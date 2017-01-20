США не сдадут Украину — они просто отвернутся

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, встречавшийся с представителями администрации Дональда Трампа, сообщил, что республиканцы при выстраивании отношений с РФ, скорее всего, не будут учитывать интересы Украины.

По словам парламентария, по Крыму американские власти также уже выработали точку зрения. "Признавать его никто не будет, но и тыкать России при каждом удобном случае или ссориться из-за него — тоже. Будет такая молчаливая форма признания", — отметил он.

Какие изменения ждут отношения между Россией и США? На вопросы Правды. Ру ответил доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Штоль.

— Как оцениваете молчаливую форму признания Крыма?

— Я думаю, что, несмотря на всю предвыборную и послевыборную риторику Трампа и возможных, практически состоявшихся членов его администрации, реальная политика США в отношении нашей страны как минимум на ближайшие полгода никаких серьезных изменений не претерпит. Во-первых, избранный и назначенный президент — это совершенно разные вещи. В предвыборной кампании можно говорить много разных вещей, обещать, но жизнь будет вносить свои коррективы.

Во-вторых, Трампу ситуация в американском обществе не позволит изменить резко отношение к нашей стране. Хотя, может быть, изменится в каком-то плане риторика. То, что новая администрация будет меньше уделять внимания Украине, это, пожалуй, да. Но это вовсе не значит, что американцы согласятся с присоединением Крыма к РФ или совершенно откажутся от помощи режима Порошенко. Крым так же будет не признаваться российским ближайший год, что дальше будет — трудно прогнозировать.

А что касается ситуации в целом на юго-востоке Украины, наверное, американская администрация будет меньше проявлять заинтересованности в украинском проекте. Тем не менее окончательно они ее пока не оставят. Так что рассчитывать на какие-то серьезные, кардинальные изменения, я думаю наивно и преждевременно.

— Что касается Донбасса: приемлем ли вариант восстановления этого региона совместными усилиями и средствами Москвы и Вашингтона?

— Я более чем уверен, что Вашингтон никаких средств вкладывать в восстановление Донбасса не собирался и не собирается. Вообще, как я уже сказал, отношение к юго-востоку Украины будет менее существенно, не в приоритетах американской администрации во главе с Трампом. Поэтому ни о какой финансовой, материальной помощи речи не идет. Я думаю, что восстановление Донбасса, это, прежде всего, проблема самого Донбасса и помощи со стороны РФ. В этом плане ничего не меняется.

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