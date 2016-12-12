Пальмира сдана. Просчет или расчет?

Пальмира 11 декабря сдана боевикам ИГИЛ. В российском центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщают, что в новом нападении на Пальмиру участвуют до четырех тысяч боевиков ИГ, которые были переброшены из района Ракки. Сирийские войска «ведут оборонительные бои» к югу от города. Означает ли это, что начался новый виток антитеррористической войны в Сирии? Это просчет сирийцев или российского Минобороны? Что будет после падения Алеппо? Не будет ли увеличен российский контингент в Сирии? Есть ли в Сирии «умеренная оппозиция» и будут ли с ней договариваться? Как будет устроена послевоенная Сирия? Об этом в прямом эфире Правда.ру рассуждают обозреватели Pravda.Ru Саид Гафуров и Любовь Степушова (Люлько).

Как накануне писали СМИ, вооруженные подразделения группировки "Исламское государство" (запрещена в России) вновь вошли в сирийскую Пальмиру, из которой они были выбиты девять месяцев назад.

Сообщалось, что командование сирийской армии перебросило из Хомса резервные части для отражения атаки на Пальмиру.

Однако после массированных российских ударов боевики террористической группировки "Исламское государство" были вынуждены отступить. В рамках операции Воздушно-космические силы РФ задействовали стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и свыше 20 боевых вертолетов. Кроме того, по высотам Ат-Тар были нанесены удары крылатыми ракетами "Калибр". Чуть позже около 4 тысяч боевиков со второй попытки вошли в город с севера и заняли господствующие высоты.

Эксперты считают, что наступление террористической группировки "Исламское государство"на сирийскую Пальмиру организовано для того, чтобы оттянуть правительственные силы от Алеппо и произвести пропагандистский эффект на боевиков, терпящих в последнее время поражения.

"Это действительно отвлекающий удар, есть такой термин в военном деле. Чтобы отвлечь силы правительственных войск от Алеппо, где они действуют достаточно успешно, удар ИГИЛ наносится по Пальмире", - сказал РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

А вот начальник сектора военной политики и экономики РИСИ Иван Коновалов в интервью Pravda.Ru предположил, что дальнейшее развитие военного конфликта в Сирии пойдет в трех направления. "Север Сирии увяз вокруг битвы в Алеппо. А на юге и юго-восточном направлении, где и находится Пальмира, ИГ себя уже проявил. Третья, главная составляющая сирийской войны, это город Эль-Баб, который турки и туркоманские группировки не решаются брать, поскольку там есть курды, но это уже направление столкновения между курдами и турками", — сказал он.

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