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Автор Евгений Шуршаков

Баран отпущения: казахские хоккеисты смыли позор кровью

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Клуб "Барыс" из Астаны, являющийся флагманом казахстанского хоккея, второй раз в своей истории рискует не попасть в плей-офф КХЛ. Регулярный чемпионат команда начала уверенно, но в конце 2017 года попала в черную полосу из 15 матчей, 13 из которых проиграла. Исправить ситуацию в клубе решили, принеся в жертву барана.

Все прошло тихо, баран даже не пикнул. Его кровью окропили ворота домашней "Барыс-Арены". За процессом наблюдали хоккеисты команды, в том числе легионеры. Говорят, кому-то даже стало плохо.

Оставалось ждать чуда, но оно все не приходит — "Барыс" проиграл и три следующих матча. Зато о жертвоприношении стало известно широкой публике. Казахстанский комик и продюсер Нуртас Адамбай посмеялся на своей странице в Facebook, написав: "Модернизация сознания! ЭКСПО — Энергия будущего! 30-ка самых развитых стран! "Барыс" режет барана перед игрой и мажет на ворота его кровь".

Под записью тут же появились десятки комментариев. Мнения разделились. Одни комментаторы смеялись, считая, что раз нет результата, то не того барана зарезали. Звучал и главный вопрос: "При чем тут баран, если они играть не могут?"

Нашлись и те, кто говорил о том, что есть обычаи и традиции, их надо чтить.

"Когда в Скандинавии режут дельфинов, никто ничего не говорит. Когда в Испании быков — это их традиция. Казахи зарезали барана — "отсталые, на дворе 21 век". Двойные стандарты", — высказал общее мнение этой группы комментаторов Baur Zhuman.

Объясняться был вынужден и пресс-секретарь "Барыса" Евгений Акманов. Отвечая на вопросы сайта Шайба. kz, он отметил, что никто из легионеров в обморок не падал, все отнеслись к жертвоприношению с пониманием и уважением.

По его словам, обратиться за помощью к высшим силам руководство клуба попросили сами хоккеисты. Поскольку "Барыс" — команда многонациональная, были приглашены имам и батюшка.

"Сперва имам прочитал молитву, затем зарезали барана. В Казахстане есть такая традиция жертвоприношения, и к ней надо относиться с уважением", — отметил Акманов.

Пресс-секретарь сослался на российскую Пермь, где также проводили подобный ритуал, после чего местный футбольный клуб "Амкар" прервал серию поражений.

Рассказывая подробности жертвоприношения Евгений Акманов добавил, что батюшка прочитал молитву и окропил святой водой хоккеистов, их клюшки и игровые свитера, раздевалку и даже ловушку шведского голкипера команды Хенрика Карлссона.

Именно Карлссон после новых поражений "Барыса" заметил, что-либо жертвоприношение не помогло, либо "другие команды зарезали больше баранов".

Не остался в стороне и комик Нуртас Адамбай. На этот раз в интервью интернет-порталу Sports. kz он пояснил свою позицию, заметив, что не имел в виду возвращение в средневековье.

"Мне не совсем понятно, когда такие большие клубы, которые получают финансирование, в том числе из государственного бюджета, делают подобное на спортивной арене… Мое мнение как гражданина нашей страны, болельщика — мне кажется это лишним, потому что в этом я вижу какое-то перекладывание ответственности за свои неудачи, ошибки. Ну, зачем это нужно?! Резать барана — а потом проигрывать не самым сильным командам… Это не совсем правильно" — считает Адамбай.

По его словам, клубы, которые хотят соблюдать традиции, должны и состоять из игроков, которые их придерживаются. Можно ездить в мечеть, там резать баранов, но смешивать традиции со спортом — это выглядит странно.

На вопрос о подобных ритуалах, которые помогали другим командам, он сказал, что, скорее всего, эти команды просто лучше готовились и больше хотели победить.

"Если бы какие-то традиционные вещи, приметы здесь работали… Тогда давайте резать не одного барана, а сразу шесть — чтобы наверняка. Почему всегда только одного? Пусть Министерство финансов, Национальный банк каждое утро режут барана, чтобы тенге был крепче. Почему не использовать это в других сферах? Я к тому, что к этому нужно относиться именно как к традиции", — сказал Адамбай.

Трудно не согласиться, что спорт и смерть, даже барана, не должны пересекаться.

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