Совет Федерации предложил выдавать лицензию на работу в такси самозанятым

Комитет Совета Федерации по развитию информационного общества выступил с предложением выдавать два вида лицензии на работу в такси — для профессионалов и самозанятых граждан.
Об этом заявил член заседания комиссии, генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарьян.
Так, рассказал специалист, подразумевается, что самозанятые водители такси — так называемые "бомбилы" — смогут получить лицензию на работу в упрощенном порядке. Комитет Совета Федерации по развитию информационного общества, однако, указал Карен Казарьян, планирует запретить им пользоваться парковками для такси и выделенными полосами. Также самозанятые водители такси не смогут работать в автопарках.
Значительные изменения могут коснуться и профессиональных водителей, работающих на таксомоторные компании, подчеркнул Казарьян. Так, Совет Федерации, например, планирует ввести для них специальный экзамен на профпригодность. Также планируется не допускать до работы в такси тех россиян, имеющих стаж вождения автомобиля меньше трех лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из Всероссийского центра исследования общественного мнения провели опрос с целью выяснить, как россияне относятся к такси. Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных — 79 % — считают данный вид транспорта безопасным.
Фото: pixabay. com.
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