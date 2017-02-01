Огонь для Донбасса: кому выгодно начало новой войны — прямой эфир Pravda.Ru

Авдеевка и другие районы, прилегающие к Донецку, оказались в конце января в зоне боев. "Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - сказал первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.
В ДНР обвинили в обострении ситуации в Авдеевке батальон «Азов». "Не уверен даже, что ситуацию удастся купировать завтра на встрече Трехсторонней группы в Минске", - сказал Денис Пушилин, председатель Народного совета ДНР.
"Дает о себе знать инерция. Начав с провокаций, украинскому командованию уже тяжело резко от них отказаться. Я говорю и о главнокомандующем Порошенко. Без его приказа начало обострения было невозможно. Собственно, вся эта инсценировка привязана к его визиту в Германию. А поскольку выиграть не получилось, ему нужно эмоционально накачивать свою армию, выдавливать из ситуации хоть что-то, что он сможет назвать победой. Пока у него везде проигрыш, что вызывает в Киеве истерику", - продолжает он.
Кто начал первым стрелять? Был ли ответ из Градов по позициям ВСУ? Чья сейчас Авдеевка? Смогут ли «гаранты» минских соглашений остановить эскалацию насилия? О ситуации в регионе в прямом эфире Pravda.Ru рассказывает Роман Манекин публицист, участник протестного движения против переворота в Киеве 2014 года.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
В течение многих лет Белоруссия успешно балансировала между Россией и Западом. Минск активно участвует в интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР. Однако сейчас в республике усиливаются прозападные тенденции. Удастся ли поссорить Минск и Москву? Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.
Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.
Эксперты бьют тревогу: России грозит депопуляция в связи с тем, что в возраст деторождения вступило поколение 1990-х годов. Тогда был чудовищный спад рождаемости. Сейчас он грозит повториться на новом витке. Что нужно, чтобы переломить ситуацию? На вопросы Pravda.Ru ответил научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.