"Все было спланировано!" Лена Миро рассказала, как Иевский обманул Курпатова

Известный блогер Лена Миро обвинила личного помощника психотерапевта Андрея Курпатова в мошенничестве. На своей страничке в ЖЖ она опубликовала большую статью с призывом остановить травлю теледоктора, которая началась после того, как Курпатов написал заявление в полицию о краже личных вещей, указав на своего личного помощника Алексея Иевского, как возможного преступника.

"Личный помощник — это тот, кому человек — особенно творческий, пишущий, не желающий заниматься ни материальными, ни бытовыми вопросами — вверяет, в прямом смысле слова, всю свою жизнь”, — пишет Миро.

Блогер в статье пытается разобраться, как так случилось, что мошенник смог обмануть опытного психиатра, написавшего несколько десятков книг. Но человеколюбие и доверчивость в итоге сыграли с ним злую шутку.

"Курпатов устроил к себе личным помощником парня, который потерял работу и нуждался в помощи. Налил в уши, надавил на жалость, расписал, какой он хороший, ответственный”, — делает вывод Миро и предполагает, что на месте теледоктора мог оказаться любой человек и так же бы стал жертвой мошенника.

История с травлей Курпатова началась, когда в сентябре 2021 года против его личного помощника Иевского полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, которое позже переквалифицировали в мошенничество. Заявление написал теледоктор Курпатов, который утверждал, что бывший помощник втерся к нему в доверие и, получив доступ к деньгам, стал тратить их на свои нужды. Например, Иевский по просьбе Курпатова купил немецкий спортивный кроссовер за 9,3 млн рублей, но записал его на свое имя, а не на Курпатова. Молодого человека арестовали в октябре. 27 декабря суд продлил еще на два месяца содержание под стражей.

Следствие считает, что 25-летний молодой человек может сбежать за границу, пользуясь своими знакомствами в Аэрофлоте, где проработал бортпроводником несколько лет.

Но расследование продолжается и следствие в данный момент проверяет и другие преступления, которые совершил Иевский. Как утверждает Комсомольская правда, бывший помощник Курпатова, пользуясь своим положением и доверием руководителя, вывел со счетов фирмы "Онлайн продакшн”, где числился генеральным директором, более 30 млн рублей.

После недолгого времени честной и добросовестной работы в качестве личного помощника, Иевский получил практически неограниченное доверие Курпатова и предложил оформить на себя нотариальную доверенность. В итоге, пользуясь документом, Иевский переоформил в личное пользование квартиру в центре Санкт-Петербурга, земельный участок в Ленинградской области и тот самый злополучный немецкий кроссовер. Как утверждает Миро, молодой человек заранее спланировал все действия по травле Курпатова на случай, если его преступная схема вскроется — Иевский делал скриншоты переписок на компьютере начальника, которые теоретически могли бы быть использованы в качестве компромата.

"На фото ранее опубликованном свитой Иевского видно, что тот использовал свои доступы к личному компьютеру Курпатова и фотографировал переписки Курпатова за 3 месяца до задержания — 24 мая 2021 года. Разве это не говорит, что план был давно просчитан?” — поясняет Лена Миро.

По данным Комсомольской правды, подозреваемый выводил с счетов Курпатова деньги на фиктивные фирмы своего друга и любовника Алексея Прорешного, который создал целую сеть по обналичиванию средств. В данный момент по этому факту проводится следственная проверка.

А когда бывший шеф потребовал вернуть украденные деньги, Иевский решил сбежать в Израиль со своим любовником. Но роскошная жизнь за чужой счет оказалась недолгой и деньги довольно быстро закончились, поэтому им пришлось вернуться в Россию, где Иевский был задержан в съемной квартире. При нем были найдены ценные вещи, о пропаже которых ранее заявлял Курпатов. Иевский рассказал оперативникам, что эти вещи были подарены ему Курпатовым, но доказательств этому никаких представлено не было.

Коллекция часов Алексей Иевского

Стоит обратить внимание на впечатляющую коллекцию часов в доме Иевского, которую обнаружили оперативники.

По информации издания Pravda.Ru, за организацию своего роскошного банкета на 25-летие Иевский также расплатился со счетов фирмы своего начальника, этот эпизод и попал в поле зрения следствия. На мероприятие были приглашены такие звезды, как Александр Песков, Заза Наполи и многие другие. В интернете даже ходили слухи о том, что Иевский начал встречаться с Александром Песковым после этого мероприятия, но известный пародист и комик не подтвердил данные слухи.

Одной из причин того, что Иевский начал воровать деньги со счетов компании "Онлайн Продакшн", стала его пагубная зависимость от наркотических веществ. Иевский сам неоднократно в этом открыто признавался. В распоряжении редакции есть фотографии, на которых видно, как Иевский употребляет наркотические вещества в компании своих друзей.

Алексей Иевский

Довольно странно, что российская пресса в этом споре первоначально встала на сторону Иевского, разбирая на цитаты его признания личного характера, но совершенно не обращая внимание на суть претензий Курпатова. Все благодаря тому, что отец Алексея Иевского Константин решил шантажировать Курпатова публикацией подготовленных заранее переписок о личной жизни психиатра в обмен на освобождение сына из СИЗО.

Итог разгульной жизни за чужой счет — уголовное дело, по которому Иевскому грозит до 10 лет строго режима. При этом, в СМИ была информация о том, что Курпатов готов пойти на мировую, если бывший помощник вернет все деньги и собственность.