Американцы боятся говорить дома о политике

Результаты опроса CNN свидетельствуют о том, что более половины американцев опасаются обсуждать политику за семейным столом в праздник Дня благодарения, который отмечается в четверг, 24 ноября.

Фото: АР

Как сообщает РИА Новости, около 53% респондентов заявили, что "боятся" дискуссий о политике в традиционный семейный праздник. Почти две трети демократов (63%) считают, что это не лучшая тема для обсуждения, но 58% республиканцев готовы поговорить о политике с членами семьи.

Напомним, День благодарения — национальный праздник, в который принято собираться всей семьей и проводить день в общении и за угощением. Нынешний президент Барак Обама и будущий президент Дональд Трамп в своих обращениях к народу на праздник упомянули о глубоких противоречиях в американском обществе, которые обострились из-за выборов.

"Я молюсь о том, чтобы в этот День благодарения мы начали исцелять разделяющее нас и идти вперед как одна страна, преисполненные силой общей цели и общей решимости", — заявил Трамп в видеообращении, опубликованном его штабом.

Отметим, ранее стало известно, что Трамп набрал большинство голосов избирателей в штате Мичиган, последнем, где не был известен победитель президентских выборов. "Трамп опередил Клинтон на 10704 голосов", — говорится в заявлении канцелярии штата.

Как пишет местная газета Detroit Free Press, если результаты будут утверждены, Трамп станет первым кандидатом от Республиканской партии, победившим в Мичигане с 1988 года. По итогам выборов в штате республиканец получит дополнительно 16 голосов выборщиков и наберет по стране 306 голосов. У его соперника Хиллари Клинтон будет 232 голоса выборщиков.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на 58-х выборах президента США. Республиканец победил в 29 американских штатах, такие как Индиана, Кентукки, Западная Виргиния, Теннесси, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Алабама, Северная Дакота, Вайоминг, Южная Дакота, Небраска, Канзас, Арканзас, Техас, Луизиана, Монтана, Миссури, Айдахо, Аляска и ключевые Огайо, Северная Каролина, Флорида, Джорджия, Юта, Айова, Висконсин, Аризона и Пенсильвания.

После голосования в крупнейших городах США прошли многотысячные акции протеста против победы республиканца. Как сообщает The Washington Post, митинги прошли как в штатах, где большинство голосов набрала кандидат от демократов Хиллари Клинтон, так и там, где победу одержал Трамп. Прежде всего протестующие критиковали высказывания избранного президента о женщинах и иммигрантах. В большинстве городов акции прошли мирно, но в некоторых случаях полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся.

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