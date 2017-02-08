Война все спишет: о чем торгуется Порошенко

Почему поездка Байдена на Украину совпала с бессмысленными, но упорными попытками наступлений украинских сил в Донбассе? Как это связано с приходом к власти в США Трампа, и будет ли теперь хунта получать новые ассигнования? Эти и другие темы обсудили главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и президент академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

— Леонид Григорьевич, на Украине очень резко обострилась обстановка. Всего за три дня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 11 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Города жестко обстреливает тяжелая артиллерия ВСУ. Порошенко прервал свой визит, как будто для него это стало неожиданностью. Украинские СМИ, конечно, утверждают, что бомбят исключительно сепаратисты, причем умудряются попадать по себе и своим мирным жителям. Там даже выдвинули версию, что это все связано с телефонным разговором Путина и Трампа. Путин доказывает Трампу, какой он замечательный, крутой и смелый человек. Как вы это оцениваете? Возможно ли, что Киев пытается таким образом повлиять на Запад, чтобы процесс снятия санкций ни в коем случае не начинался? Какие другие причины могут быть?

— Разговор Путина и Трампа лежит за рамками событий, которые сегодня происходят на Донбассе. Этот разговор — как бы прикидка, что нужно встретиться и обсудить важные вопросы. Наверняка они примерно обозначили повестку дня будущих переговоров. А с украинскими и западными СМИ все понятно. Я сторонник тех, кто говорит, что журналистики сегодня нет, есть сплошная пропаганда. Это не совсем так, но близко к правде.

— Даже информация о погоде может быть пропагандой. По ней люди решают, идти куда-то или не идти, что одеть и как добираться…

— Да, поэтому верить их СМИ и той информации, которую сегодня подает украинская сторона, безусловно, нельзя. Но Европе, США можно ли верить? Та же госпожа Псаки и вообще западные СМИ подают просто невообразимое, вплоть до того, что чуть ли не мы привели Трампа к президентскому посту. То есть верить им нельзя и не нужно.

У меня возникает вопрос, зачем вице-президент США Джон Байден, вместо того, чтобы готовиться к сдаче своего поста, в последний момент нахождения в должности прибыл на Украину и вел там переговоры с Порошенко и другими должностными лицами? Господин Обама и его команда перед самым уходом не паковали спокойно чемоданы. Они обостряли ситуацию в Европе, гоняли туда танки и другую военную технику. Скорее всего, господин Байден туда прибыл и заставил Порошенко отчитаться о проделанной работе и о тратах.

— Трамп сказал, что тоже проверит расходование выделенных средств.

— Да. И, видимо, господину Порошенко, если спросят, придется отчитаться не только за те официальные миллиарды, которые они получали, но и за неофициальные деньги. Поэтому лучший отчет: на нас напали. Война списывает если не все, то многое. Скорее всего, это обострение связано с тем, что Порошенко реализует какие-то и политические, и финансовые обязательства. Потому что сегодня, особенно в условиях зимы, попытка наступления со стороны армии Украины и других украинских подразделений абсолютно ничего не дает. Тем более, абсолютно не нужно обострение донецкому ополчению, донецким вооруженным силам. Это бессмыслица какая-то.

— Попытка нынешнего киевского режима списать выделенные им средства.

— Скорее всего, да. Порошенко выполняет обязательства. Конечно, что бы ни было, Байден будет обещать, что Порошенко продолжат спонсировать и впредь. Заверит, что он и с Трампом переговорит, чтобы не бросали, не забывали Украину. Ведь есть демократические силы в Конгрессе США и т. д. Что-то такое он пообещал, а в ответ потребовал отчета или этой войны, чтобы заложить какую-то мину в российско-американское сближение. Может быть так.

— В западных СМИ сразу появилось много сообщений о том, что стреляют именно ополченцы. Хотя современная техника контролирует каждый участок земли не только в горячих точках, но и вообще во всех странах. Возможно ли такое, что нет сведений, кто стрелял? Ведь есть у жителей Донбасса доказательства, что это было с украинской стороны?

— Да, есть, конечно. Есть система контроля, соответственно, и информация.

— Почему же на Западе знают, кто где сажает морковь, но не знают, откуда идет обстрел?

— Даже на поле боя есть такие системы контроля артиллерийской разведки. Засекается траектория летящей мины или снаряда и определяется местоположение батареи, после чего по ней наносится ответный удар. Это даже в артиллерийском дивизионе есть.

Все это видят, все это знают. Радиотехническая разведка западных стран работает мощно, иначе зачем она нужна? Есть не только спутниковые системы, а самые разные. Безусловно, все это фиксируется.

Просто европейские политические элиты настолько деградировали за последние 10-15 лет, что там сейчас даже не с кем разговаривать. Они сегодня полностью подчиняются американцам. Факт, что президенты, канцлеры и другие просто смирились с американским доминированием. То ли от переутомления, то ли от лени… Сейчас в Европе практически нет лидеров, которые боролись бы за элементарные национальные интересы. Глобализация. Все.

Я говорил немцам на конференции, когда они долбали очередное арабское государство — Ливию: там же живут сотни миллионов людей! Куда эти люди побегут? Куда бегут, когда рушится дом? В более безопасное место. Побегут не в Америку, туда на джонке не доплывешь, побегут в Европу. Вы что, этого не понимаете?

Они там с трибуны возражали, рассказывали о толерантности и т. д. А потом в кулуарах шептали: да, мы понимаем… Я спросил: а почему же вы это делаете, почему меры не принимаете? Они ответили: Потому что есть НАТО.

Альянс не защитил европейцев, а разрушил их безопасность. В их сознании укоренилось, что не надо иметь свои силы и что-то делать, если мы платим полтора процента от бюджета в НАТО, а НАТО обещает защитить от терроризма и всего прочего. Вот и все. И они просто деградировали очень сильно.

Сегодня, мне кажется, процесс начинается с Америки. Пришел социал-националист, патриот Америки Трамп. И он заявил, что все побоку, главное — национальные интересы США. Этот пример может дать стимул для того, чтобы и в Европе приходили к власти силы, которые будут руководствоваться не какими-то лозунгами о правах человека и толерантности, а будут национальными вопросами заниматься.

Сейчас для Европы главный вопрос — вопрос национального выживания. Сохранение национальных государств и сохранение себя как нации сейчас находится под большой угрозой. Ведь то, что сейчас с миграцией творится, это можно называть…

— Самоубийством?

— Да, у немецкого мощного исследователя Освальда Шпенглера есть такая работа — "Закат Европы"…

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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