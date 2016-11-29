Заявление Пак Кын Хе об отставке - тактическое лавирование

Уйти в отставку, не дожидаясь импичмента, голосование по которому должно было пройти в начале декабря, решила президент Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщают местные СМИ. Если бы не разгоревшийся скандал, первая в истории женщина-президент Южной Кореи правила бы до февраля 2018 года.

Фото: AP

"Если правящая и оппозиционные партии обсудят и придут к плану, который уменьшит путаницу в государственных делах и обеспечит безопасный переход власти, я покину президентский пост согласно этому плану и установленным законом процедурам", — заявила Пак Кын Хе.

Прокомментировать такое решение президента Южной Кореи Pravda. Ru попросила кандидата исторических наук, руководителя отдела Кореи и Монголии института востоковедения РАН, заведующего сектором Кореи Александра Воронцова.

— Кто может прийти к власти и какой будет дальнейший курс Южной Кореи?

— Президент Южной Кореи сказала, что готова уйти в отставку, "как только парламент разработает план безопасного перехода к власти". А этот план может разрабатываться долго.

Конечно, Пак Кын Хе вынуждена реагировать на давление со стороны общественного мнения. В прошедший уик-энд состоялась опять мощная демонстрация, миллион корейцев вышли, требующих отставки. Но, по-моему, это пока еще тактическое лавирование, потому что решение передано в парламент, где нет конституционного большинства ни у одной партии.

Большинство — у оппозиции, но для принятия импичмента нужно 2/3 голосов, а у оппозиции нет 2/3 голосов. Так что в рамках парламента достичь консолидированного решения будет непросто. Хотя в правящей партии тоже есть недовольные, и нельзя исключать, что какая-то часть парламентариев от правящей партии может проголосовать за закон, призывающий к отставке. Но это из области предположений.

Это попытка подождать, пока эти манифестации пойдут на спад и ситуация как-то начнет успокаиваться. Но, с другой стороны, давление улицы может продолжать усиливаться, и тогда уже надо следить за ситуацией.

— Есть в Южной Корее какие-то сильные лидеры?

— Сильных лидеров не видно ни в правящем лагере, ни в оппозиционном блоке. Оппозиция раздроблена, ей еще предстоит сложный процесс согласования позиций и попыток договориться между собой.

— То есть, говорить о каком-то изменении внешнеполитического курса пока рано?

— Пока рано, безусловно. Она у власти, она законно избранный президент и будет выполнять свои обязательства, в том числе союзнические обязательства перед США. Это главный союзник Южной Кореи. Как там считают, что при ее президентстве были достигнуты идеальные взаимоотношения, полное взаимопонимание с США, и пока каких-то изменений в таком политическом курсе, наверное, не рационально ожидать.

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