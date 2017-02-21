Константин ЗАТУЛИН: У России был способ не допустить Майдан

Что происходило на Украине после распада СССР? Какой была политика России на постсоветском пространстве? Майдан был предрешен или при каких-то условиях мог не состояться? Как дальше будут складываться отношения Киева с западными покровителями? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Фото: Архив Pravda.Ru

Украина обостряет все возможные проблемы внутри страны и во взаимоотношениях с Россией. Еще задолго до переворота там были установлены немыслимые препятствия для получения российского гражданства. Видимо, власти опасаются, что большая часть украинцев перейдет в юрисдикцию Российской Федерации, как в Абхазии, Приднестровье?

Да, или как в Южной Осетии. Несмотря на запрет, который Украина ввела на двойное гражданство, многие стремятся стать гражданами России. Запрет ввели именно потому, что боялись массового перехода в гражданство России. И уже нельзя будет себя так с ними вести. Уже нельзя будет требовать, чтобы они отказывались от русского языка…

Я уверен, что к 2014 году треть или половина граждан Украины была бы одновременно и гражданами России. И тогда никакого переворота и не было бы. Тем более, не было бы гражданской войны и попытки силой подавить Донбасс. Но, к сожалению, Россия в свое время избрала другую линию. Мы хотели как бы продемонстрировать, какое это большое и важное достижение — гражданство России, и наворотили препятствий, потребовали от любого, кто хочет наше гражданство, чтобы он вышел из гражданства страны проживания.

Мы не давали гражданство за пределами страны, а рассматривали возможность получения гражданства только в связи с переездом в Россию — это в лучшем случае. Но если человек переезжает в Россию, то перестает быть участником событий на Украине, в Прибалтике или еще где-то. Это не совсем та политика, которая в этой ситуации позволила бы нам, как в случае с Абхазией и Южной Осетией, опираться на более мощную базу в своей работе.

Другой вопрос, что мы на протяжении всего постсоветского времени фактически спонсировали Украину за счет цен на газ и другие важные поставки. Мы не обостряли никаких конфликтных вопросов. Мы же все 23 года держали в заложниках у политики добрососедства с Украиной как минимум два миллиона человек в Крыму. Они всегда хотели назад в Россию, но только воспользовавшись переворотом, сумели выпрыгнуть из Украины.

Они об этом заявили еще в январе 1990 года — провели свой референдум на три месяца раньше того самого союзного референдума. Они поставили вопрос о восстановлении республиканского статуса и о том, чтобы стать прямыми участниками подписания нового союзного договора, которое планировалось. Это означало выход Крыма из состава Украины и вхождение в Советский Союз на правах союзной республики. Но СССР, к сожалению, вскоре распался, поэтому это стало неактуально.

Ведь 1993 году было решение Верховного Совета России о незаконности передачи Крыма. Но Ельцин не стал развивать эту тему…

Да, и было решение по поводу российского статуса Севастополя. Тогда уже стало ясно, куда Украина идет. Депутаты нашего Верховного Совета дружно проголосовали за Беловежские соглашения. В тот же самый день украинская Рада тоже проголосовала за эти соглашения, но с изъятием Севастополя. То есть вот это двуличие — просто в крови у украинских политиков. Они говорят одно, а делают другое. Подписывают Минские соглашения, а потом говорят: мы их вообще-то и не собираемся выполнять.

Даже сам президент Украины по-своему трактует Минские соглашения, которые только что сам подписал, и приписывает то, чего там и близко нет…

В этом для Трампа, на самом деле, тоже существует опасность, я не знаю, осознает он ее или нет. Во-первых, опасность того, что Украина, которая как хвост вертит собакой, своими провокациями как бы заставит Америку следовать в фарватере своей политики. Новой администрации Соединенных Штатов надо разобраться в ситуации объективно, незашоренно и одернуть военных, которые провоцируют боевые действия и убивают людей на Донбассе.

Украинские власти должны понять, что у них больше нет "доброго дяди" Байдена в Вашингтоне, который всегда их прикроет. Тогда все будет успокаиваться. Мы же не собираемся воевать — наступать и захватывать города на Украине.

Но они-то кричат, что собираемся.

Они кричат, что "это наша территория, мы ее сейчас обратно отвоюем". Так в Минске совсем не об этом договаривались, сосем не это подписывали. Им все об этом говорят сейчас. Даже Ангела Меркель, которая стала по необходимости их главным защитником, в последние дни выдает своих подчиненных, говорит всякие неприятные для Украины вещи.

Немецкий посол на Украине был там объявлен чуть ли не персоной нон-грата после своего выступления, где он сказал: что вы уперлись в эти российские войска, мы помним времена ГДР, когда проводились выборы, у нас действительно советская армия стояла. Это не помешало объединить ФРГ и ГДР. Вообще странно, когда вы требуете от одной стороны, чтобы она все делала, а сами при этом не собираетесь ничего выполнять. Вот он так и сказал им.

Власти Украины его немедленно за это призвали к ответу. Вызвали в Министерство иностранных дел Украины, грозили пальцем из Верховной Рады и т. д. А представитель федерального канцлера сказал, что да, мы совершенно согласны с этой позицией. Вот так.

Все-таки и на Западе уже начинают, не только понимать, что происходит на Украине, но и хоть что-то делать. Еще недавно такие заявления были немыслимы. Так что лед тронулся.

В определенном смысле да.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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