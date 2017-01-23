Фийон о России: Сверхдержаву не победить и не сломить санкциями

Лидер французской партии "Республиканцы", экс-премьер и кандидат в президенты страны Франсуа Фийон заявил, что Россию нельзя сломать экономическими санкциями.

Франсуа Фийон. Фото: АР

"Наивно было полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями, — заявил Фийон в интервью газете Le Monde. — Есть два варианта: либо мы пытаемся достигнуть согласия с Россией, или мы ей противостоим. Кто может захотеть конфликта с Россией? Это огромная страна, мы не можем легкомысленно к ней относиться".

Как передает ТАСС, французский политик выступил за "новое экономическое партнерство с Россией", а также предложил "провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности" на европейском пространстве.

"Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок. Всегда ли Запад был надежным партнером? Разве он не обманул Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? Вдобавок я бы хотел напомнить о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО. Надо просто признать, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в ЕС и в НАТО", — заявил кандидат в президенты Франции.

Фийон также напомнил о роли РФ в борьбе с терроризмом и сирийском урегулировании. "Россия пытается не допустить прихода боевиков "Исламского государства" к власти в Дамаске. Большая часть западной политической элиты этого просто не понимает. Со стороны запада было грубой ошибкой требовать отстранения от власти президента Башара Асада в качестве предварительного условия для начала мирного процесса. В результате европейские страны оказались на обочине процесса урегулирования в Сирии. Я констатирую, что политика, которую мы проводили 4 года, провалилась, что гражданская война в Сирии только усилилась", — сказал Франсуа Фийон.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, Фийон заявил, что считает необходимым создание оборонного альянса между Парижем и Берлином после прихода к власти в США Дональда Трампа. По его словам, военный союз должен иметь в том числе фонд для финансирования операций за рубежом. "Мы не обязаны мириться с американскими правилами игры", — подчеркнул французский политик.

Отметим, мировые СМИ и политологи отмечают, что президентом Франции в любом случае станет политик, который если и не напрямую признает Крым частью России, то считает — его присоединение было вынужденной мерой.

"Фавориты: Франсуа Фийон и Марин Ле Пен. Для Путина это как беспроигрышная лотерея", — пишет The Guardian. Так в интервью телеканалу BFMTV кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что "не считает незаконным воссоединение полуострова с Россией и не видит оснований оспаривать итог референдума, состоявшегося в Крыму в марте 2014 года".

Другой кандидат, наиболее вероятный будущий президент Франции мсье Франуа Фийон считает, что к России надо относиться как к великой державе и с Москвой надо тесно сотрудничать по Сирии, что Западу надо требовать выполнение Минских соглашений в равной степени от Киева и Москвы и прекратить преследовать Кремль из-за "аннексии Крыма", сняв санкции.

"Вопрос Крыма должен рассматриваться в контексте соблюдения международного права. Нужны переговоры в рамках соблюдения международного права между Украиной и Россией. Я тоже хочу, чтобы Россия соблюдала Минские соглашения, — подчеркнул Фийон. — Но чтобы она их соблюдала, Украина тоже должна их соблюдать. А украинский парламент отказывается принять одно из основополагающих положений этих соглашений - автономию донбасского региона".

"Если Франсуа Фийон придёт к власти, учитывая, что Италия уже против санкций ЕС, и что возможно частичное снятие санкций со стороны Соединенных Штатов с Трампом в Белом доме, Москва могла бы рассчитывать на облегчение и, возможно, на отмену карательного давления на ее экономику. С президентом Фийоном в Европе противостояние с Москвой станет невозможным. Ангела Меркель останется в изоляции", — расстраиваются европейские журналисты.

Напомним, 27 ноября во Франции прошел второй тур праймериз правоцентристов. Перечеркнув все изначальные прогнозы, депутат французского Национального собрания и экс-премьер Франсуа Фийон одержал победу на праймериз правых и центристов и будет баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут весной 2017 года.

Фийон утверждает, что намерен в пятилетний срок на 500 тысяч сократить 6,5-миллионную армию госслужащих и уже в 2017 году перейти к 39 рабочим часам (в неделю) без повышения зарплаты, поскольку страна переживает кризис, и каждый должен приложить усилия для выхода из ситуации. Он призывает к увеличению НДС с 20% до 22% и к сокращению государственных расходов на 110 миллионов евро.

Говоря о ситуации в Сирии, он не боится призывать к восстановлению контактов с президентом Башаром Асадом ради победы над "Исламским государством", запрещенным в России, в борьбе с терроризмом настаивает на необходимости создания единой международной коалиции с Россией.

Во внешней политике он выступает за сохранение альянса с США, но при этом настаивает на тесном сотрудничестве с Россией и считает санкции против нее абсурдными. По его словам, в украинском вопросе сложно требовать чего-то от Москвы, когда Киев отказывается выполнить одно из основных условий — проголосовать за особый статус Донбасса.

"Он также сторонник мира, хотя, конечно, и не белый голубь. Он занимает пророссийскую позицию, последовательно выступая за отмену санкций и за сотрудничество с Россией, что является не идеологической позицией, но трезвым и ответственным подходом. Если эта искусственная конфронтация с Россией, выстроенная атлантистами, будет продолжаться, то последствия очевидны: Европа может попросту исчезнуть! То есть это трезвомыслящий политик. Он правильно ставит себя относительно интересов своей страны. Так что, я думаю, французский избиратель воспринял послание господина Фийона", — прокомментировал по просьбе Pravda. Ru победу политика в первом туре праймериз Слободан Деспот, известный швейцарский франкоязычный издатель.

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