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Автор Любовь Люлько

Крокодиловы слезы: США подавились Сирией

Мир » Азия » Ближний Восток

Истерика Саманты Пауэр на заседании СБ ООН по ситуации в Алеппо говорит о том, что американцам сильно прижали хвост в Сирии. Надо успокоиться. Американский модус вивенди должен постоянно провоцировать и обвинять противника, пока у того не сработает инстинкт самосохранения, а затем обвинить его в агрессии. Надо делать свое дело: зачищать Сирию от террористов и раскалывать "консолидированный" Запад.

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"То, что Россия делает — это не борьба с терроризмом. Это варварство", — сказала постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр на заседании Совбеза, созванном США, Великобританией и Францией для организации показательной порки России за якобы загубленные жизни при бомбардировках мирных жителей в Алеппо.

А кто породил исламский терроризм и вону в Сирии? Кто поддерживает всякий сброд, появившийся на пене "арабской весны", потому что он тараном идет на легитимное правительство Башара Асада? Россия вмешалась, только когда над алавитами и христианами назрела реальная угроза быть массово вырезанными, когда американцы допустили падение христианской святыни — Пальмиры, когда сотни тысяч беженцев наводнили Европу. Если бы Асад пал, их было бы на порядок больше, а вместе с ними пришел бы и джихад, в том числе и в Россию.

Почему же варвары в истерике?

"Россия занимает постоянное место в Совете Безопасности ООН. Это привилегия и ответственность. Тем не менее, в Сирии и в Алеппо Россия злоупотребляет этой исторической привилегий", — продолжила Пауэр.

Это намек на лишение России этого постоянного права. Как говорится, не вы давали это право, не вам и отнимать. Это право завоевала Красная армия, уничтожив германский фашизм. Хотите отобрать силой?

Пауэр поддержал британский посол Мэтью Райкроф, который обвинил Россию в том, что она устроила "ад над Алеппо". "Россия должна создавать, а не разрушать условия, необходимые для возобновления политических переговоров, иначе она подтвердит свой статус международного изгоя", — сказал Райкроф.

Международный изгой — это, конечно, красивый эпитет, но он не соответствует действительности, иначе бы Вашингтон не вел с Москвой переговоры по Сирии. То, что мы услышали от Запада на этом заседании СБ ООН, — это не просто отсутствие дипломатии, это не просто неуважение к присутствующим коллегам (посла в Сирии представители Великобритании и Франции не стали слушать и покинули зал заседания). Это наглость людей, оставшихся безнаказанными за ничем не оправданные смерти и несчастья миллионов в Ливии, Ираке, Афганистане, Пакистане, Сирии, Сомали и Йемене. Вот это варварство, да.

Сегодня ясно, что достигнутые соглашения по Сирии в Женеве приказали долго жить. И они были сорваны не Россией, а после того, как американцы отбомбились по сирийской армии в Дэйр-эз-Зоре и устроили провокацию а-ля малайзийский Боинг с гумконвоем в Алеппо.

Истерика Пауэр сотоварищи говорит о том, что американская коалиция в Сирии близка к поражению, но, возможно, это еще и эмоциональная реакция на гибель западных военнослужащих в Сирии, которые инструктируют террористов. Причем это не один-два человека, а десятки, как об этом пишут иранские СМИ. Кстати, у них по законам шариата за ложь отрезают язык, а вот западные журналисты могут лгать безнаказанно.

Как делаются фальшивки

Источниками новостей из Алеппо для западных масс-медия являются социальные сети или волонтеры, например, так называемые сирийские "Белые каски". На показаниях одного из них — Аммара Аль Сельмо основаны последние обвинения России в "варварстве". Под его бред о "странных" самолетах берется видео N-летней давности, обрезается, переворачивается и делается вывод, что раз странные, значит российские. Разоблачение в блоге на wordpress.com говорит о том, что что Аммар Аль Сельмо работал в отделе пропаганды "Аль Каиды". Селфи из указанного источника показывает сотрудника "Белых шлемов" на фоне сирийских солдат, которых джихадисты везут на казнь.

Там же разоблачается ложь об авиаударах России с использованием зажигательных и противобункерных бомб, в результате которых "гибнут мирные жители". Бомбы обычные и падают на объекты боевиков. Интересно, что первые такие "доказательства" появились еще до ввода российских ВКС в Сирию.

Давайте успокоимся — это информационная война. Вашингтон строит общественную поддержку для своей собственной версии событий и не хочет слышать доказательств версии противника. К сожалению, это не новый трюк во внешней политике США, вспомним хотя бы знаменитую пробирку с химическим оружием Саддама Хусейна, которой тряс Колин Пауэлл на СБ ООН перед вторжением в Ирак.

Ну, повинились потом, а кому от этого легче? Странно, почему иракцы не просят создания международного трибунала? Впрочем, не странно, — у страны нет суверенитета. А у Сирии есть.

"И пусть буржуи мечутся в бессильной злобе…"

Надо напомнить Западу, что операция ВКС России в Сирии является законной. Это конституционное право Сирии — защитить свой народ и победить незаконно вооружившихся боевиков на своей территории.

Россия и Сирия сделали все возможное, чтобы мирное население вышло из зоны боевых действий в Алеппо, были открыты гуманитарные коридоры. Россия и Сирия пошли на компромисс с Западом, но это привело лишь к перегруппировке сил террористов и провокациям. После шабаша в Совбезе, Сирия, Россия и Иран имеют полное право начать наступление, чтобы, наконец, положить конец страданиям сирийского народа. Надо для начала зачистить провинцию Идлиб от террористов. И сразу все успокоятся.

Помимо решительных действий в Сирии, России надо искать союзников в Европе. Найдется ли в ЕС новый Шарль де Голль, который вывел Францию ​​из НАТО в 1966 году, чтобы сохранить французскую независимость? Пойдет ли после Brexit Европа на блокирование действий США в Сирии? Неужели там нет реальных политиков, которые знают, что поток беженцев остановят не действия Вашингтона, а действия Москвы? Подождем, 2017 год — год федеральных выборов в Германии и Франции.

Мы будем продолжать слушать хамство и ложь из уст Пауэр не только потому, что это воздействие на Россию, но и потому, что это питает страх конгрессменов, которые выделяют средства на развитие ВПК Америки. Этот страх оправдывает действия ястребов типа Хиллари и побуждает американский народ непременно за нее проголосовать.

Но к России пришло ощущение силы. Автору этой статьи вспомнился советский мем: "И пусть буржуи мечутся в бессильной злобе…".


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