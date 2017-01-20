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Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился заменить российскую нефть альтернативными вариантами. Такая необходимость назрела в связи с сокращением поставок "черного золота" из России.

Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефт

"Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", — сказал глава государства на встрече с вице-премьером страны Владимиром Семашко.

Как передает агентство БЕЛТА, вопросы об альтернативных поставках "черного золота" обсуждались еще в конце прошлого года, а некоторые варианты были испытаны на практике при доставке нефти с Чёрного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Как сообщала ранее Pravda. Ru, Россия собирается сократить поставки нефти в Белоруссию до 4 млн т в первом квартале. Сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора. По данным СМИ, Москва продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более $400 млн долга за газ, который копится с начала прошлого года.

Тогда страна, потребовав снижения стоимости сырья, стала платить меньше в одностороннем порядке, и к концу ноября долг составлял около $425 млн. В свою очередь, Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 млн т в квартал сначала до 3,5 млн т, а в октябре-декабре до 3 млн т. Российская сторона настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться согласно контракту — 132,77 доллара за тысячу кубометров.

Ранее президент Белоруссии сообщил о том, что нефтегазовый спор, возникший между Москвой и Минском, урегулирован. По словам Александр Лукашенко, он ознакомился с докладом белорусского правительства по нефтегазовым вопросам. "Я так понимаю, что очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере, на вчерашний день были согласованы и сняты", — цитирует президента государственное агентство БЕЛТА.

Переговоры о цене на газ для потребителей из Белоруссии длятся с начала 2016 года. Глава Минэнерго России Александр Новак 1 октября сообщал, что долг Белоруссии за российский газ составляет 270-300 миллионов долларов. Минск ранее заявлял о несправедливости контрактной цены в 132,77 доллара за тысячу кубометров и долг не признавал. Москва настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться по контрактной цене.

Глава "Транснефти" Николай Токарев говорил журналистам, что сокращение поставок нефти из России в Белоруссию во втором полугодии составит 5 миллионов тонн по сравнению с изначальным планом. По словам Новака, снижение беспошлинных поставок российской нефти в Белоруссию в третьем квартале связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в Россию.

Напомним, в начале октября белорусская сторона пересмотрела тариф на транзит российской нефти в одностороннем порядке, что нарушает российско-белорусское межправительственное соглашение. Как заявлял советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин "ни "Гомельтранснефть Дружба", ни "Полоцктранснефть Дружба" не направляли в "Транснефть" запросы о внеплановом изменении тарифов на транзит российской нефти".

Добавим, недавно стало известно о том, что в Гомельской области Белоруссии нашли залежи нефти. Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн. Нефть здесь относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе.

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