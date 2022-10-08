Эксперт Синютин о взрыве Крымского моста: "Россия ответит Западу"

7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Коллективный Запад поздравил его взрывом Крымского моста. О том, что это был именно "подарок", сначала заявили официальные лица в Киеве, чуть позже в Эстонии, Британии, других странах "неконтролируемой демократии".

Бесспорно, взрыв имеет в первую очередь именно символическое значение. Наши враги к событию готовились. Так, в Киеве заранее напечатали тираж почтовых марок, а в центре города моментально поставили фотозону со взорванным Крымским мостом, у которой ликующие жители начали активно фотографироваться.

Европейские чиновники всех мастей и рангов наперегонки принялись упражняться в красноречии, изображая победоносные позы и делая угрожающие выпады в сторону России и президента Путина.

Кандидат социологических наук Александр Синютин отметил, что российская общественность, и так доведённая до истерики продолжающимися отступлениями наших войск, официально называемыми по телевизору "перегруппировками", буквально взорвалась негодованиями, гневом и справедливым желанием немедленно нанести самые сокрушительные удары по Украине, Британии, США и остальным нашим врагам. Так что, надо признать, взрыв Крымского моста на юбилей Владимира Путина получился не менее, а возможно, даже более резонансным событием, чем взрывы "Северных потоков".

Взрыв Крымского моста — будет ли ответ?

Если в подобной зашкаливающе эмоциональной ситуации постараться приглушить все субъективные чувства, можно будет вспомнить о том, что самое разрушительное и губительное, что может быть на войне, — непродуманные, неподготовленные решения, особенно принятые на горячую голову. После западного "демократического подарка" соблазн обрушить на врага град "кинжалов" по всем центрам принятия решения и не только по ним у нашего руководства огромен. Понимают ли это наши враги? Однозначно понимают. Возможно, одной из их важнейших задач и является спровоцировать нас на импульсивные, поспешные шаги.

"Будет ли ответ с нашей стороны? Будет. Будет ли он немедленно, прямо сейчас? Это зависит от того, насколько такой ответ соответствует планам и решениям нашего командования, но никак не импульсам. Многие люди в нашей стране на фоне всех последних разочарований сейчас вообще сомневаются в наличии какого-либо продуманного, адекватного плана у нашего военного руководства. В процессе СВО вскрылись и коррупционные схемы, и приписки, и недостачи, и халатность, и даже откровенное предательство. Да, как выяснилось, всё это есть. И это очень негативно влияет на ход военной операции. Но так ли всё у нас безнадёжно, как на все лады, из всех утюгов утверждают наши внешние и внутренние враги? Ещё раз перечислять удачные удары по нам наших врагов не имеет смысла — их и так все помнят и вряд ли забудут в ближайшее время. Вопрос: сделаны ли выводы и какие будут дальнейшие действия с нашей стороны? Есть ощущение, что выводы не просто сделаны, а очень даже сделаны", — отметил в интервью для Pravda.Ru эксперт.

Важные моменты, которые изменят ход СВО на Украине

Александр Синютин отметил несколько важных моментов:

Путин никогда за 20 лет не действовал импульсивно, вряд ли он изменит себе на этот раз. Командующим нашей СВО на Украине назначен генерал армии Суровикин — тот самый генерал, который блестяще провёл нашу военную кампанию в Сирии. Во-первых, у нашей СВО появился один конкретный ответственный, а во-вторых, таким мягким способом от непосредственного руководства нашими военными действиями отошли министр обороны Шойгу и начальник Генштаба Герасимов, а также некоторые другие военные руководители. Кадровые перестановки, а скорее отставки произошли и продолжают происходить: "переход на другую работу" замминистра обороны, отвечавшего за снабжение войск, смена командующих Западного и Южного фронтов, и так далее по списку. На все ключевые посты назначаются проверенные боевые генералы, способные принимать любые, даже самые радикальные решения. 300 тысяч мобилизованных продолжают заполнять образовавшуюся брешь в наших войсках. Рамзан Кадыров, получивший недавно от президента звание генерал-полковника, сообщил о готовности поставить под ружьё от Чечни 70 тысяч бойцов. Напомню, что совсем недавно вся российская группировка на Украине насчитывала всего 150 тысяч человек. Глава Министерства обороны Беларуси Хренин сообщил о готовности мобилизовать и присоединить к российским войскам белорусскую армию в количестве 500 тысяч человек. На линию фронта ежедневно подтягиваются наши боевые орудия и техника бесконечным потоком. Велика вероятность, что будут задействованы некоторые новые виды оружия, которые, в частности, уже использовались в Сирии. И речь не идёт о ядерных зарядах.

Анализируя всё это, можно ли предположить, что наше руководство допускает даже малейшую возможность проиграть? Вряд ли. Если бы у нашего руководства не было плана и однозначного настроя на победу, действия, скорее всего, были бы иными.

Символический взрыв Крымского моста вызвал ликование на Украине и во всем коллективном Западе, но одновременно пробудил внутри нашего общества настоящую ярость. Наши враги очень надеются, что сумеют направить её против нашего президента. Однако та самая "ярость благородная", которая в одной из самых известных песен Великой Отечественной войны "вскипала как волна", в результате накроет именно наших врагов.