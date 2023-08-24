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Любовь Степушова

Авиакатастрофа в Тверской области: версии, причины и виновники

4:05
Происшествия

Заказчики убийства (если это не был несчастный случай) Евгения Пригожина расчеловечивают русских, поэтому их круг легко определить.

Авиакатастрофа в Тверской области: версии, причины и виновники
Фото: самолёт, тверь, авиакатастрофа

Следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, включая "внешнее воздействие" и ошибку пилота, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

"Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие", — сказал источник.

Сайт 112 в Telegram указывает, что проверяется версия о взрывном устройстве на борту. Как стало известно СМИ, перед последним вылетом Embraer Legacy десять дней простоял на ремонте, где "заложить взрывчатку было проще всего".

Telegram-канал Shot сообщает, что, согласно предварительной информации, именно в области шасси произошёл взрыв в воздухе, в результате чего оторвалось крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. В пользу этой версии говорит то, что хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа. Из-за взрыва и разгерметизации все находившиеся на борту моментально потеряли сознание, что помешало пилотам доложить о ЧП.

  1. Не стоит забывать, что у Евгения Пригожина были огромные заслуги перед Россией, он Герой РФ, так же как и сам Вагнер — Дмитрий Уткин. Кроме того, вместе с самолётом погиб не только Пригожин и вагнеровцы, но и весь экипаж самолёта. То есть если это убийство, а не несчастный случай, то у заказчика должно присутствовать расчеловечивание русских.
  2. Второе обстоятельство, которое надо иметь в виду, — весьма успешное открытие нового проекта Пригожина в Африке, о чём он заявил буквально накануне гибели.
  3. Третий момент — истерика польского правительства по поводу присутствия "Группы Вагнера" в Белоруссии.

Исходя их этого можно говорить о следующих потенциальных заказчиках...

  1. США, которым Пригожин сломал бы контроль за джихадистами в Сахеле, объявившись в Нигере. Операция — в духе американских спецслужб, которые убили лидера КСИР генерала Касема Сулеймани. Но КСИР, кстати, не развалился, и иранцы отомстили, обстреляв военную базу США в Ираке. Не потому ли советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан провёл телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, чтобы сообщить о непричастности США к авиакатастрофе.
  2. Франция — по аналогичным причинам контроля за обстановкой в Сахеле и даже более глубокого характера, таким как потеря влияния во франкоязычной Африке и урановой руды в Нигере.
  3. Польша — за эту версию говорит ненависть поляков к России.
  4. Украина, которая всегда готова отомстить за Бахмут и, кроме того, как думают в Киеве, восстановить против Кремля российских "патриотов".

Flightradar24 смог отследить данные о Embraer до 18:20 (мск). Из них следует, что самолёт поднялся на 8,5 километра и какое-то время продолжал полёт на этой высоте. Он набирал высоту, вновь снижался, но затем резко за 30 секунд потерял 2,4 километра, после чего данные перестали поступать.

CNN приводит мнение о катастрофе американских пилотов на основе изучения видео падения. Они считают, что катастрофа могла быть вызвана внешним влиянием — взрывом внутри или снаружи самолёта. Бывший инспектор по безопасности Федерального управления гражданской авиации США Дэвид Суси заявил, что падение самолёта выглядело так, будто у него осталось только одно крыло.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы тверская область евгений пригожин
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