Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Заявление Пак Кын Хе об отставке - тактическое лавирование

Мир » Азия » Дальний Восток

Уйти в отставку, не дожидаясь импичмента, голосование по которому должно было пройти в начале декабря, решила президент Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщают местные СМИ. Если бы не разгоревшийся скандал, первая в истории женщина-президент Южной Кореи правила бы до февраля 2018 года.

356048.jpeg
Фото: AP

"Если правящая и оппозиционные партии обсудят и придут к плану, который уменьшит путаницу в государственных делах и обеспечит безопасный переход власти, я покину президентский пост согласно этому плану и установленным законом процедурам", — заявила Пак Кын Хе.

Прокомментировать такое решение президента Южной Кореи Pravda. Ru попросила кандидата исторических наук, руководителя отдела Кореи и Монголии института востоковедения РАН, заведующего сектором Кореи Александра Воронцова.

— Кто может прийти к власти и какой будет дальнейший курс Южной Кореи?

— Президент Южной Кореи сказала, что готова уйти в отставку, "как только парламент разработает план безопасного перехода к власти". А этот план может разрабатываться долго.

Конечно, Пак Кын Хе вынуждена реагировать на давление со стороны общественного мнения. В прошедший уик-энд состоялась опять мощная демонстрация, миллион корейцев вышли, требующих отставки. Но, по-моему, это пока еще тактическое лавирование, потому что решение передано в парламент, где нет конституционного большинства ни у одной партии.

Большинство — у оппозиции, но для принятия импичмента нужно 2/3 голосов, а у оппозиции нет 2/3 голосов. Так что в рамках парламента достичь консолидированного решения будет непросто. Хотя в правящей партии тоже есть недовольные, и нельзя исключать, что какая-то часть парламентариев от правящей партии может проголосовать за закон, призывающий к отставке. Но это из области предположений.

Это попытка подождать, пока эти манифестации пойдут на спад и ситуация как-то начнет успокаиваться. Но, с другой стороны, давление улицы может продолжать усиливаться, и тогда уже надо следить за ситуацией.

— Есть в Южной Корее какие-то сильные лидеры?

— Сильных лидеров не видно ни в правящем лагере, ни в оппозиционном блоке. Оппозиция раздроблена, ей еще предстоит сложный процесс согласования позиций и попыток договориться между собой.

— То есть, говорить о каком-то изменении внешнеполитического курса пока рано?

— Пока рано, безусловно. Она у власти, она законно избранный президент и будет выполнять свои обязательства, в том числе союзнические обязательства перед США. Это главный союзник Южной Кореи. Как там считают, что при ее президентстве были достигнуты идеальные взаимоотношения, полное взаимопонимание с США, и пока каких-то изменений в таком политическом курсе, наверное, не рационально ожидать.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


США и Южная Корея готовятся стереть КНДР с лица Земли
Темы отставка Пак Кын Хе президент Южная Корея женщина-президент Александр Воронцов
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Рецепты
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Красота
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Москва сказала, Янукович сделал. Что дальше?
Житейские истории
Как правильно написать письмо Деду Морозу
Евросоюз
Франция потеряла инстинкт самосохранения
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Российский
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Любовь Степушова (Люлько) Москва сказала, Янукович сделал. Что дальше? Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Загадки старейшего города на Земле Игорь Буккер Юрий Носовский В украинском "вийске" начался 37-й год Юрий Носовский
Комментарии
Google_113042661472508661168 Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Google_113042661472508661168 Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
Google_113042661472508661168 Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
Vintak Ученые раскрыли тайну алкоголизма
Google_113042661472508661168 Европейские СМИ: Крым - не Судеты, Донбасс - не Ливия
Дмитрий Медведев(Google) Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Дмитрий Медведев(Google) Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
aliale Куба: Фактор Трампа испугал Россию?
Виктор Гольдмахер Мадуро объявил о конце капитализма
Marcio Pinheiro Колумбия. Кадры с места авиакатастрофы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?