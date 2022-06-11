"Пеладо" подозревают в убийстве журналиста The Guardian и его коллеги в бразильских джунглях

Поисковые группы прочесывают отдаленный уголок лесов Амазонии в поисках пропавшего британского журналиста и бразильского эксперта по коренным народам, исследуют возможные человеческие останки и место, где что-то, по-видимому, было захоронено, заявили в пятницу официальные лица в Бразилии.

Нарастают опасения по поводу судьбы 57-летнего Дома Филлипса, журналиста газеты The Guardian, и 41-летнего Бруно Перейры, специалиста по коренным народам, которые исчезли в воскресенье после получения угроз во время исследовательской поездки в бразильскую долину Джавари — это обширный регион джунглей, в котором наблюдается всплеск незаконного рыболовства, лесозаготовок, добычи полезных ископаемых и торговли наркотиками.

Власти арестовали подозреваемого — 41-летнего Амарилдо да Кошта де Оливейру по прозвищу "Пеладо", который, по словам свидетелей, преследовал мужчин вверх по реке. Пятно крови, найденное на брезенте в его лодке, было отправлено на анализ в криминалистическую лабораторию в Манаусе, столице штата Амазонас, пишет France 24.

Сотрудник службы экстренной помощи Джеониван Масиэль сказал, что у следователей теперь есть новая зацепка в этом деле: было обнаружено подозрительное место с "вскопанной землей" в поселке Кашуэйра на берегу реки Итакуаи, где мужчин видели в последний раз.

"Как будто кто-то что-то там закопал", — сказал Масиэль журналистам, сопровождавшим поиски. "Мы собираемся провести сканирование дна, чтобы проверить…" — уточнил он, намекая, что там могут находиться останки двух пропавших мужчин.

Позже федеральная полиция сообщила, что следователи во время обыска обнаружили "очевидно человеческий органический материал". В заявлении говорится, что следователи собрали генетический материал в домах Филлипса и Перейры для сравнения.

Болсонару под огнем

Правительство президента Жаира Болсонару столкнулось с обвинениями в том, что оно не смогло достаточно быстро развернуть поисковую операцию. И сам Болсонару подвергся критике из-за того, что обвинил мужчин, заявив, что они отправились в "нежелательную авантюру".

Правительство сталкивается с растущим давлением в связи с этим делом со стороны известных СМИ, правозащитных групп и знаменитостей, включая легенду футбола Пеле. Экоактивисты в пятницу заявили о том, что исчезновение мужчин является "верхушкой айсберга политики истребления, проводимой нынешней администрацией".

Болсонару, который настаивал на том, чтобы открыть охраняемые земли коренных народов для добычи полезных ископаемых, обвиняется в нанесении ущерба бассейну Амазонки, который считается ключевым ресурсом в гонке по сдерживанию изменения климата.

С тех пор как ультраправый президент вступил в должность в 2019 году, среднегодовая вырубка лесов в бразильской Амазонии выросла на 75% по сравнению с предыдущим десятилетием.

"Насилие и отсутствие безопасности в долине Джавари являются отражением отсутствия компетентных и эффективных действий со стороны бразильского правительства", — говорится в заявлении "Гринпис".

Пропавшие, возможно, еще живы

Полиция заявила, что надеется найти пропавших мужчин живыми, но не исключает и того, что их убили. Свидетели говорят, что видели, как "Пеладо" преследовал лодку Филлипса и Перейры, когда пара возвращалась в маленький городок Аталая-ду-Норти после исследовательской поездки в район, известный как озеро Джабуру.

Подозреваемый был арестован, при нем были обнаружены наркотики и незаконные боеприпасы калибра, часто используемого в штурмовых винтовках.

Перейре, эксперту бразильского агентства по делам коренных народов FUNAI, который в настоящее время находится в отпуске, стали поступать угрозы в связи с его работой по борьбе с незаконными вторжениями на земли коренных народов. Филлипс сопровождал его, так как работал над книгой.

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