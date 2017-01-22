Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием российскими ВКС военного аэродрома в иранском Хамадане стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже очень серьезно.

23 января в казахстанской столице Астане должны начаться межсирийские переговоры. Инициатором их проведения стали Россия, Турция и Иран, но именно для России это событие имеет наиболее важное значение. И не только с точки зрения перспектив достижения урегулирования в Сирии.

Дело в том, что, по замыслу Москвы, переговоры в Астане могли бы стать первой площадкой для установления практического диалога с новой американской администрацией. Это дал понять в ходе своей пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы считаем правильным позвать на эту встречу представителей ООН и новой администрации США. Рассчитываем, что новая американская администрация сможет принять это приглашение и будет представлена своими экспертами на любом возможном уровне", — сказал он.

Нет необходимости долго рассуждать о том, насколько участие представителей США в астанинском процессе важно для интересов России, да и Сирии тоже. Оно позволило бы с первых дней работы нового президента Трампа привлечь его команду к совместной позитивной работе. В то же время совершенно ясно, что без участия США никакие договоренности по примирению в Сирии не могут быть прочными и долговечными.

Нельзя не учитывать и тот факт, что приглашение американцев было согласовано с Анкарой.

Что же Тегеран?

А там заявили буквально следующее: "Мы их не приглашали, и мы против их присутствия". Эти слова главы иранского МИД Джавада Зарифа приводят агентства.

Таким образом Иран во всеуслышание отверг инициативу своих союзников, с которыми он совместно борется, казалось бы, за мир и стабильность в многострадальной Сирии.

Думается, что к проблемам Сирии эта позиция иранского руководства особого отношения не имеет. Слова Зарифа — послание Москве и Вашингтону. Попробуем его расшифровать.

Москве иранцы ясно дают понять, что намерены максимально жестко контролировать реализацию ее стратегии в Сирии, а в перспективе — и на всем Ближнем Востоке. Тегеран способен создать проблемы и при решении боевых задач (отказав в доступе к аэродрому в Хамадане), и в деле достижения перемирия и гуманитарных пауз (проиранские шиитские формирования не раз срывали такие инициативы), и в том, что касается возобновления российско-американских контактов по Сирии.

В то же время своим демаршем Тегеран как бы ставит Москву перед выбором: либо мы, либо Анкара - определяйтесь, россияне! Вы, конечно, можете договариваться с турками о перемирии между сирийцами, можете даже наносить совместные авиаудары по террористам, но без нас, иранцев, никаких практических целей не добьетесь. Учтите, сегодняшняя Турция слаба и она останется такой еще неопределенно долго. А Иран будет только усиливаться, ведь с него сняли санкции, и вы сами будете конкурировать с западными компаниями за право поучаствовать в его усилении!

Перед схожим выбором ставят иранцы Москву и по отношению к Вашингтону: либо ведущим партнером в Сирии и в регионе в целом для России остается Иран, либо Вашингтон. Если Москва не признает полностью и окончательно, что ключи от управления Ближним Востоком лежат в Тегеране и только в тесном взаимодействии с ним возможно успешное продвижение российских интересов здесь, если Кремль "вдруг" решит, что "настоящая стратегия" строится не по оси Тегеран-Москва, а по оси Москва-Вашингтон, — в Исламской республике будут "очень разочарованы". И найдут — обязательно найдут — способы наказать "высокомерных русских".

В этом контексте примечательно, что прошедшие недавно в Иране похороны видного политика Хашеми-Расфанджани сопровождались скандированием антироссийских лозунгов. По свидетельствам наблюдателей, именно на Россию иранская внутренняя пропаганда возлагает ответственность за рост числа боевых потерь иранцев в Сирии. И это не должно удивлять, ведь, например, из того же Хамадана российские ВКС были выдворены за "неджентельменское поведение", "высокомерие" и "заносчивость". Иранцы очень охотно верят в то, что любой иностранец только и думает, как бы продемонстрировать им свое "высокомерие", и этот грех они не прощают. Тем более, что в данном случае речь идет о России — "малом Сатане" в системе координат, унаследованной от имама Хомейни, о стране, которая в XIX веке привела к власти "казачьего шаха" Пехлеви, а в XX веке держала Иран под угрозой частичной оккупации по договорам 1907-го, 1921-го и 1927-го годов.

А Вашингтон? Какое послание было направлено Тегераном в адрес нового президента Трампа?

Главный тезис тот же: Иран — ведущий игрок на региональной арене, причем он в состоянии оказывать критическое влияние на позицию и действия России, даже в том, что касается российско-американских контактов. Говоря языком, близким Трампу, это звучит примерно так: Тегеран контролирует блокпакет в Сирии и на Ближнем Востоке. Так что делайте выводы, мистер президент!

Чтобы в таком тоне разговаривать с великими державами, Иран должен иметь при себе сильные козыри. И они у него есть. Главный — та самая пресловутая "ядерная программа" и заключенная по ее поводу знаменитая сделка.

В чем суть? В том, что десяток лет борьбы США (со времени Буша-младшего) против возможности получения Ираном ракетно-ядерного оружия подвел Иран к порогу обладания таким оружием. Ракеты-носители у него уже есть. А заряды, которых вроде бы (пока?) нет, почти точно могут быть созданы в течение 15 лет, когда истечет срок ограничений, наложенных в рамках "сделки".

Эта "сделка" была любимым детищем Обамы, основным достижением его внешней политики (по его собственному признанию). И заключается это достижение в том, что теперь от США зависит, когда именно Иран станет полноценной ядерной державой. Ведь Тегеран, едва подписав "сделку" (полного текста которой никто не видел), тут же строго всех предупредил: любое действие, которое иранцы сочтут ее нарушением, будет означать отказ от договоренностей, после чего ИРИ будет считать себя свободной в деле реализации своей ядерной программы.

Из всех участников "сделки" (США, РФ, КНР, Франция, Британия, Германия, Иран) только США имеют заинтересованность и возможности спровоцировать Иран на подобный шаг, ведь Вашингтон даже при Обаме не отменил все наложенные на Тегеран санкции. А Трамп и вовсе заявляет о намерении отказаться от договоренностей по ядерной программе Ирана. И если он действительно сделает это, Тегеран получит карт-бланш на продолжение работ, результатом которых может (с очень большой, недопустимо большой долей вероятности) стать появление у него ядерного оружия.

В свете такой логики послание, которое направляет Иран Трампу, гласит: "Господин президент, мы готовы! По первому вашему сигналу мы сделаем то, к чему нас неуклонно вели ваши предшественники! Чтобы нарастить свой блокпакет на Ближнем Востоке до контрольного, нам не хватает атомной дубинки. Когда мы получим ее, зависит от вашего решения".

На этом фоне хотелось бы отметить немаловажную деталь: несколько недель назад Иран объявил о начале реализации программы по строительству атомного флота. Это означает превращение его в обозримой перспективе в океанскую державу, способную претендовать на "проекцию силы" в Персидском заливе, Индийском океане, Красном и Средиземном морях.

Думается, всего этого достаточно, чтобы понять: Иран становится большой проблемой, прежде всего для интересов России. Конечно, многое можно было бы списать на такой фактор, как приближение президентских выборов в ИРИ, которые должны состояться в мае. Но тем не менее было бы полезно найти способ дать тегеранским политикам понять, что их поведение становится слишком вызывающим.

Может быть, повторить пуски крылатых ракет с кораблей Каспийской флотилии?

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