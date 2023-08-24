Авиакатастрофа в Тверской области: версии, причины и виновники

Заказчики убийства (если это не был несчастный случай) Евгения Пригожина расчеловечивают русских, поэтому их круг легко определить.
Следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, включая "внешнее воздействие" и ошибку пилота, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
"Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие", — сказал источник.
Сайт 112 в Telegram указывает, что проверяется версия о взрывном устройстве на борту. Как стало известно СМИ, перед последним вылетом Embraer Legacy десять дней простоял на ремонте, где "заложить взрывчатку было проще всего".
Telegram-канал Shot сообщает, что, согласно предварительной информации, именно в области шасси произошёл взрыв в воздухе, в результате чего оторвалось крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. В пользу этой версии говорит то, что хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа. Из-за взрыва и разгерметизации все находившиеся на борту моментально потеряли сознание, что помешало пилотам доложить о ЧП.
Исходя их этого можно говорить о следующих потенциальных заказчиках...
Flightradar24 смог отследить данные о Embraer до 18:20 (мск). Из них следует, что самолёт поднялся на 8,5 километра и какое-то время продолжал полёт на этой высоте. Он набирал высоту, вновь снижался, но затем резко за 30 секунд потерял 2,4 километра, после чего данные перестали поступать.
CNN приводит мнение о катастрофе американских пилотов на основе изучения видео падения. Они считают, что катастрофа могла быть вызвана внешним влиянием — взрывом внутри или снаружи самолёта. Бывший инспектор по безопасности Федерального управления гражданской авиации США Дэвид Суси заявил, что падение самолёта выглядело так, будто у него осталось только одно крыло.
Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.