7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Коллективный Запад поздравил его взрывом Крымского моста. О том, что это был именно "подарок", сначала заявили официальные лица в Киеве, чуть позже в Эстонии, Британии, других странах "неконтролируемой демократии".
Бесспорно, взрыв имеет в первую очередь именно символическое значение. Наши враги к событию готовились. Так, в Киеве заранее напечатали тираж почтовых марок, а в центре города моментально поставили фотозону со взорванным Крымским мостом, у которой ликующие жители начали активно фотографироваться.
Европейские чиновники всех мастей и рангов наперегонки принялись упражняться в красноречии, изображая победоносные позы и делая угрожающие выпады в сторону России и президента Путина.
Кандидат социологических наук Александр Синютин отметил, что российская общественность, и так доведённая до истерики продолжающимися отступлениями наших войск, официально называемыми по телевизору "перегруппировками", буквально взорвалась негодованиями, гневом и справедливым желанием немедленно нанести самые сокрушительные удары по Украине, Британии, США и остальным нашим врагам. Так что, надо признать, взрыв Крымского моста на юбилей Владимира Путина получился не менее, а возможно, даже более резонансным событием, чем взрывы "Северных потоков".
Если в подобной зашкаливающе эмоциональной ситуации постараться приглушить все субъективные чувства, можно будет вспомнить о том, что самое разрушительное и губительное, что может быть на войне, — непродуманные, неподготовленные решения, особенно принятые на горячую голову. После западного "демократического подарка" соблазн обрушить на врага град "кинжалов" по всем центрам принятия решения и не только по ним у нашего руководства огромен. Понимают ли это наши враги? Однозначно понимают. Возможно, одной из их важнейших задач и является спровоцировать нас на импульсивные, поспешные шаги.
"Будет ли ответ с нашей стороны? Будет. Будет ли он немедленно, прямо сейчас? Это зависит от того, насколько такой ответ соответствует планам и решениям нашего командования, но никак не импульсам.
Многие люди в нашей стране на фоне всех последних разочарований сейчас вообще сомневаются в наличии какого-либо продуманного, адекватного плана у нашего военного руководства. В процессе СВО вскрылись и коррупционные схемы, и приписки, и недостачи, и халатность, и даже откровенное предательство. Да, как выяснилось, всё это есть. И это очень негативно влияет на ход военной операции. Но так ли всё у нас безнадёжно, как на все лады, из всех утюгов утверждают наши внешние и внутренние враги?
Ещё раз перечислять удачные удары по нам наших врагов не имеет смысла — их и так все помнят и вряд ли забудут в ближайшее время. Вопрос: сделаны ли выводы и какие будут дальнейшие действия с нашей стороны? Есть ощущение, что выводы не просто сделаны, а очень даже сделаны", — отметил в интервью для Pravda.Ru эксперт.
Александр Синютин отметил несколько важных моментов:
Анализируя всё это, можно ли предположить, что наше руководство допускает даже малейшую возможность проиграть? Вряд ли. Если бы у нашего руководства не было плана и однозначного настроя на победу, действия, скорее всего, были бы иными.
Символический взрыв Крымского моста вызвал ликование на Украине и во всем коллективном Западе, но одновременно пробудил внутри нашего общества настоящую ярость. Наши враги очень надеются, что сумеют направить её против нашего президента. Однако та самая "ярость благородная", которая в одной из самых известных песен Великой Отечественной войны "вскипала как волна", в результате накроет именно наших врагов.
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