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Источник Правда.Ру

Украина отказывается от "бестолковых" беспилотников США

Мир » Бывший СССР » Украина

Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Натан Хазин заявил, что американские наблюдательные беспилотные аппараты, которые были переданы Украине, неэффективны.

Украина отказывается от бестолковых беспилотников США
Фото: АР

"С самого начала решение об использовании этих беспилотников было неправильным. Аппараты плохо защищены от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы", — приводит слова главы генштаба Украины Reuters.

Мини-беспилотники из США Raven RQ-11B были получены летом текущего года. Устройства стали разочарованием для украинских военных. По словам Хазина, если бы решение зависело от него, он бы и вовсе вернул американской стороне 72 поставленных беспилотников.

Напомним, ранее неопознанный беспилотник, летающий в небе вблизи Республики Крым, зафиксировали российские радары. Дрон приблизился к полуострову со стороны Болгарии, через территорию Румынии и Украины.

Летательный аппарат держался от границы полуострова на расстоянии всего 13 километров. Едва беспилотник приблизился к границе РФ, в воздух был поднят наш самолет-перехватчик. Далее, сделав крюк у крайней точки Крыма, БПЛА по тому же маршруту вернулся обратно. Устройство было оснащено фото-, видео- и прослушивающей аппаратурой. Согласно бортовому номеру 3412, высветившемуся на локаторе, беспилотник состоит на балансе у американских военных.

Российские зенитно-ракетные войска во время мартовских событий 2014 года в Крыму также "посадили" американский военный беспилотник, с помощью которого украинская сторона пыталась организовать воздушную разведку над территорией полуострова.

Ранее Pravda. Ru сообщала о том, что новый радиолокационный комплекс обладает точными системами слежения, которые позволят заметить не только наземные, но и воздушные цели. Как пояснили в "Объединенной приборостроительной корпорации", новый комплекс сможет охранять государственные границы и статусные объекты.

В пресс-службе компании добавили, что в состав системы входит радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Форпост" и оптико-электронный модуль "Полет-1". С их помощью можно контролировать перемещения автомобилей, людей и небольших беспилотников на расстоянии до двадцати километров.

В настоящее время элементы комплекса проходят тестирование и показывают отличные результаты, уточнил замгендиректора ОПК Сергей Скоков. По словам Сергея Скокова, в перспективе в состав комплекса планируется интегрировать беспилотный летательный аппарат, который будет вести воздушное наблюдение.

Входящий в комплекс оптико-электронный модуль "Полет-1" оснащен тепловизором и камерами высокой чувствительности, что позволяет вести наблюдение в радиусе нескольких километров в любое время суток и при любой погоде.

Способность отслеживать столь малые объекты является неоспоримым преимуществом локационного комплекса. Ранее Pravda. Ru писала о вторжении чужих летательных аппаратов в воздушное пространство России.

Обыватели могут посчитать эти инциденты возмутительными и даже угрожающими. Однако, как объяснил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, ведение электронно-воздушной разведки для сбора информации — стандартная практика. По словам Игоря Коротченко, в таких операциях участвуют самолеты и беспилотники НАТО.

"Для нас главное — показать свою готовность отслеживать нарушения воздушного пространства и быть готовыми, в случае нарушения воздушного пространства РФ, либо принуждать к посадке, либо, как крайняя мера, уничтожать воздушную цель. Для этого система воздушно-космической обороны РФ и существует", — считает Игорь Коротченко.

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Темы США армия Украина беспилотник
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