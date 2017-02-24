На Украине белорусов избили за русский язык

Туристы из Белоруссии пострадали на Украине от рук бандитов из "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в России). Группа путешественников прибыла во Львов, где на них совершили нападение неонацисты.

источник Pravda. Ru

Как передают местные СМИ, нападение произошло около двух часов ночи 23 февраля. Причиной драки стало то, что белорусы говорили на русском языке, что не понравилось радикалам. Местным неонацистам помогали и члены радикальных группировок, приехавшие из Киева.

Трое уроженцев Белоруссии попали в больницу, задержать удалось лишь одного напавшего на них. На него составили протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Напомним, недавно "Правда.Ру" сообщала о похожем случае в Литве. В одном из литовских баров посетитель признался, что ему "нравится Путин", за что с ним расправилась пьяная компания.

"Я сказал, что мне нравится Путин, они стали мне угрожать, сказали, что за такие разговоры могу по голове получить — особенно агрессивно настроены были двое молодых людей, — сказал в среду в Вильнюсском окружном суде вильнюсец Миндаугас Шулинскас.

Через неделю на него напали скинхеды.

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