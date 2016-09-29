Оливер Стоун: Десятки миллионов убитых кричат США "Остановитесь!"

Датский политик Андерс Фог Расмуссен в своей новой книге "Желание руководить" говорит о США как о стране, которая должна спасти мир.

Оливер Стоун. Фото: АР

Американский обладатель премии "Оскар", режиссер фильма "Сноуден", который вышел в России в сентябре, Оливер Стоун обратился к Фогу: "Если вы захотите спросить Расмуссена об участии НАТО во всем этом дерьме, то подумайте хорошенько. От имени кого он выступает? От имени НАТО или США? Вы — заложники", — цитирует Стоуна ИноСМИ.

По словам режиссера, США десятками лет выступали как агрессор в странах по всему миру, и ни один из этих конфликтов не имеет оправдания.

"Если посчитать всех убитых, то это самая настоящая третья мировая война. Но война тихая. Фогу следовало бы подумать об истории. Ему следовало бы спросить 3,5 миллиона убитых во Вьетнаме", — сказал режиссер.

Также Оливер Стоун называет ряд военных операций США. В частности, резко критикует войну в Ираке, в которой Дания принимала участие.

Напомним, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол, известный как один из идеологов теории "бархатных революций", написал в статье, опубликованной в The New York Times, что Америка постоянно финансирует оппозиционные силы в других государствах, а также "распространяет демократию" за рубежом с помощью военных вторжений.

А в материале для The American Conservative Филлип Бам замечал: "Если включить в подсчеты все американские военные интервенции, то у нас получится, что США за последний 21 год ежегодно бомбили или осуществляли вторжение как минимум в одну страну. С момента вторжения в Панаму в 1989 году Соединенные Штаты почти непрерывно осуществляют интервенции за рубежом".

Отметим, издание Washington's Blog привело кошмарные данные, согласно которым до 90% жертв американских авианалетов — мирные жители. При этом мы молчим про то, что публикация писем экс-государственного секретаря США Клинтон показала — США "бомбили в каменный век" Ливию из-за огромных запасов нефти, золота и роста влияния Франции.

Проведенные в том числе BBC и GlobeScan показали — уже в 2014 году большинство землян не только ухудшило отношение к США, но и назвало их "главной угрозой миру". "Ни одно государство в мире за всю историю существования человечества не создавало столько угроз, как Америка", — написал Стивен Лендман в своей статье под названием "В вашингтонском дурдоме правят сумасшедшие", опубликованной в канадском издании Global Research.

Бесконечные войны, спровоцированные США, ведутся по всему миру, подчас — против вымышленных противников, а новые войны начинаются с опасным постоянством.

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