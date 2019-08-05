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Автор Ирина Гусакова

Занимательные факты о Volkswagen Beetle

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Не так давно компания Volkswagen заявила о том, что прекращает производство знаменитого автомобиля "жук". Впрочем, однажды его уже переставали производить, но затем он совершил триумфальное возвращение. Слишком многим нравятся изящные очертания этого компактного очаровательного автомобиля.

Слух о том, что Volkswagen Beetle был создан по команде Гитлера, отчасти правдив. Долгое время утверждалось, что этот автомобиль был создан по приказу Адольфа Гитлера. Вождь нацистов хотел, чтобы у немецких семей была простая и доступная машина, и обратился к автопроизводителю Фердинанду Порше, чтобы он создал народный автомобиль. Но основа для "жука" имелась задолго до приказа Гитлера. Базой для него стала "пятая серия" автомобилей Порше. Слухи о том, что Гитлер лично разработал дизайн "жука", конечно же, неправда. Хотя говорят, что он высказывал пожелание, чтобы машина выглядела как жук. По словам фюрера, следовало посмотреть на природу для того, чтобы увидеть все нужные линии и формы. Тем не менее есть факт: Гитлер собственноручно заложил первый камень в завод Volkswagen в Вольфсбурге.

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Американцев Volkswagen Beetle не впечатлил. Когда в 1949 году машина была предложена американскому рынку, покупателей на нее было мало. За первый год продаж было куплено всего две машины. Возможно, то было сохранявшееся подозрение по отношению ко всему из Германии. Тем не менее к 1960-му каждый год продавались сотни тысяч "жуков". В 1970-м их было продано больше всего, а именно — 570 тысяч.

Изначально автомобиль не назывался "жуком". Это имя он получил благодаря тому, что оно стало общеупотребительным по отношению к этой машине. Официально модель называлась "Фольксваген Тип 1" (Volkswagen Type 1). Только в конце 1960-х автомобиль был переименован в Volkswagen Beetle.

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В разных странах у автомобиля свое имя. Во Франции его называют "божьей коровкой", в Боливии он стал "черепахой", а в Индонезии прозвали "лягушкой".

В Сиэтле под мостом спряталась скульптура тролля, сказочный гигант держит в руке настоящего "жука". На фотографиях, сделанных при изготовлении тролля, видно, что машина была красной.

В ранних мультфильмах про Трансформеров Бамбли превращался именно в Volkswagen Beetle. Позднее была произведена замена на Camaro.

Изначально в комплект каждого автомобиля входила вазочка для цветов, которую крепили на ветровом стекле или приборной панели. Вазочка стала символом автомобиля, и когда было произведено его обновление в 1998 году, ее оставили в качестве непременного атрибута. Только в 2011 году Volkswagen Beetle перестали комплектовать вазочкой. Сделано это было для того, чтобы придать ему более "мужской" характер.

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Темы volkswagen bee﻿tle фольксваген жук интересные факты
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