США: Россия лишь разжигает конфликт в Сирии

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что участие России в сирийском конфликте лишь разжигает его.

источник Pravda.Ru

«Россияне говорили, что они пришли в Сирию, чтобы бороться с терроризмом и использовать своё историческое влияние на сирийский режим с целью достижения политического решения конфликта. Однако они этого не делают», - приводит ТАСС слова Картера, сказанные во время выступления базе американских ВВС Киртланд в штате Нью-Мексико.

"Россия способствует разжиганию гражданской войны", - заявил он.

Картер ещё раз напоминил, что основной целью США в сирийском конфликте является уничтожение ИГ (запрещена в России).

Он отметил, что необходимо ликвидировать саму идею того, что на основе идеологии экстремистов можно создать государство и выразил уверенность в том, что победа над ИГ будет достигнута.

Как писала Правда.ру, Белый дом не исключает возможности введения дополнительных экономических санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест. Комментируя вопрос журналиста о ситуации в сирийском Алеппо и поддержке со стороны России, оказываемой правительственным силам в Сирии, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что США не исключают возможного расширения санкций.

"Мы не сбрасываем со счетов возможное расширение экономических санкций. Санкции доказали, что являются действенным инструментом по поддержке наших интересов по всему миру. И мы определенно не исключаем возможные санкции", - приводит издание слова Эрнеста.

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