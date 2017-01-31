Минск против Москвы: Запад снова поссорит славян?

В течение многих лет Белоруссия более или менее успешно балансировала между Россией и Западом, никогда не доводя дело до разрыва с Москвой. Минск активно участвует в интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР. Однако, похоже, в последние месяцы в республике усиливаются прозападные тенденции.

Фото: Архив Pravda.Ru

Сегодняшний Запад сильно изменился. Это уже далеко не тот сплоченный фронт, каким он выступал в разгар украинского кризиса. Принципиально новая ситуация может потребовать от Минска пересмотреть стратегию. Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.

— В последнее время произошло немало странных событий в российско-белорусских отношениях. Руководство Белорусии были предприняло ряд непонятных шагов: введение безвизового режима для 50 государств, начало реализации проекта по созданию лагерей для мигрантов на деньги Евросоюза. А самое главное, Александр Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС и отказался подписывать Таможенный кодекс. Что за всем этим скрывается?

— Действительно, когда в конце декабря был саммит в Петербурге, Александр Лукашенко демонстративно не приехал, хотя его участие ожидалось. Это практика, каждый год главы государств встречаются, подводят итоги года. В Петербурге был подписан Таможенный кодекс, но белорусская сторона подпись под документом не поставила.

Несмотря на ожидания российского руководства, у себя в Минске Лукашенко его тоже не подписал. Он всего лишь принял проект кодекса для дальнейшего обсуждения. Это означает, что Лукашенко взял паузу в коммуникации с Москвой, в том числе, потому что есть проблемы в двухсторонних отношениях. А самая главная проблема, которая беспокоит сегодня Минск, — это доступ к дешевым российским энергоресурсам. Это газ, скидку на который требует Минск.

Задолженность по газу составляет уже почти полмиллиарда долларов, потому что Минск отказывается оплачивать газ по цене контракта. Белоруссия сама себе снизила стоимость на 30 процентов. В итоге газ для нее стал дешевле, чем для некоторых наших регионов, если считать по той формуле, которую Минск себе придумал.

Вторая причина — это нефть, поставки которой на Белорусский НПЗ Россия сократила по причине невыполнения договоренности по переработке нефти и поставке определенного объема на российский рынок. Конечно, Россию это тоже беспокоит.

Минск также следит за налоговым маневром, который затронет Белорусский НПЗ, потому что Беларусь сейчас получает нефть беспошлинно. Если случится этот налоговый маневр, то Беларусь себе эти пошлины не будет оставлять, то есть она лишится дотации.

Такая мера будет очень существенной для белорусского бюджета, учитывая, что в товарной структуре нефтепродукты занимают 30-40 процентов объема всего экспорта. Это существенная доля вкладов в белорусский ВВП. Лукашенко уже несколько раз требовал от геологов активизировать поиск нефти в белорусских недрах. Он говорит: она там есть, надо искать, плохо работаете. Он также заявил, что нужно искать нефть и в других странах, раз Россия нам тут не очень помогает, давайте искать, где угодно…

— Беларусь покупала нефть в Азербайджане…

— Это были одноразовые локальные покупки. Россия дает нефть беспошлинно, поэтому она гораздо дешевле, чем на мировом рынке. Вся проблема заключается в том, что Белоруссия как сидела на нефтяной игле, так и сидит. Эта игла была создана еще в советские годы, когда построили мощнейшую индустрию в республике, в том числе крупные НПЗ, которые обслуживали военно-промышленный комплекс. Они Западную группу войск обслуживали.

И вот, когда Западная группа войск ушла, эти объекты были реконструированы, причем довольно успешно. Сейчас некоторые вновь модернизируются, качество будет еще выше. Глубина переработки нефти там — до 90 процентов. Поэтому проблемы газа и нефти — ключевые в коммуникациях между странами. То есть тут скорее хозяйственный спор, но Минск переводит его в политическое русло.

— Не старается ли Минск заигрывать все более активно с Западом? Зачем ему эти истории с безвизовым режимом, с беженцами? Насколько рациональна эта игра? Может ли Лукашенко действительно получить какие-то преференции от Запада?

— Игру с Западом Минск активно ведет последние два года. После того, как на Украине случились известные события, возникло определенного рода потепление отношений стран Запада к Минску. При этом в Минске никакой либерализации не случилось, кроме единственного случая, когда отпустили из тюрем несколько человек, числившихся политическими заключенными.

В Белоруссии никаких подвижек по правам человека, либерализации законодательства в области избирательного права, судебной системы, отмены смертной казни не случилось. И в то же время Минск стал довольно интересным партнером для некоторых стран Западной Европы, Польши, Литвы.

Брюссель, конечно, активно играет в этом роль. И уже есть несколько случаев, когда в Минске открываются западные фонды. Это тоже показывает заинтересованность Запада вовлечь Минск в свою орбиту.

При этом Запад не готов вкладывать финансы в белорусскую экономику в том объеме, в котором Россия вкладывает сегодня. Это очевидный факт. Запад готов будет помогать в проведении реформ, но это другие деньги. Молдове, например, миллиард долларов выделили на проведение реформ, но эти деньги — техническая помощь, связанная с оплатой экспертов и проведением каких-то совместных мероприятий.

— Собственно, это деньги на оплату западных специалистов и мероприятий в интересах самого Запада.

— Абсолютно верно, это не прямые инвестиции, не субсидии. Поэтому такого рода тенденции, которые мы наблюдаем в отношениях Белоруссии и Запада, отчасти беспокоят Москву и часть белорусской правящей элиты. В ней сейчас наблюдается два течения. Одно течение хочет геополитического разворота на Запад, потому что они там видят более качественный уровень жизни и какие-то иные возможности для себя.

Эту часть олицетворяет министр иностранных дел страны — Владимир Макей. Он сегодня является проводником интересов Белоруссии на Западе, с ним встречаются. Его называют "number two" — человек номер два в государстве, и более того, его рассматривают в качестве потенциального преемника нынешнего главы государства. Хотя с харизмой у Макея не очень, он все-таки больше является клерком, классическим чиновником, потому что при авторитарном режиме других лидеров, кроме одного, быть не может.

Но это тоже тенденция своего рода. Макей делает иногда откровенно странные вещи. Например, когда было принято решение ввести в Польшу дополнительные американские войска и танки, Макей сказал, что Белоруссии расширение НАТО и продвижение на Восток не угрожает. Это очень странное заявление.

— А как Лукашенко на это отреагировал?

— Никак. Он старается от этих тем отходить. Конечно, всю внешнюю политику контролирует он, но он дает сейчас возможность некоторым своим активным министрам себя проявлять. И это тоже интересный факт.

Еще один интересный факт: несколько экспертов в Белоруссии, которых относят к провластным, хотя они это отрицают, публикуют довольно странные, отчасти даже провокационные доклады. У них был в августе 2016 года доклад о том, что Россия планирует оккупировать Беларусь, ввести танки. В конце 2016 года появился доклад о том, что Россия планирует в 2017 году перебросить около четырех тысяч вагонов с военнослужащими на территорию Белоруссии и оставить их там. При этом есть информация, что эти эксперты аффилированы как раз в министерство иностранных дел Белоруссии.

— Эта тема сразу была подхвачена украинской пропагандой.

— Да, и это транслируется на Запад. Смотрите, Россия — потенциальный агрессор. И сам Лукашенко в начала года вдруг заявил о том, что кто-то угрожает его суверенитету. Кто, он не сказал, но понятно было, в какую сторону посыл.

А самое интересное, что эти же эксперты сделали новый доклад по итогам встречи Путина и Лукашенко в ноябре. Они почти повестку опубликовали (странно, откуда у них такие данные), и сделали вывод, что Россия в 2017 году планирует свержение Лукашенко. Это полный бред и провокация. Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела республики. Если есть какие-то силы внутри страны, которые не довольны нынешним главой государства, то явно, что Россия никак не может на это влиять. Эта провокация устроена для того, чтобы сделать Лукашенко перед Западом еще более "белым и пушистым", показать, что ему угрожает опасность, что он единственный защитник суверенитета. Лукашенко же всегда балансировал между Западом и Востоком, пытаясь найти какие-то ресурсы, хотя всегда получалось найти их только в Москве.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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