Политической воли мало для решения приднестровского конфликта

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Молдавии Игоря Додона. Повлияет ли она на политику двух стран и на конфликт между Молдавией и Приднестровьем, Pravda.Ru рассказал молдавский политик, политолог, директор Социал-демократического института Молдовы, депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.

Игорь Додон. Фото: Архив Pravda.Ru

— Были ожидания, что реинтеграция Приднестровья в Молдавию будет согласована с Кремлем в ходе визита Игоря Додона. Стоит ли этого теперь ждать?

— Встреча говорит о том, что Россия пересматривает свое отношение к Молдавии, и это немаловажно, потому что, во-первых, минимум восемь лет встреч подобного уровня не было. Более того, все это время между Молдавией и РФ отношения были, мягко говоря, прохладными, если не сказать недружественными.

Из всех программных документов правительства, концепции внешней политики Молдавии, исчезло понятие стратегического партнерства с РФ. Конфликты такого уровня, как приднестровский, трудно разрешить одними декларациями или наличием одной политической воли, ведь это крупный геополитический разлом.

В Приднестровье сформировались уже все атрибуты государственности. Есть свои политические элиты, есть население, которое неоднократно высказывалось на референдумах о независимости. Они продвигают законодательство РФ. Там циркулирует рубль РФ. То есть в Приднестровье на самом деле многие и слышать не хотят об объединении с Молдавией. Правой проевропейской элите, которая находится сегодня у власти в Молдавии, тоже не выгодно объединение страны с Приднестровьем, так как это означает, что пророссийский электорат в Молдове станет преобладающим, абсолютное большинство будут брать Партия социалистов и Додон. И на проекте объединения Молдовы с Румынией, о котором грезят у нас правые элиты, будет поставлен большой жирный крест.

Более того, этот проект вызывает опасения и в Белом доме, и в ЕС, и в Румынии, так как объединение с Приднестровьем означает ни больше ни меньше, как разворот в сторону Евразийского экономического союз, что нежелательно для этих элит.

— Тогда можно ли ожидать, что встреча Путина и Додона в Москве что-то изменит во внешней политике этих стран?

— Во-первых, надо отметить геополитический контекст, он позитивный. В Приднестровье победил Красносельский, которого в мягкой форме поддержал Кремль, его поддерживает группа "Шериф". Более того, в Молдавии победил Игорь Додон, которого в Москве тоже воспринимают положительно. Поэтому я смотрю с неким оптимизмом на эту геополитическую повестку.

Второй момент: нужно понимать, что невозможно разрешение этого конфликта, пока у Игоря Додона, президента страны, не будет парламентского большинства. В Молдавии парламентская республика, которая контролируется сегодня правым большинством олигарха Владимира Плохотнюка. И поэтому только при досрочных парламентских выборах или одинарных выборах в парламент, которые пройдут в 2018 году, при победе Партии социалистов, что очень возможно, можно будет заговорить реально о важнейшем предварительном условии для объединения. И это действительно может стать реальностью.

Сейчас в результате этой встречи можно говорить о том, что, как заявил Владимир Путин, формируется положительный климат для переговоров, что деблокируется переговорный процесс, который был заблокирован уже многие годы, что формируются некие предварительные условия для контактов между лидером Приднестровья Красносельским и Игорем Додоном.

Я напомню, что сразу же после избрания Игорь Додон посетил Приднестровье и встретился с Красносельским, и встреча была довольно плодотворной. И на второй же день Объединенная контрольная комиссия возобновила свою работу. Это, безусловно, радует, потому что уже долгое время она фактически не работала, переговоров уже долгие годы не было, никаких проблем не разрешалось. И вот лед тронулся.

Словом, уровень доверия возрастет между двумя берегами, контакты между двумя лидерами участятся, какие-то технические, экономические вопросы будут решаться. И главное, что российский президент Путин четко заявил о том, что Россия может и согласна, и желает взять на себя роль гаранта в процессе урегулирования этого конфликта.

— Как вы считаете, развитие молдавско-приднестровского сценария в положительном ключе может проложить путь к воссоединениию ЛДНР с Украиной?

— Это очень сложный вопрос, потому что в ЛНР и ДНР идет война. Там жертвы, там память о погибших еще жива, и кровь течет рекой каждый день. И на сегодняшний день я очень скептично отношусь к тому, что в ближайшие десятилетия в случае Украины возможно объединение. Мой аргумент очень прост: в Молдавии война была в 1992 году. У нас погибли около 300 человек. А здесь идет речь о шести тысячах, а неофициально о пятидесяти тысячах погибших. То есть очень большая разница в количестве пролитой крови. И это очень трудно сгладить.

Плюс к тому, в Украине мощнейший цивилизационный раскол. У нас в Молдавии 94 процента православных, а на Украине разлом идет по линии католичества и православия. То есть там конфликт намного глубже. Поэтому я довольно сдержанно отношусь к Минским соглашениям и к возможности урегулирования в ближайшие десятилетия конфликта на Украине по модели, которая предлагается у нас.

— Как вы считаете, Социалистическая партия Додона может победить на выборах? Каковы шансы?

— Буквально в понедельник был представлен социологический опрос, проведенный Ассоциацией социологов и демографов при Академии наук республики Молдова. Согласно этим опросам, у Додона самый высокий политический рейтинг — 49-50 процентов населения. У ближайших конкурентов где-то 12-13 процентов. Кроме того, Партия социалистов в случае парламентских выборов имела бы 52 мандата в парламенте из 101, то есть парламентское большинство. Если взять партию Рената Усатова, у которого восемь процентов, то это 62 мандата. То есть сегодня опросы показывают динамичный рейтинг.

Партия социалистов — самая крупная, фактически мажоритарная партия на уровне рейтингов в стране. И после встреч с Путиным, безусловно, рейтинг Додона и рейтинг партии возрастут. Основания для оптимизма есть, тем более, если Россия выполнит те обещания, которые она дала на встречах, организованных президентом Путиным. Рейтинг партии будет расти, ведь Додон приходит после встреч не просто так, а с конкретными решениями социально-экономических проблем.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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