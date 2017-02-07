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Источник Правда.Ру

Польша только на словах осуждает Украину

Мир » Европа » Евросоюз

Председатель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Украина не попадет в Европу, если и дальше будет строить свою национальную идентичность на культе Степана Бандеры или других лиц, которые по отношению к полякам дошли до геноцида.

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"Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида", — сказал Качиньский в опубликованном интервью для еженедельника Do Rzeczy. Политик подчеркнул, что "несмотря на то, что жестокость немцев сложно превзойти, им (ОУН-УПА, запрещена в РФ) это удалось".

По словам Качиньского, "это вопрос определенного выбора Украины".

Высказывание Качиньского Правде.Ру прокомментировал руководитель Польского культурного центра в Калининграде, главный редактор сайта "Новости из Польши" Томаш Оманьски.

— На какие радикальные меры может пойти Польша в связи с высказыванием Ярослава Качиньского?

— Для меня это высказывание не было никакой новостью, неделю назад Качиньский выступил с таким же заявлением по поводу курса Украины. Что могло послужить причиной этого заявления?

Во-первых, конечно же, как это бывает в политике, холодный расчет. Я не думаю, что Качиньский вдруг внезапно прозрел. Качиньский прекрасно понимал все изначально. Он же ездил на Майдан. Понятно, что можно было бы объяснить себе, что тогда могли бы быть какие-то иллюзии в плане курса Украины, в каком направлении она пойдет, но тем не менее за последние два года стал достаточно очевиден тот неофашистский курс, который выбрали нынешние власти в Киеве.

Я думаю, что мы должны это связывать и с теми политическими переменами, которые произошли в Вашингтоне. Эти высказывания направлены на поиск избирателя. За два года польским властям в Варшаве так и не удалось привить польскому населению любовь к бандеровцам. Как бы они ни старались, это не удалось. Более того, в принципе, теперь наступает все более заметное отторжение польским обществом этого радикального украинского курса.

Качиньский этим заявлением просто хочет заработать себе баллы у поляков. Даже у Качиньского уже нет сомнений насчет того, что Украина не станет частью ни ЕС, ни НАТО, ни других европейских институтов. В принципе, он уже позволил себе такое заявление — ему терять нечего. Он понимает, что в любом случае Украина туда не войдет. Поэтому почему бы так не заявить и не показать себя таким политиком, который идет нога в ногу со временем, в плане перемен в Вашингтоне.

Отмечу главное, на мой взгляд. Несмотря на то, что Качиньский отпускает такие заявления, в Польше продолжается государственная широкомасштабная политика украинизации - и польского трудового рынка, и Польши в целом. Польское правительство под руководством Качиньского проводит механизмы упрощения получения разрешения на работу, разрешения вида на жительство. Оно закрывает глаза на всяческие махинации, которые происходят на территории Украины в польских дипломатических учреждениях, с так называемыми "картами поляка" и т. д. Это все государственная линия.

Не надо далеко ходить за примером: малое приграничное движение с Калининградской областью отменили, с Украиной - оставили, и т. д. В результате всего этого мы получаем огромное число украинцев в Польше. Польские СМИ опубликовали данные Национального польского банка: в прошедшем году украинцы из Польши отправили пять миллиардов злотых на Украину. Это заработанные деньги, этот механизм знаком России. Так происходит и в Польше. Пять миллиардов злотых умножим на 15 - и получим сумму в рублях. Она не маленькая.

В Польше ждут немалых проблем в перспективе пять-десять лет, если этот курс будет продолжаться, а он продолжается, несмотря на высказывания Качиньского. Власть радушно встречает украинских гастарбайтеров в Польше. Мы скоро получим в Польше украинские политические партии, мы получим украинских политиков в польских структурах власти, и мы получим значительную радикализацию польской политической линии по отношению к России. Ибо, как я думаю, случится такое, что те самые радикальные элементы из Украины, антироссийские политики, будут отправляться в Польшу, будут отправлять своих людей, лоббировать их продвижение в будущем в качестве глав муниципалитетов, всякого рода уровня властей, и в итоге мы получим грандиозные проблемы.

Если до войны Польша имела территории на востоке сугубо украинские, которые впоследствии и стали Украиной, то сейчас мы эти территории уже не имеем, зато будем иметь влиятельное украинское меньшинство. К чему это все привело перед войной и во время войны: к Волынской резне и т. д., - мы прекрасно знаем. К чему эта политика открытых дверей приведет в будущем, мы еще не знаем. Но я боюсь, что ни к чему хорошему.

— Бороться с этим никто не собирается?

— Как я уже сказал, с одной стороны, есть какие-то заявления на публику, их слушаешь, и они кажутся умными. А с другой стороны, что толку — поговорили, а кредиты даем, стипендии даем. Это большие суммы. Открываем рынок — пожалуйста, милости просим, приезжайте к нам. То есть тут есть и слова, с одной стороны, а против слов стоят дела. А дел никто не отменяет.

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"Польша и Украина объединяются против России"
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