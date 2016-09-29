В Ираке погиб бывший член сборной Азербайджана по вольной борьбе Чамсулвара Чамсулвараев, ранее примкнувший к ИГ.
Как сообщает Sportbox. az, Чамсулвара Чамсулвараев был убит в ходе авианалета в городе Мосул одновременно с проповедником из Дагестана Мухаммадом Ахмедовым (Абу Зейдом). В момент обстрела в автомобиле находились еще пятеро человек, среди которых и оказался Чамсулвараев (Аль-Бара).
Информацию о смерти Чамсулвараева СМИ подтвердила аналитик британского аналитического центра IHS Janes, ведущая блог "Чеченцы в Сирии" Джоанна Паращук.
Напомним, азербайджанский борец вольного стиля Чамсулвара Чамсулвараев был членом террористической группировке "Исламское государство", запрещенной в России, и вербовал девушек-смертниц.
Чамсулвараев родился в Махачкале в 1984 году. С детства занимался борьбой. Не сумев попасть в сборную России, в середине 2000-х годов принял гражданство Азербайджана и далее выступал уже за эту страну.
Он был чемпионом Европы по вольной борьбе 2009 года, призером чемпионатов мира ("серебро" в 2009 году, "бронза" — в 2007-м), бронзовым призером чемпионатов Европы (2007, 2008, 2010 годов). Выступал за сборную Азербайджана в весовой категории до 74 килограммов.
Борец решил уйти из спорта в 2014 году, после чего присоединился к боевикам ИГ.
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