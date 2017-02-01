Огонь для Донбасса: кому выгодно начало новой войны — прямой эфир Pravda.Ru

Авдеевка и другие районы, прилегающие к Донецку, оказались в конце января в зоне боев. "Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - сказал первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

В ДНР обвинили в обострении ситуации в Авдеевке батальон «Азов». "Не уверен даже, что ситуацию удастся купировать завтра на встрече Трехсторонней группы в Минске", - сказал Денис Пушилин, председатель Народного совета ДНР.

"Дает о себе знать инерция. Начав с провокаций, украинскому командованию уже тяжело резко от них отказаться. Я говорю и о главнокомандующем Порошенко. Без его приказа начало обострения было невозможно. Собственно, вся эта инсценировка привязана к его визиту в Германию. А поскольку выиграть не получилось, ему нужно эмоционально накачивать свою армию, выдавливать из ситуации хоть что-то, что он сможет назвать победой. Пока у него везде проигрыш, что вызывает в Киеве истерику", - продолжает он.

Кто начал первым стрелять? Был ли ответ из Градов по позициям ВСУ? Чья сейчас Авдеевка? Смогут ли «гаранты» минских соглашений остановить эскалацию насилия? О ситуации в регионе в прямом эфире Pravda.Ru рассказывает Роман Манекин публицист, участник протестного движения против переворота в Киеве 2014 года.

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