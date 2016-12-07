ОДКБ создает объединенную систему ПВО и ПРО

Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведут работу над созданием объединенной группировки противовоздушной и противоракетной обороны, заявил начальник управления информационной политики ОДКБ Владимир Никишин.

Фото: mil.ru

По его словам, формирование подобной системы возможно на базе двусторонних группировок, созданных Россией с участием Белоруссии, Армении и Казахстана.

Напомним, ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками организации являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ранее в их число входил и Узбекистан, но четыре года назад он объявил, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

Добавим, также сегодня стало известно, что МИД РФ пообещал полнее снабжать информацией страны ОДКБ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила переводить информацию МИД для стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Как пишет Парламентская газета, эксперты убеждены, что на постсоветском пространстве интеграция возможна только в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Странам-членам объединения необходимо единое правовое пространство в сфере обеспечения безопасности.

Уникальность Организации Договора о коллективной безопасности в том, что эта организация обладает всеми инструментами для обеспечения безопасности — от политических рычагов до собственного военного потенциала. Об этом рассказал начальник управления информационных программ ОДКБ Владимир Никишин. Он добавил, что альтернативы организации в плане обеспечения безопасности в регионе просто не существует.

Напомним, ранее Правда.Ру писала, что "Алмаз-Антей" приступил к разработке зенитных ракетных комплексов средней дальности нового поколения. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков. Хотя в этом году концерн передал Министерству обороны бригадный комплект новейших ЗРК средней дальности "Бук-М3".

Комплекс был принят на вооружение в 2016 году. Он представляет собой модернизацию ЗРК "Бук-М2". Предназначен для перехвата всех типов маневрирующих аэродинамических целей, в том числе, беспилотников и крылатых ракет, в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия на дальностях, по открытым данным, до 70 км и высотах до 35 км при скорости цели до трех км/с.

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