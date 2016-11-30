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Источник Правда.Ру

Украинские СМИ: Москва пригрозила ракетным ударом из-за учений возле Крыма

Мир » Бывший СССР » Украина

В случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом, сообщают Украинские СМИ. Это якобы следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

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Фото: mil.ru

Как пишет ZN. UA в письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет ответный удар по украинским пусковым установкам.

Правда, информации пока поступает лишь с украинской стороны. В России никаких официальных заявлений на этот счет пока не делали.

Кроме того, издание сообщает, что в среду, 30 ноября, также стало известно о том, что Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С300-ВМ. Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали технику как зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500". Это система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности (до 2500 км). Также система предназначена для поражения современных и перспективных самолётов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных с применением технологии "Стелс"), баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет.

Напомним, как ранее писала Правда. Ру, 25 ноября стало известно, что Украина приняла решение провести стрельбы в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя. При этом страна нарушила все международные соглашения.

Решение она приняла в одностороннем порядке, без согласования с Москвой. Киев издал авиационное уведомление об активировании опасных зон в небе над Симферополем в связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами.

После этого российская сторона заявила, что запретит летать над Крымом, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб в небе над полуостровом. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.

Как стало известно позже, наша страна все же не будет закрывать воздушное пространство над Крымом, полетам над полуостровом ничего не угрожает. Об этом говорится в сообщении Росавиации, распространенном вечером 29 ноября.

При этом украинские власти заявляют, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.

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