисты подвергаются нападениям грабителей или неадекватных личностей.

У каждого таксиста со стажем есть десяток удивительных историй, которые иногда граничат со здравым смыслом.

Секс на заднем сиденье

Интересно, но многие считают, что только в Америке молодежь может позволить себе секс-забавы на заднем сиденье такси. На самом деле в России существует не меньше раскрепощенных молодых людей, не желающих просто так сидеть во время поездки. Иногда таксисты издеваются над такими парочками, делая крутые повороты или резкое торможение.

Заднее сиденье — не лучшее место для любви. Конечно, любой таксист старается немного сэкономить. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на регулярную химчистку сидений. Ежедневно в такси ездят десятки разных людей и не все из них бывают чистоплотными. Поэтому следует понимать, что заднее сиденье автомобиля такси — место, где не стоит заниматься сексом, хотя бы с точки зрения гигиены.

Забытые вещи

Большинство таксистов — порядочные отзывчивые люди. Но не стоит этим злоупотреблять. Если так случилось, что вы забыли в такси ценную вещь, а таксист её вам вернул, обязательно надо нужно отблагодарить добросовестного водителя.

Торговля за копейки

Передвигаясь на такси, вы изначально получаете больше комфорта, чем на общественном транспорте. Поэтому надо постараться не торговаться с водителем из-за копеек. Конечно, если речь идет о крупной сумме, тогда понятно, но мучить уставшего таксиста из-за незначительной сдачи — это плохой тон.

Пассажир — навигатор

Сегодня технологии подарили нам возможность прокладывать маршрут по навигатору. Но это не значит, что надо постоянно учить водителя, как и куда надо повернуть. Таксисты не переваривают клиентов, которые всю поездку их поучают. Поэтому следует доверяться шоферу, и помочь ему только в том случае, если он попросит.

Таксисты и полиция

Так сложилось традиционно, но таксисты не любят полицию. Также в случае спорных ситуаций таксисты редко обращаются за помощью к полицейским. Поэтому даже если клиент не рассчитался, таксист не пойдет в полицию. Но таксисты народ дружный и если проявить к водителю агрессию, ему на помощь придут другие таксисты.

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