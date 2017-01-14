Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций

Антироссийские санкции при Дональде Трампе могут уйти в прошлое. Избранный президент не исключил, что отменит ограничительные меры при соблюдении ряда условий.

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В интервью The Wall Street Journal, Трамп заявил, что не видит причин продолжать санкционное давление на Россию, если страны найдут взаимопонимание по борьбе с терроризмом и другим проблемам. "Если вы можете работать вместе и Россия помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", — цитирует избранного американского президента "Интерфакс".

Впрочем, избранный президент намерен сохранить ограничения "по крайней мере на некоторое время" после своей инаугурации.

Отметим, сейчас ведется подготовка к телефонным переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако избранный президент США настроен не только на телефонный разговор. В своем интервью Wall Street Journal Трамп заявил, что "прекрасно относится" к возможности лично встретиться с российским президентом. По его словам, встреча может состояться после церемонии вступления в должность — то есть после 20 января.

Эксперты Bloomberg уверены, что администрация избранного президента США Дональда Трампа начнет постепенно отменять экономические санкции в отношении России в течение 2017 года.

Согласно результатам декабрьского исследования издания, в котором приняли участие более 20 экономистов, 55% участников опроса считают, что Соединенные Штаты начнут смягчать ограничительные меры в отношении России, введенные в 2014 году из-за конфликта на Украине, в течение следующих 12 месяцев. Это на 10% больше, чем во время аналогичного исследования, состоявшегося в октябре.

"Не надо делать какие-то радикальные прогнозы. Выше Трампа будут американские национальные интересы, поэтому речь идет только об изменении тактики. Тактика Трампа будет более благоприятная для восстановления российско-американских отношений. Возможно, Трамп начнет процесс начала снятия с России санкций. При этом стратегия останется такой же — то есть сдерживание России. Но это будет делаться как бы более мягкими мерами, будет меньше конфронтации. Сейчас мы находимся в высокой степени непредсказуемости. Я думаю, что надо говорить о том, что нынешнее недопонимание России и США сохранится — но, может быть, оно смягчится", — рассказал ранее Pravda. Ru заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Я думаю, что мы повторим путь развития при Трампе, как при любом президенте США. Первые два года поиграем в разрядку, перезагрузку, потом год будем говорить о том, что назревают противоречия, а в конце будем опять говорить: хуже, чем при этом президенте быть не может. Мы со всеми проходим один и тот же сценарий. И ничего удивительного, система-то не меняется", — Pravda. Ru поговорила с доцентом факультета мировой политики МГУ Алексеем Фененко.

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