Истерика Саманты Пауэр на заседании СБ ООН по ситуации в Алеппо говорит о том, что американцам сильно прижали хвост в Сирии. Надо успокоиться. Американский модус вивенди должен постоянно провоцировать и обвинять противника, пока у того не сработает инстинкт самосохранения, а затем обвинить его в агрессии. Надо делать свое дело: зачищать Сирию от террористов и раскалывать "консолидированный" Запад.
"То, что Россия делает — это не борьба с терроризмом. Это варварство", — сказала постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр на заседании Совбеза, созванном США, Великобританией и Францией для организации показательной порки России за якобы загубленные жизни при бомбардировках мирных жителей в Алеппо.
А кто породил исламский терроризм и вону в Сирии? Кто поддерживает всякий сброд, появившийся на пене "арабской весны", потому что он тараном идет на легитимное правительство Башара Асада? Россия вмешалась, только когда над алавитами и христианами назрела реальная угроза быть массово вырезанными, когда американцы допустили падение христианской святыни — Пальмиры, когда сотни тысяч беженцев наводнили Европу. Если бы Асад пал, их было бы на порядок больше, а вместе с ними пришел бы и джихад, в том числе и в Россию.
"Россия занимает постоянное место в Совете Безопасности ООН. Это привилегия и ответственность. Тем не менее, в Сирии и в Алеппо Россия злоупотребляет этой исторической привилегий", — продолжила Пауэр.
Это намек на лишение России этого постоянного права. Как говорится, не вы давали это право, не вам и отнимать. Это право завоевала Красная армия, уничтожив германский фашизм. Хотите отобрать силой?
Пауэр поддержал британский посол Мэтью Райкроф, который обвинил Россию в том, что она устроила "ад над Алеппо". "Россия должна создавать, а не разрушать условия, необходимые для возобновления политических переговоров, иначе она подтвердит свой статус международного изгоя", — сказал Райкроф.
Международный изгой — это, конечно, красивый эпитет, но он не соответствует действительности, иначе бы Вашингтон не вел с Москвой переговоры по Сирии. То, что мы услышали от Запада на этом заседании СБ ООН, — это не просто отсутствие дипломатии, это не просто неуважение к присутствующим коллегам (посла в Сирии представители Великобритании и Франции не стали слушать и покинули зал заседания). Это наглость людей, оставшихся безнаказанными за ничем не оправданные смерти и несчастья миллионов в Ливии, Ираке, Афганистане, Пакистане, Сирии, Сомали и Йемене. Вот это варварство, да.
Сегодня ясно, что достигнутые соглашения по Сирии в Женеве приказали долго жить. И они были сорваны не Россией, а после того, как американцы отбомбились по сирийской армии в Дэйр-эз-Зоре и устроили провокацию а-ля малайзийский Боинг с гумконвоем в Алеппо.
Истерика Пауэр сотоварищи говорит о том, что американская коалиция в Сирии близка к поражению, но, возможно, это еще и эмоциональная реакция на гибель западных военнослужащих в Сирии, которые инструктируют террористов. Причем это не один-два человека, а десятки, как об этом пишут иранские СМИ. Кстати, у них по законам шариата за ложь отрезают язык, а вот западные журналисты могут лгать безнаказанно.
Источниками новостей из Алеппо для западных масс-медия являются социальные сети или волонтеры, например, так называемые сирийские "Белые каски". На показаниях одного из них — Аммара Аль Сельмо основаны последние обвинения России в "варварстве". Под его бред о "странных" самолетах берется видео N-летней давности, обрезается, переворачивается и делается вывод, что раз странные, значит российские. Разоблачение в блоге на wordpress.com говорит о том, что что Аммар Аль Сельмо работал в отделе пропаганды "Аль Каиды". Селфи из указанного источника показывает сотрудника "Белых шлемов" на фоне сирийских солдат, которых джихадисты везут на казнь.
Там же разоблачается ложь об авиаударах России с использованием зажигательных и противобункерных бомб, в результате которых "гибнут мирные жители". Бомбы обычные и падают на объекты боевиков. Интересно, что первые такие "доказательства" появились еще до ввода российских ВКС в Сирию.
Давайте успокоимся — это информационная война. Вашингтон строит общественную поддержку для своей собственной версии событий и не хочет слышать доказательств версии противника. К сожалению, это не новый трюк во внешней политике США, вспомним хотя бы знаменитую пробирку с химическим оружием Саддама Хусейна, которой тряс Колин Пауэлл на СБ ООН перед вторжением в Ирак.
Ну, повинились потом, а кому от этого легче? Странно, почему иракцы не просят создания международного трибунала? Впрочем, не странно, — у страны нет суверенитета. А у Сирии есть.
Надо напомнить Западу, что операция ВКС России в Сирии является законной. Это конституционное право Сирии — защитить свой народ и победить незаконно вооружившихся боевиков на своей территории.
Россия и Сирия сделали все возможное, чтобы мирное население вышло из зоны боевых действий в Алеппо, были открыты гуманитарные коридоры. Россия и Сирия пошли на компромисс с Западом, но это привело лишь к перегруппировке сил террористов и провокациям. После шабаша в Совбезе, Сирия, Россия и Иран имеют полное право начать наступление, чтобы, наконец, положить конец страданиям сирийского народа. Надо для начала зачистить провинцию Идлиб от террористов. И сразу все успокоятся.
Помимо решительных действий в Сирии, России надо искать союзников в Европе. Найдется ли в ЕС новый Шарль де Голль, который вывел Францию из НАТО в 1966 году, чтобы сохранить французскую независимость? Пойдет ли после Brexit Европа на блокирование действий США в Сирии? Неужели там нет реальных политиков, которые знают, что поток беженцев остановят не действия Вашингтона, а действия Москвы? Подождем, 2017 год — год федеральных выборов в Германии и Франции.
Мы будем продолжать слушать хамство и ложь из уст Пауэр не только потому, что это воздействие на Россию, но и потому, что это питает страх конгрессменов, которые выделяют средства на развитие ВПК Америки. Этот страх оправдывает действия ястребов типа Хиллари и побуждает американский народ непременно за нее проголосовать.
Но к России пришло ощущение силы. Автору этой статьи вспомнился советский мем: "И пусть буржуи мечутся в бессильной злобе…".
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Выступая сегодня на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.