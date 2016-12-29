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Источник Правда.Ру

США объявили о новых санкциях против России и высылке 35 дипломатов

Мир

Вашингтон в четверг объявил о новых санкциях в отношении России - якобы за совершенные кибератаки, "вмешательство" в избирательный процесс и "преследования американских дипломатов в России".

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В частности, объявлено о высылке 35 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Сан-Франциско. В пресс-релизе администрации сообщается, что они "объявлены персонами нон-грата" и "вместе с семьями должны покинуть территорию США в течение 72 часов".

Кроме того, "с 30 декабря госдепартамент США закрыл России доступ к двум принадлежащим российскому правительству комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке".

Эти действия, согласно пресс-релизу, предприняты в ответ на "преследование американского дипломатического персонала в России сотрудниками охраны и полицейскими".

Белый дом также объявил о введении санкций против руководства российских спецслужб, в том числе ГРУ и ФСБ, считая их причастными к кибератакам на избирательные институты в США в период выборов президента в 2016 году.

В списке значатся руководитель ГРУ Игорь Коробов, первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.

Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Кроме того, Барак Обама объявил, что США не ограничатся объявленными публично мерами. И сообщил, что в ближайшие дни в конгресс будет представлен доклад, в котором по поводу "вмешательства" России в американские выборы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее пообещала, что в Москве не оставят без ответа любые враждебные действия со стороны США, в том числе направленные против российских дипломатических миссий. Она также назвала ложью заявления Вашингтона о российских хакерах, которые администрация Барака Обамы использует для оправдания собственных ошибок.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Стоит добавить, что высылка нескольких десятков дипломатов событие хоть и не рядовое, но подобное уже случалось и ранее.

Например, в 2001 году из Соединенных Штатов были высланы около 50 российских дипломатов, которых обвинили в шпионаже. А в 1986 году из США были высланы около 80 советских дипломатов.

Очевидно, в ближайшее время будет объявлено о высылке из нашей страны нескольких десятков американских дипломатов, поскольку действия властей США подразумевают соразмерный ответ.

Темы хакеры санкции дипломат дипломат Барак Обама
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