Украина потеряла 1 млрд долларов на ограничении транзита с РФ

Заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань заявил, что Украина потеряла $1 млрд из-за ограничений транзита по территории России.

источник Pravda.Ru

"Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов — это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки, а еще это потери перевозчиков", — сказал он в интервью "Общественному радио".

Замминистра также напомнил, что Украина сейчас оспаривает действия России во Всемирной торговой организации (ВТО).

К слову, ранее лидер оппозиционного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что Украина может превратиться в "логистическое захолустье", лишившись части транзита газа по своей территории. По его словам, вместо того чтобы развивать инфраструктуру и получать преимущества от единого таможенного пространства, Киев "развлекает общественность авантюрами" вроде попыток наладить сообщение по маршруту Великого шелкового пути в обход России.

"А если учесть, что в ближайшие годы Украина может лишиться и значительной доли транзита газа по своей территории, то очевидно, что "реформаторы" сделали нашу страну никому не интересным логистическим захолустьем", — отметил он.

"Безусловно, Россия продолжит свою политику импортозамещения и отказа от покупки на Украине товаров машиностроения, любых видов высокотехнологичной продукции. Поэтому возврат к прежним объемам промышленной кооперации между Украиной и Россией, даже в случае серьезных политических изменений в этих странах, будет невозможным", — рассказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Особенно тяжелым ударом, по мнению аналитика, окажется отказ от услуг Украины в транзите газа в связи с новыми успехами в увеличении прокачки газа через северные газопроводы — "Северный поток", Opal и строительством нового газопровода в Турцию.

"Глава украинского "Нафтогаза" уже объявил, что есть реальная вероятность полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и это вызовет падение стоимости газотранспортной системы Украины примерно в пять раз. Собственно, российская сторона заранее предупредила, что так и будет, потому что после 2019 года не планирует продлевать договор о транзите газа через территорию Украины. Для Украины это означает многомиллиардные ежегодные потери, рост безработицы и утрату исключительно важного сектора экономики", — подчеркивает Суслов.

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