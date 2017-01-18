Водка "Московская" едва не сорвала заседание Верховной Рады

Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО

Работу депутатов Верховной Рады чуть было не дезорганизовало появление в зале заседаний бутылки водки с акцизом ДНР. Водку "Московскую" с акцизной маркой непризнанной республики принес в зал нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин. Кроме того, он же продемонстрировал пачку сигарет с акцизами ДНР.

Facebook, страница Игоря Лапина

Ранее о покупке он сообщил на своей странице в соцсети. Как показано на видео, бутылка пошла из рук в руки после того как выяснилось, что она — с акцизной маркой самопровозглашенной Донецкой народной республики. Сперва ее с улыбкой рассматривал Михаил Гаврилюк ("Народный фронт"), а также его сосед по залу и фракции Юрий Тимошенко, передает Страна.ua. К слову, Лапин сообщил, что пить водку на заседании не собирался.

Напомним, накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил вернуть Крым и Донбасс. Сделать это, по его словам, нужно уже в этом году.

При этом депутат Рады Надежда Савченко считает, что ради возвращения Донбасса необходимо отказаться от Крыма. По ее словам, другого мирного пути она пока не видит.

На ее заявление уже ответила первый вице-спикер Верховной рады, представитель в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

"Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца… Восстановление суверенитета и территориальной целостности территории Украины в границах 2013 года — это наша цель. И никто, ни одна политическая сила или ни один народный депутат, который пытается посеять смуту, настроения поражения, навязать дискуссию сдачи территории или их торга — не собьет нас с пути восстановления единой и соборной Украина. Крым на Донбасс не меняем. Донбасс не сдаем", — написала Ирина Геращенко в среду на своей странице в Facebook.

Также стало известно, что Украина обратилась с иском с Международный суд ООН. Цель Киева — "привлечь РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение её незаконной агрессии против Украины".

Киев настаивает на том, что Москва "предоставляет вооружение и другие виды помощи незаконным вооружённым формированиям", которые, по словам украинских властей, совершили "ряд актов терроризма". К этим терактам Киев относит крушение "самолёта малайзийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахии смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове".

Между тем эксперты говорят, что перспектива у дела сомнительная.

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