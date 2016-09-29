Россия и Китай будут совместно осваивать Арктику

Ученые России и Китая создадут научно-исследовательский центр по промышленному освоению Арктики.

источник Pravda.Ru

Дальневосточный федеральный университет и Харбинский политехнический университет подписали соглашение о создании единого научно-исследовательского центра, который будет изучать вопросы промышленного освоения Арктики.

Как пишет ФАН, российские и китайские ученые займутся совместными разработками конструкций ледокольных платформ и проведением исследований долговечности различных сортов бетона в условиях заполярья.

При этом деканаты Дальневосточного и Харбинского университетов приняли программу обмена студентами.

Напомним, ранее о возможности совершить прорыв, основанный на экономическом освоении Арктики, высказался замдекана экономического факультета СПбГУ Андрей Белов.

Белов отметил, что "арктическая идея" может стать локомотивом новой индустриализации страны, каким ранее были идея освоения космического пространства и "атомный проект". Однако России нужно успеть приступить к освоению Арктики раньше конкурентов: США, Канады, Дании, Исландии, Норвегии и Китая.

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