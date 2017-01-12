На что способно кадетское братство

Чем отличается образование в Суворовском училище от общего образования в обычных школах? С какими проблемами сегодня сталкивается кадетство и есть ли у него будущее? Эту тему с Pravda.Ru обсудил член совета министерства образования и науки РФ по кадетскому образованию, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

— Что бы вы могли сказать родителям и тем ребятам, которые хотят пойти учиться в Суворовское училище? С чего нужно начать? Как нужно готовиться и с какого возраста?

— С пятого класса начинается обучение во всех суворовских и нахимовских военных училищах. Но надо сказать, что сейчас в министерстве образования существует серьезная проблема — кадетских корпусов, на самом деле-то, нет.

Если мы говорим о системе, о Законе об образовании, то в Законе об образовании не существует ничего, связанного с кадетскими корпусами. Там существуют образовательные программы кадетского типа, и это вводит в заблуждение основную массу россиян. Потому что кадетское образование вроде как есть, даже совет по кадетскому образованию есть, а в министерстве образования нет ни одного чиновника, ни одного человека, который бы мог за кадетское образование отвечать. Нет ни департаментов, ни управлений, ни отделов. И в связи с тем, что нет в законе правильных формулировок, нет и должностей, на которые бы могло опереться кадетское образование.

— Вы что-то делаете, чтобы эту ситуацию поправить?

— Для этого, в конечном итоге, и был создан совет по кадетскому образованию. На протяжении года существования совета было очень много сделано. Нам сейчас хорошо начали помогать министерство образования и министр образования Васильева лично. Министр пришла на первый же совет, который под ее руководством проходил, и очень внимательно выслушивала все наши объяснения, зачем кадетское образование нужно, почему мы считаем, что суворовцы — это такие же кадеты и что мы это не разделяем, потому что мнений много, а единой концепции в системе нет.

И сейчас самое главная задача совета — это сформировать концепцию развития кадетского образования. Она уже создана, огромное количество людей из разных регионов работало над ней. И в мае-марте 2017 года будет заседание очередного совета, на котором, мы надеемся, эта концепция будет озвучена, принята как основа. И дальше, на основе этой концепции кадетского образования, оно и будет развиваться, и появятся ответственные лица, которые должны будут отвечать за кадетское образование.

— А насколько программа кадетских училищ отличается от общеобразовательной?

— В рамках образовательных программ никаких отличий нет. Кадетское училище - такая же обычная школа, с таким же количеством и набором предметов: английского языка, математики, литературы и т.д., - но в рамках дополнительного образования есть изменения.

Понятно, что существуют дополнительно-образовательные программы и дополнительно-образовательные стандарты, на которые опираются и суворовские военные училища, и кадетские корпуса на сегодняшний день. У них есть форма, есть знамена, есть очень много той атрибутики, которая должна присутствовать в кадетских корпусах. Но в связи с тем, что нет системы, нет концепции, получается, что ходят кто в лес, кто по дрова. Один ходит в такой форме, другой в такой, кто-то в беретах, кто-то в пилотках, кто-то в полевой, кто-то в погонах, кто-то без погон. Появились даже частные кадетские корпуса. И получается, что системы нет.

Появляется многообразие, вариативность, разнообразие, что приводит к определенному дисбалансу, непониманию и в какой-то степени даже недоверию, потому что выходит ребенок из обычной школы в кадетской форме, а в этой же школе есть обычные классы, не кадетские. И получается, что этот ребенок в форме, а этот - не в форме. Ничего плохого вроде бы нет, но дети у нас разные, у каждого свое мнение. И за счет этого разного мнения, конечно, не формируется та целевая задача, для которой кадетское движение и кадетское образование нужно.

В первую очередь, эта задача — научить служению Отечеству с детства на государственной службе, гражданской и военной. Очень многие говорят, что если суворовское военное училище, значит, ребенок обязательно будет военнослужащий, или если кадетские корпуса - это тоже военнослужащие. Нет, кончено, ребенок может выбрать, кем ему стать. У нас масса примеров, когда выпускники суворовских училищ занимали высочайшие посты губернаторов, министров.

— А в отношении девочек есть ограничение какое-нибудь?

— Существует определенное понимание, что кадетские корпуса существуют, в основном, казарменного типа. Когда казарменного типа, то, конечно, очень сложно соблюсти определенные гендерные преимущества или недостатки, определенные правила. В связи с этим лучше формирование отдельного проживания, потому что это же не только ночь, это же целое огромное количество дня, будни, когда нужно быть на полевых занятиях, где-то быстро переодеться, и это может создать определенные неудобства.

Но это разделение не говорит о том, что мальчики и девочки чего-то лишены. Они проводят вместе большое количество времени, проходят какие-то совместные спортивные состязания, дискотеки, они вместе смотрят фильмы и т.д. и т.п. В общем, никто не испытывает недостатка в общении.

Многие также говорят, что дети лишены детства. Конечно, это неправильно.

— Говорят, раньше кадета учили танцевать. Как у вас с этим? Занимаются ли кадеты бальными танцами, например?

— Конечно. Один из основных элементов — это воспитательная часть. Основой кадетского образования всегда было идти через воспитание к обучению, к навыкам, к культуре, к музыке. Ко всему тому, что мальчик и девочка должны получить именно в этом возрасте, когда прививаются какие-то основы, когда прививаются какие-то навыки, то есть с пятого класса.

Почему с пятого? Это тоже исторически высчитано психологами годами, веками, ведь кадетскому образованию уже больше 300 лет. И когда такая система существует сотни лет, ей уже трудно сейчас что-то противопоставить.

— А московские суворовцы — это ребята из разных регионов?

— Конечно, из разных, никаких ограничений не существует.

— Но вы ограничены по количеству тех, кого принимаете? Ведь какие-то вступительные экзамены проводятся?

— К сожалению, ограничены. Есть обязательно экзамен на физическую подготовку, но в рамках обычной школы никаких дополнительных, серьезных требований нет, кроме усиленного контроля за здоровьем, потому что нагрузка выше. Мы понимаем, что в обычной средней школе ребенок пришел от мам накормленный, отсидел свои занятия, пошел ли дальше делать домашние задание, или пошел гулять — это очень часто никто не контролирует, потому что школа уже не может, а родители не могут, потому что они на работе.

А в суворовском училище или в кадетском корпусе за детьми очень долго и пристально наблюдают. Конечно, их контролируют, курируют и направляют, потому что формирование будущего образа человека — это самое главное. Сейчас нужно детям показать будущий образ, потому что у нас реально дети не знают, кем они будут. Это нормально, что маленький ребенок не знает, но у нас и родители, к сожалению, тоже не знают, кем они бы хотели, чтобы стали их дети. А ребенок, учащийся в кадетском корпусе, должен представлять хотя бы пять вузов, куда он хочет поступить. Суворовец должен представлять, кем он должен стать через какой-то промежуток времени.

Конечно, мы должны ему в этом помочь. Поэтому к суворовцам приходят ветераны-суворовцы, рассказывают, какие они, какими они будут. У нас существует программа, которая поддерживает ребят через 20 лет. Поступил суворовец, условно, в 2016 году в Суворовское училище, к нему уже человек, который выпустился в 1996 году, приходит и говорит: "Я жил в этом же Суворовском училище, я буду твоим куратором". И в то же время к этому ученику приходит уже выпускник 1976 года и тоже говорит: "А я уже твой взрослый наставник, генерал, или полковник, или ученый, или космонавт. Посмотри, каким ты можешь стать". И когда через 20 лет к ребенку приходит человек и рассказывает, каким он был, как он учился в этом же учебном заведении, каким он стал через 20 лет, и потом приходит человек старше, конечно, у ребенка формируется образ будущего. И он уже смотрит: если ему понравился космонавт, то он хочет стать космонавтом.

— Что еще нужно сделать, на ваш взгляд, в ближайшее время в отношении кадетского образования?

— У государства есть один ресурс, на который оно мало обращало внимания, наверное, из-за своих огромных, глобальных преобразований. И этот ресурс — наше кадетское братство. Это мощнейший организационный ресурс, который государство должно превратить в движение и, помогая суворовским, кадетским училищам, осуществляя шефство, кураторство, оказывая содействие, дать возможность этому движению формировать образ будущего ребенка, будущего гражданина России, патриота, будущего генерала, будущего министра.

Потому что если брать среднестатистические данные по героям, по генералам, по ученым, то среди суворовцев эта статистика выше. Так как существует более четкая система подготовки. Она не элитная, она не отличная от других, но просто сама подборка через воспитательную среду дает более четкое направление человеку и приучает его к большей дисциплине, к целеустремленности.

Министр Васильева правильно говорит: средние школы надо подтягивать до уровня кадетских корпусов. Конечно, нужно. Нужно изменение законодательства, нам нужно кураторство со стороны администрации президента, потому что только администрация президента может формировать движения и направления. И поэтому, конечно, мы просим, чтобы нас заметили, поддержали и чтобы кадетское движение стало одной из опор для государства. Это очень важная стратегическая задача.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Мария Сныткова