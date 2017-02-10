Украина снова решила провести стрельбы вблизи Крыма

На Украине снова собрались проводить стрельбы вблизи Крыма. На этот раз — из "Буков". О таких планах заявило Минобороны Украины.

Сообщается, что маневры пройдут на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области. Такую информацию defence. ru предоставил представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк. Точных сроков намеченных стрельб он не озвучил.

Кроме того, украинские зенитно-ракетные подразделения, вооруженные ЗРК С-300, в этом году примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian — 2017 на полигоне "Шабла" в Болгарии, на которых будут проводится боевые стрельбы.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", 25 ноября стало известно, что Украина приняла решение провести стрельбы в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя. При этом страна нарушила все международные соглашения.

Решение она приняла в одностороннем порядке, без согласования с Москвой. Киев издал авиационное уведомление об активировании опасных зон в небе над Симферополем в связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами.

После этого российская сторона заявила, что запретит летать над Крымом, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб в небе над полуостровом.

Правда, позже Порошенко сдвинул границу стрельб. Учения, по словам украинской стороны, прошли с приближением к воздушному пространству Крыма на расстояние до 30 километров.

По мнению экспертов, Украина просто испугалась "обратки" от России. Четкая линия ПВО, корабли Черноморского флота у западного побережья Крыма и новые ракетные комплексы "Бастион" заставили украинское руководство переместить направление учений в другую сторону. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.

Как подчеркнул Белик, российская сторона обозначила четкий посыл официальному Киеву, что "игры закончились".

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