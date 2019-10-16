Советы и маленькие хитрости опытных автомобилистов

Водители, которые имеют многолетний стаж не просто управления автомобилем в свое удовольствие, но и все это время имеющие с ним дело во все времена года и в любое время суток, имеют в запасе разные мелочи для удобства общения со своим железным конем. Если начинающий автолюбитель поговорит с таким профессионалом, он получит важную информацию, которая поможет ему быстрее освоиться со своим автомобилем.

Всем известно, что днище кузова имеет свойство быстро ржаветь. К сожалению, от этого не спасет никакая пропитка, разве что немного отсрочит появление ржавчины на днище. Ржавеет кузов не только снизу, со стороны дороги, но и изнутри, когда вода затекает под коврик. Гораздые на выдумку водители придумали класть под коврики пластиковые решетки, которые хозяйки используют в раковине на кухне. Пространство под ковриком лучше вентилируется, и вода высыхает намного быстрее. Можно использовать и бумажные прокладки — картон или газеты — для впитывания влаги, но это более грязная процедура. К тому же необходимо в дождливый или снежный сезон менять эти прокладки каждый день.

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Мороз для автомобиля, который стоит не в теплом гараже, а просто на стоянке становится просто бичом божьим. Двигатель и большинство механизмов в автомобиле попросту замерзают. Бывает, что утром морозного дня владелец, попытавшись не то что завести двигатель, а хотя бы открыть дверь автомобиля, плюет на все и оставляет свое транспортное средство до потепления.

Водители с большим стажем так не поступают. У них в запасе всегда есть выход из трудной ситуации. Например, вышел такой профи с женой, чтобы куда-нибудь поехать, а замок двери замерз, если даже под рукой нет "вэдэшки", он не будет вызывать такси, а попросит у супруги антисептический гель для рук, и замок будет открыт.

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Вода, попавшая в бензобак, может доставить немало хлопот автовладельцу. В сильный мороз образуются кристалики льда, которые препятствуют доступу бензина в цилиндры. Автомобилисты со стажем советуют осенью залить в бензобак до пол-литра изопропилового спирта, используемого для очистки стекол или протирки оргтехники. Он оседает на дне бензобака, препятствуя замораживанию воды, а попав в двигатель спирт сгорает. Кроме того, как утверждают те, кто имеет дело с этим химреактивом, немного можно сэкономить бензин.

Завести двигатель в мороз — проблема. Но если на стоянке или в гараже есть розетка, то для опытного водителя проблемы с пуском двигателя после морозной ночи не существует. Он обязательно захватит с собой электрообогреватель, например, электрогрелку, которую можно положить под капот. После 10-15 минут такого принудительного прогрева двигатель запускается с пол-оборота, как летом.

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Нередко после ремонта на кузове и стеклах остаются масляные пятна. Опытные водители в этих случаях не обращаются в сервис, а справляются с этой проблемой сами. Они знают, что сигаретный пепел и масло — давние враги, поскольку в пепле содержится соли лития, при соединении с водой дающие щелочь.

Также профи автомобилизма пользуются старой приметой: если на масляное пятно на стекле сначала налить воды, затем посыпать табаком, а потом протереть, то пятно исчезнет само собой.

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Фото превью: na-kolesax.ru