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Александр Приходько

"Уголовная баллада" экс-полковника полиции Бучневой о рейдерском захвате

5:10
Происшествия

Недавно в СМИ появились публикации об участии бывшего полковника кировской полиции Светланы Бучневой в рейдерских захватах предприятий в Кирове и области. Как удалось выяснить, подобные методы давления на предпринимателей она использовала и в других городах, что уже не осталось без внимания МВД.

"Уголовная баллада" экс-полковника полиции Бучневой о рейдерском захвате

Так, летом прошлого года была предпринята попытка захвата одного из крупных промышленных предприятий в Удмуртии, и только благодаря вмешательству депутатов Госдумы, к которым за помощью обратились сотрудники Сарапульского электрогенераторного завода, удалось пресечь действия Бучневой. На какое-то время она даже оставила завод в покое, и сотрудники спокойно работали, выполняя задания госзаказа, причём в три смены и без выходных. В распоряжении Pravda.Ru оказались документы, которые подтверждают, что в марте этого года полицейские снова пришли с обысками, на этот раз к одному из крупнейших акционеров предприятия, который вообще никак не участвует в хозяйственной деятельности завода — генеральному директору ООО "Эбису" и дочери председателя совета директоров.

У Бучневой свой метод работы — как признались её бывшие коллеги, возможно, не без её участия в случае с сарапульским заводом было возбуждено уголовное дело по "рейдерской" части, по которой можно привлечь кого угодно за что угодно, с целью "кошмарить" "жертву", заставляя дать нужные показания, чтобы дело не развалилось в суде. По этому делу был отправлен под домашний арест предприниматель Олег Быков, руководивший фирмой, с которой у завода был договор на организацию поставок комплектующих изделий. Кроме того, полицейские постоянно допрашивают бывшего генерального директора завода, а ныне депутата регионального парламента Сергея Мусинова. С начала активной фазы рейдерской атаки прошёл почти год, однако никто никак не объясняет силовое давление на одно из ключевых предприятий авиационной промышленности России.

Методы захвата, применяемые в Удмуртии, подозрительно схожи с теми, что применяла Бучнева в Кирове. В документах, проходящих по уголовному делу, она фигурирует лично и представляется как сотрудник отдела экономической безопасности АО "Технодинамика". В этих же материалах также фигурирует Александр Волков — начальник управления экономической безопасности АО "Технодинамика". Эти же два человека ранее участвовали в попытке рейдерского захвата в интересах АО "Технодинамика" кирово-чепецкого ОАО "Вэлконт", в ходе которого использовались различные сомнительные способы и методы давления на одного из акционеров этого предприятия. Например, возбуждалось уголовное дело, проходили массовые допросы, проводились обыски даже у его дальних родственников по всей России.

Теперь и акционерам Сарапульского завода предстоит испытать на себе все сомнительные методы расследования уголовных дел по системе Бучневой.

Интересный факт, к генеральному директору "Эбису" с обысками пришли после того, как на сайте Сарапульского завода были опубликованы результаты экономического анализа его деятельности с 2012 по 2019 годы, которые свидетельствуют о необоснованности обвинений удмуртской полиции в том, что Сарапульскому заводу якобы был нанесён экономический ущерб из-за того, что бывший генеральный директор заключил контракт с Центром закупок и логистики. Центр возглавлял Олег Быков, ныне сидящий под домашним арестом. Центр помогал заводу оптимизировать затраты на ведение закупочной деятельности. Выводы независимой ревизионной комиссии оказались не в пользу рейдеров — завод не потерял деньги и получил экономическую выгоду.

После обысков и допросов гендиректора "Эбису" окончательно стало понятно, что уголовное дело было заведено в интересах АО "Технодинамика", чтобы оказать силовое давление на нежелательного для него акционера Сарапульского завода.

Один акционер завода, компания "Технодинамика", которой не принадлежит контрольный пакет акций, с помощью полиции наехал на крупного акционера завода. Возникает логичный вопрос — что им нужно? Акции? Почему никто из акционеров завода не обратился с заявлением ни в полицию, ни в суд? Уголовное дело возбудили по показаниям сотрудника МВД по Удмуртии по фамилии Хоробров просто на основании его домыслов о том, что на заводе якобы совершено экономическое преступление. Доводы Хороброва до сих пор никто не подтвердил, хотя дело расследуется около года, никому не предъявлены конкретные обвинения. Содержание документов, послуживших поводом для обысков в квартире руководителя ООО "Эбису", тоже ставит под сомнение законность проведения обыска. Почему? Но эти вопросы пока остаются без ответа.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы киров удмуртия
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