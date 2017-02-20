Трамп у руля: нереальная политика

Имеет ли смысл принимать во внимание ответ Трампа по поводу возврата Крыма Украине? Когда будет выработана реальная политика новой администрации? Что стоит за отставкой Майкла Флинна? Эти и другие события прошедшей недели в свете политической практики США "Правде.Ру" прокомментировал военный эксперт, бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Что вы думаете о том, что Трамп назвал захватом присоединение Крыма, сказал, что Обама был слишком мягким? Хотя во время предвыборной кампании новый президент США говорил, что Крым бы надо признать. Такое заявление удивительно или закономерно?

Нет смысла серьезно относиться к тем или иным заявлениям политиков, их ответам на вопросы журналистов. Надо посмотреть, что происходит в Соединенных Штатах. В первую очередь Трамп, конечно, занят созданием собственной команды. Ее формирование еще не закончилось. Пока команда не будет сформирована, не начнется процесс выработки нового подхода и новой политики по всем остальным направлениям.

Это в сущности было сказано в разговоре между послом России в Вашингтоне и бывшим председателем Совета национальной безопасности. Он ответил совершенно справедливо, что только после того, как будет сформирована команда Трампа, она начнет вырабатывать новую политику в отношении России.

И в рамках этой политики будут отражаться все вопросы, в том числе и санкции. Так и надо к этому относиться. Заявление Трампа не является отражением политики, а является реакцией на вопрос. Каждый чиновник в данную минуту думает, какой ему эффектно и удобно решить вопрос, в том числе президент.

Пока не начнутся конкретные переговоры, все попытки обсасывать то или иное заявление журналистам или комментарии, не только непродуктивны, они неверны и непрофессиональны. Просто не о чем говорить.

Общее направление политики Трампа остается таким же, каким оно было. Это прекращение конфронтации с Россией, исключение России из категории врагов, опасностей для Соединенных Штатов, как это было записано в новой доктрине безопасности, которую утвердил Трамп. Это основное, все остальное — технические детали. Флинн тоже сказал: каким будет порядок слов — не играет никакого значения сегодня.

Тем не менее, уже через 24 дня произошла отставка Майкла Флинна. Как ни странно, это сопровождалось утечкой информации из спецслужб.

Ничего особенного не произошло, просто журналисты как всегда пытаются навести тень на плетень. Произошла обычная вещь, нормальная. Флинн дал информацию вице-президенту Соединенных Штатов. Эта информация оказалась неверной, неточной, недостаточной. На основе этой информации вице-президент Соединенных Штатов сказал неправду.

Это абсолютно недопустимо. Чиновник, который дает неверную информацию, приводящую к тому, что первые лица — президент и вице-президент — на основании его информации говорят неправду, не может продолжать свою деятельность. Все остальное — лирика и домыслы.

Это не отменяет того факта, что многие представители бывшего президента, американского истеблишмента спят и видят, как бы убрать Трампа и изменить результаты законных выборов в Соединенных Штатах или хотя бы подставить ему подножку. Они вытаскивают для этого всё что угодно.

Но факт остается фактом: службы ФБР дали свой отчет об услышанном разговоре из прослушки, и он не соответствовал тому, как представил этот разговор сам Флинн тому же вице-президенту и президенту. Такой порядок обязательно должен быть. Просто кто-то слил это в средства массовой информации. Ну, не в первый раз и не в последний.

Американские чиновники, государственные деятели врут часто. Вьетнамская война началась со лжи и продолжалась на основе лжи. И врали все. Врало ЦРУ, врала военная разведка военно-морского флота, врал министр обороны Соединенных Штатов, врал президент вместе с министром обороны Соединенных Штатов конгрессу и сенату.

Такова политическая культура в Соединенных Штатах, я уж не хочу говорить про Никсона. В свое время Киссинджер уговаривал вьетнамцев не соглашаться на начало переговоров еще три недели, пока не пройдут выборы, чтобы не помочь на выборах конкуренту Никсона. Если это не нарушение закона, тогда я не знаю, что такое нарушение закона. В данном случае Флинн допустил профессиональную ошибку, которая непростительна.

Значит ли это, что Трамп работает в особых условиях, потому что ему и его команде не простят ни малейшей ошибки, или у него все-таки есть хоть какая-то свобода маневра и запас прочности?

Трамп работает в необычных условиях, тем более для Соединенных Штатов. Пришел новый президент, он должен сменить 1500 государственных чиновников. Это нормально. Но он работает в условиях, когда весь аппарат, созданный за последние годы, работает против него. Он работает в условиях, когда в его же партии, которая его поддерживает, есть люди, которые спят и видят, как его убрать.

Да, это особые условия. Такого в таком размере никогда не было. Ну, раз он решил стать президентом Соединенных Штатов, пусть справляется с этим. Сможет ли он справиться? Если будет правильно действовать — да. Он сможет выстроить свою команду и проводить свою политику, но это будет сложно. Не так быстро и не так просто.

Ему нельзя сегодня выносить ни одного государственного решения, которое он потом под давлением других будет менять. Поэтому он четко должен рассчитывать, какие государственные решения на первом этапе может выдвигать, как их провести, чтобы не поставить под угрозу свою власть. А дальше все зависит от него, от его качеств, от его команды. Как говорил Иосиф Виссарионович: "Кадры решают все!".

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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