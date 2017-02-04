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Автор Антон Куликов

"Свободная Россия" советует Украине стать Израилем

Политика » Партии

Новый виток вооруженного противостояния в Донбассе спровоцировал обострение и у части российской либеральной интеллигенции. Которая не скрывает своей симпатии к нынешней киевской власти. Хотя почему-то есть подозрение, что эти симпатии продиктованы исключительно тем, что в Москве поддерживают народные республики. А было бы наоборот... Ну да ладно.

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Лидер партии "Западный выбор" Константин Боровой на своей странице в "Фейсбуке" информацию о смягчении санкций США в отношении России. Торопился, а потому не дождался ни последующего комментария из американского минфина и Белого дома, факт изменения в этом вопросе опровергших. Так, может, и оценки были бы другие.

"Россия возобновила бои на Донбассе - США начали отменять санкции. Сигнал Украине: вооружайтесь и уничтожайте агрессора самостоятельно. Будьте как Израиль", - вдохновил Константин Натанович Петра Алексеевича и Ко. 

Своим мнением относительно происходящего поделился и главный редактор "Ежедневного журнала" Александр Рыклин. Он, правда, прокомментировал более конкретный случай, насчет украинских танков в Авдеевке. 

"Минобороны Украины объяснило присутствие танков в Авдеевке"... А с какого хрена Минобороны Украины должно кому-то объяснять присутствие своих танков в Авдеевке?! Разве, Авдеевка не Украина? Вот, если бы в этот поселок вошли русские танки...", - написал Рыклин (орфография и пунктуация сохранены - прим.). 

В общем-то да, заголовок "Минобороны Украины объяснило присутствие русских танков в Авдеевке" смотрелся бы куда как сенсационнее. Хотя главред "Ежедневного журнала" вряд ли это подразумевал.

Едва ли, конечно, ему неизвестно, что по минским соглашениям танки должны быть отведены от линии разграничения. Тут даже в Киеве почувствовали, что надо что-то сказать. Но московский либерал порой страшнее украинского генерала.

Что подтверждает еще одно заявление. Рыклин сообщил, что он русофоб и ему на это наплевать. "Да, я приветствую любую форму дискриминирования этого государства или его представителей в любой сфере, поскольку это ведет к его ослаблению. Да, я очень надеюсь, и буду прикладывать максимум сил к тому, чтобы режим, который построил это государство, нам удалось бы демонтировать в обозримом будущем", - заявил главред "Ежедневного журнала".

По его словам, в борьбе за строительство нового государства "на этой территории" он готов игнорировать мнение большинства жителей страны. "Если это и есть русофобия, то мне плевать. Значит, я русофоб", - заключил Рыклин.

Разумеется, эти цитаты этих и им подобных деятелей не стоило бы внимания - мало ли кто чего в соцсетях пишет. Но есть один нюанс. 

Pravda.Ru ранее сообщала о Форуме свободной России, который уже несколько раз проходил в столице Литвы. В октябре прошлого года, например, Константин Боровой в ходе этого мероприятия предлагал объявить ультиматум российскому руководству, если Москве не станет выполнять условия Запада.

Подразумевалось, что ультиматум объявят США и Евросоюз, а не участники Форума свободной России - с их стороны в этом смысле проблем никаких, хоть каждый день готовы.

В организации форумов принимают участие и официальные структуры, например, МИД Литвы. И вот это проблема.

Этих людей можно не воспринимать всерьез в России. В самом деле, как иначе можно относиться к именованию, например, Гарри Каспарова "лидером российской оппозиции"? Но ведь так его и называют. И про какую адекватную оценки российской политики со стороны тех же прибалтийских государств после этого можно говорить?

Ну а то, что некоторая часть российской либеральной тусовки готова, образно говоря, "вернуться в обозе" - это, в общем-то, давно уже не новость.

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