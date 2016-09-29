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В Ираке убит бывший борец сборной Азербайджана, вербовавший смертниц для ИГ

Мир » Азия » Ближний Восток

В Ираке погиб бывший член сборной Азербайджана по вольной борьбе Чамсулвара Чамсулвараев, ранее примкнувший к ИГ.

В Ираке убит бывший борец сборной Азербайджана, вербовавший смер
Фото: AP

Как сообщает Sportbox. az, Чамсулвара Чамсулвараев был убит в ходе авианалета в городе Мосул одновременно с проповедником из Дагестана Мухаммадом Ахмедовым (Абу Зейдом). В момент обстрела в автомобиле находились еще пятеро человек, среди которых и оказался Чамсулвараев (Аль-Бара).

Информацию о смерти Чамсулвараева СМИ подтвердила аналитик британского аналитического центра IHS Janes, ведущая блог "Чеченцы в Сирии" Джоанна Паращук.

Напомним, азербайджанский борец вольного стиля Чамсулвара Чамсулвараев был членом террористической группировке "Исламское государство", запрещенной в России, и вербовал девушек-смертниц.

Чамсулвараев родился в Махачкале в 1984 году. С детства занимался борьбой. Не сумев попасть в сборную России, в середине 2000-х годов принял гражданство Азербайджана и далее выступал уже за эту страну.

Он был чемпионом Европы по вольной борьбе 2009 года, призером чемпионатов мира ("серебро" в 2009 году, "бронза" — в 2007-м), бронзовым призером чемпионатов Европы (2007, 2008, 2010 годов). Выступал за сборную Азербайджана в весовой категории до 74 килограммов.

Борец решил уйти из спорта в 2014 году, после чего присоединился к боевикам ИГ.

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Темы Ирак терроризм
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