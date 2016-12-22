Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Натан Хазин заявил, что американские наблюдательные беспилотные аппараты, которые были переданы Украине, неэффективны.
"С самого начала решение об использовании этих беспилотников было неправильным. Аппараты плохо защищены от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы", — приводит слова главы генштаба Украины Reuters.
Мини-беспилотники из США Raven RQ-11B были получены летом текущего года. Устройства стали разочарованием для украинских военных. По словам Хазина, если бы решение зависело от него, он бы и вовсе вернул американской стороне 72 поставленных беспилотников.
Напомним, ранее неопознанный беспилотник, летающий в небе вблизи Республики Крым, зафиксировали российские радары. Дрон приблизился к полуострову со стороны Болгарии, через территорию Румынии и Украины.
Летательный аппарат держался от границы полуострова на расстоянии всего 13 километров. Едва беспилотник приблизился к границе РФ, в воздух был поднят наш самолет-перехватчик. Далее, сделав крюк у крайней точки Крыма, БПЛА по тому же маршруту вернулся обратно. Устройство было оснащено фото-, видео- и прослушивающей аппаратурой. Согласно бортовому номеру 3412, высветившемуся на локаторе, беспилотник состоит на балансе у американских военных.
Российские зенитно-ракетные войска во время мартовских событий 2014 года в Крыму также "посадили" американский военный беспилотник, с помощью которого украинская сторона пыталась организовать воздушную разведку над территорией полуострова.
Ранее Pravda. Ru сообщала о том, что новый радиолокационный комплекс обладает точными системами слежения, которые позволят заметить не только наземные, но и воздушные цели. Как пояснили в "Объединенной приборостроительной корпорации", новый комплекс сможет охранять государственные границы и статусные объекты.
В пресс-службе компании добавили, что в состав системы входит радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Форпост" и оптико-электронный модуль "Полет-1". С их помощью можно контролировать перемещения автомобилей, людей и небольших беспилотников на расстоянии до двадцати километров.
В настоящее время элементы комплекса проходят тестирование и показывают отличные результаты, уточнил замгендиректора ОПК Сергей Скоков. По словам Сергея Скокова, в перспективе в состав комплекса планируется интегрировать беспилотный летательный аппарат, который будет вести воздушное наблюдение.
Входящий в комплекс оптико-электронный модуль "Полет-1" оснащен тепловизором и камерами высокой чувствительности, что позволяет вести наблюдение в радиусе нескольких километров в любое время суток и при любой погоде.
Способность отслеживать столь малые объекты является неоспоримым преимуществом локационного комплекса. Ранее Pravda. Ru писала о вторжении чужих летательных аппаратов в воздушное пространство России.
Обыватели могут посчитать эти инциденты возмутительными и даже угрожающими. Однако, как объяснил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, ведение электронно-воздушной разведки для сбора информации — стандартная практика. По словам Игоря Коротченко, в таких операциях участвуют самолеты и беспилотники НАТО.
"Для нас главное — показать свою готовность отслеживать нарушения воздушного пространства и быть готовыми, в случае нарушения воздушного пространства РФ, либо принуждать к посадке, либо, как крайняя мера, уничтожать воздушную цель. Для этого система воздушно-космической обороны РФ и существует", — считает Игорь Коротченко.
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