Европейские СМИ: Крым - не Судеты, Донбасс - не Ливия

"Если бы войны не было, американцам стоило бы ее придумать". Помним ли мы еще эти слова Генри Киссинджера? С таким вопроса к читателям обращается обозреватель чешского издания Literární noviny Владимир Франта. И Киссинджер прав: пока весь мир вокруг США воюет, в Америке нет безработицы, царит благодать и ставят мюзиклы.

Фото: AP

Хотя повстанцев Донбасса сложно назвать гуманистами, они-то воюют на своей территории, не обстреливают Киев баллистическими ракетами или системами залпового огня при якобы российской поддержке.

В Киеве идет нормальная жизнь, и только иногда в кондитерских там буянят члены разных партий, разрезая торты, стилизованные под русских младенцев. Все это мы могли видеть на экранах - кроме одного. Кроме регулярных российских войск в Восточной Украине.

Автор предлагает своим читателям представить себе, как россияне льют жидкий фосфор на нынешнее киевское правительство, как российская армия применяет радиоактивные снаряды, минирует наземные коммуникации, казнит президента после того, как позволила оппозиции его пытать.

Абсурд? Но ведь союзники именно это и делали с 1999 года в рамках НАТО по всему миру. Причем неоднократно. До их вмешательства в Косово, когда мусульманские радикалы уничтожили местные православные церкви огнем, "Исламского государства" (запрещенного в России) просто не существовало. Если процитировать известного английского драматурга: "Что-то здесь смердит..."

Любой повод для обвинений в адрес России хорош, считает Франта. Россия - слишком большая. Россия мешает. Ату ее, Украина!

Президенту Украины Петру Порошенко, чей "шоколадный бизнес", отмечает автор, вполне процветает все в той же России, пришло приглушить свою риторику: в реальности уже невозможно бредить о десятках и сотнях тысячах вооруженных российских солдат на украинской территории.

Реальность наступает Петру Порошенко на пятки: украинский президент зачахнет без финансовых вливаний. Магнат знает, что американские деньги каждый должен заслужить не болтовней, а действиями. Иначе бизнес убыточен. Поэтому необходимо ввести против России новые санкции, пока у власти еще - обамовская клика, а лучше всего - спровоцировать громкий скандал, чтобы даже у противника нынешнего курса Трампа была причина до глубины души ненавидеть Путина.

И проблема Крыма идеально для этого подходит. Поэтому в самое ближайшее время мир снова услышит множество мистификаций "о российской аннексии Крыма".

"Поэтому в настоящей статье я задумаюсь над тем, как на самом деле обстоят дела с Крымом. Украла ли его Российская Федерация? Почему Крым - не Судеты?", - пишет Владимир Франта.

Сегодня ненависть к России слишком высока. А уж когда аналитики вспоминают пакт Молотова - Риббентропа, то картина получается полной. И Россию можно тут же назвать полночным королевством зла, куда боится ездить не только группа группа Buty (см. их песню «Я боюсь ехать в Россию»).

Цель достигнута. Враг создан. И если что, то может начаться война, посредством которой интриганы всегда сумеют оправдаться, а народ им сначала еще и зааплодирует. Так же, как аплодировали, конечно не все, Тони Блэру, когда премьер объяснял своим британцам, что война против Ирака, которая вместе с последствиями унесла уже более миллиона жизней, поскольку союзники использовали химическое оружие (жидкий фосфор), радиоактивные снаряды и обедненным ураном и прочее, ведется в интересах Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Просто диву даешься, откуда Запад берет нравственное право критиковать Россию, пишет автор.

Если Асада нужно заставить уйти, как твердит администрация Обамы в один голос с руководителями ЕС, то почему «союзники» вовремя не заставили уйти Гитлера? Почему они с ним тогда вообще разговаривали? Если обоих можно было заменить, как мы часто можем услышать в СМИ.

С Адольфом Гитлером Запад «разговаривал» еще на Олимпиаде в Берлине в 1936 году.

Если кого-то возмущает советско-немецкий пакт о ненападении в преддверии Второй мировой войны, подписанный Иоахимом фон Риббентропом от Германии и Вячеславом Молотовым от СССР, то стоит знать, что произошло шестью годами раньше на юге в солнечной Италии.

15 июля 1933 года. В тот день в резиденции Муссолини в Палаццо Венеция, большом дворце в центре Рима, «синьордуче», то есть Бенито, а также послы Германии, Франции и Великобритании ратифицировали рабочий вариант Пакта четырех о взаимопонимании и сотрудничестве (!) между фашистской Германией, Великобританией, Францией и Италией.

Этот договор объясняет, почему Германии позволили вооружаться в 30-е годы, и откуда, собственно, взялось «мюнхенское предательство», которое совершили «союзники» против Чехословакии. Вышеописанное имеет отношение и к непопулярному моменту, когда на нашу страну напали поляки, которые сами ратифицировали с Гитлером пакт о ненападении задолго до Советского Союза, и которые нажились на результатах переговоров в Мюнхене.

Сможет ли подобное переварить жадный любитель истории? О Пакте четырех у нас говорить как-то неприлично. Но если наметить ось «Пакт четырех-Мюнхен-Майдан», то можно только констатировать: от подобных перекличек - просто мороз по коже.

Нынешние события на Украине - в духе «ничто не ново под солнцем». По-прежнему ведется та же игра по получению выгоды, в которой нравственность не имеет значения! Здесь совершенно отчетливо видно, что цель оправдывает средства, а молодое поколение «так молодо, что ничего не помнит». Сегодня, вероятно, мы не видим, насколько приблизились к новой мировой войне, а быть может, мы давно уже в нее втянуты.

Так в чем разница между Крымом и Судетами? Обе территории были принесены в жертву. Союзники отдали Судеты Гитлеру, тем самым предав наш народ и наше государство. Отстаивал ли тогда кто-то территориальную целостность ЧСР?

Крым был присоединен к России в 18 веке Екатериной II Великой, российской царицей немецкого происхождения. В то время в Европе против присоединения протестовала только Франция. Будучи в то время президентом Коллегии иностранных дел Российской империи, Иван Андреевич Остерман находчиво напомнил Франции, что Российская империя закрыла глаза на то, каким образом Франция присоединила к себе Корсику.

Крым, в котором 90% населения - этнические русские, вскоре после Второй мировой войны забрал у Российской Федерации Никита Сергеевич Хрущев и присоединил к Украине.

Территорию современного Донбасса у России забрали большевики и «по кадастру» присоединили к будущей Украинской Советской Республике. До того в современных границах Украина никогда не существовала.

Неспроста сегодня мы наблюдаем шествия сотен тысяч радикалов в Польше, которые кричат, что Вильнюс и Львов нужно вернуть Польше.

Кто-нибудь кричал о территориальной целостности РСФСР, когда Хрущев перекроил карту? А кто встал на защиту СССР в 1991 году? Напротив, все рукоплескали разрушению огромной страны.

А за неразрешенный территориальный вопрос статуса Крыма, которому Украина пообещала автономию, если он останется в ее составе, ответственность лежит на Борисе Ельцине.

Но именно Украина забыла о договоре относительно крымской автономии, а потом и вовсе отказалась от этой идеи. В Киеве к власти пришла никем не избранная хунта, и неудивительно, что Россия не чувствует своих обязательств в отношении людей, которые с удовольствием позируют в униформе с нашивками (всем стоит на это посмотреть в интернете).

Путин сказал, что, не присоединись Крым к России, мир увидел бы геноцид, творимый украинским правительством над собственным населением. К счастью, в Крыму этого не произошло.

Геноцид происходит на Донбассе, и здесь можно применить принцип аналогии, что Путин и сделал.

Однако главное - это то, чего хочет народ Крыма, и как он проголосовал на референдуме. Имеет ли Крым право на самоопределение, с кем он хочет, а с кем не хочет жить - вот главные вопросы. Кто должен помогать или мешать ему, исходя из - собственно какого - международного права?

Мы сами видим, что с 1999 года международное право фактически не действует. И в этом вина не Путина.

На основании чего чехи и словаки создали Чехословакию? По какому праву американский президент тогда решал, как должна распасться Австро-Венгрия?

Мы что-то не заметили, чтобы в XIX веке Соединенные Штаты позволили собственным сепаратистам на Юге выйти из федерации и пойти своим путем. Тогда США начали боевые действия против собственных граждан.

Кто проповедует о воде, не должен пить вино. Мы живем в XXI веке. Люди имеют право на свою судьбу и счастье. И они должны получить право на это. Или что, выборы не действуют?

В свете всего этого очень странно, что кого-то еще может возмущать желание населения Крыма жить не с Украиной, а с Россией. Кому вообще какое дело, спрашивает Владимир Франта в заключение статьи.

Напомним слова президента России Владимира Путина: выбор крымчан, проголосовавших за воссоединение с РФ, нужно уважать, избегая двойных стандартов. "Нужно уважать выбор людей (в Крыму), не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии", - заявил он в интервью для фильма Оливера Стоуна "Украина в огне".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, распоряжение о выходе России из Римского статута об учреждении Международного уголовного суда после того, как тот в предварительном расследовании назвал присоединение Крыма вооруженным конфликтом, подписано президентом Владимиром Путиным.

Такое решение российский лидер принял после того, как стало известно о том, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда решила, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией".

Обо этом говорится в отчете прокурора о действиях по предварительному расследованию дела "Ситуация на Украине".

Документ прокомментировал глава совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин.

- Международный уголовный суд (МУС) заявляет, что воссоединение Крыма с Россией является вооруженным конфликтом. С осуждением России, естественно.

Что интересно в этом контексте: расследование проводится по заявлению правительства Украины, которая до сих пор, как, впрочем, и Россия, не ратифицировала статут МУС. Более того, Конституционный суд Украины признал статут Международного уголовного суда не соответствующим Конституции Украины.