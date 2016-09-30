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Источник Правда.Ру

Международный арбитраж поможет засудить Украину за MH-17 — мнение

Мир » Бывший СССР » Украина

Родственники пассажиров рейса MH-17, погибших в авиакатастрофе в Донбассе, подали четыре иска против Украины. В общей сложности по делу о крушении самолета было подано 33 иска, часть из которых адресована "Малазийским авиалиниям", которым принадлежал сбитый самолет, а также к компании Boeing.

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Фото: AP

Хотя расследование еще продолжается, оценить шансы истцов на получение компенсации в случае, если вина украинской стороны будет доказана, и если власти Киева сочтут нужным держать ответ перед мировым сообществом, можно уже сейчас.

За комментарием Pravda.Ru обратилась к президенту Российской Ассоциации Международного Права Анатолию Капустину.

Говоря о перспективности указанных исков, следует вспомнить Ту-154, сбитый над Черным морем в октябре 2001 года.

"Я отлично помню ту ситуацию. Сначала Украина не признавала причастности к трагедии, потом, когда уже США публиковали фото отклонения ракеты от курса и перехвата самолета, который летел из Израиля, отвечать пришлось, но не Киеву. Тогда Россия не проявила должную внешнеполитическую настойчивость. Москва исходила из соображений дружеских отношений, а потому, компания Аэрофлот компенсировала ущерб, который был причинен пассажирам и грузам, в пределах ответственности, которая предусмотрена еще Варшавской конвенцией 1929 года. То есть, понесла ответственность сама авиакомпания. Украина тогда отказалась выступать в судах, и никаких исков не удовлетворяла", — рассказал собеседник Правды.Ру

Касательно нынешней ситуации, то здесь дело обстоит куда сложнее.

"Скорее всего, пострадавшие подали иски в свои национальные суды. Это правильно, но проблема в том, что существует понятие иммунитета государства от частных исков. Есть конвенция ООН на этот счет, есть обычная правовая норма. Поэтому, скорее всего, иски будут приняты, но Украина просто воспользуется правом не вступать в процесс без своего согласия. И на первом этапе их, видимо, ждет разочарование. После того, как пройдут предварительные судебные процедуры, изучение содержания споров, информация ответчиков, в данном случае, Украины, через дипломатические представительства, скорее всего, последует отказ", — отметил Анатолий Капустин.

В любом случае, дело затянется на долгие годы. Когда закончится расследование, когда все средства будут исчерпаны, и все моменты детально разобраны, может быть создан какой-то международный суд, или международный арбитраж, созданный заинтересованными государствами.

"Подать в Европейский суд — мало перспектив, потому что, это все-таки нарушение прав человека, это нарушение прав пассажиров, и несоблюдение условий Чикагской конвенции. Дело в том, что сама Чикагская конвенция предусматривает рассмотрение споров, в том числе, связанных с инцидентами, только на основе, либо примирения, либо арбитражного разбирательства. Может быть, будет какой-то отдельный механизм. Однако все зависит от доброй воли Украины", — подчеркнул эксперт.

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Тайна гибели рейса МН 17
Темы Анатолий Капустин гибель Boeing над Донбассом
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