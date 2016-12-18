СМИ США недовольны первыми назначениями "русского пуделя" Трампа

Новая американская администрация становится все более "пропутинской". Коль скоро Москва помогла Трампу стать президентом, то он в ответ назначает на ключевые посты "друзей России", "всячески потворствуя" российским властям, утверждает обозреватель New York Times Николас Кристоф.

Фото: AP

Сегодня, пишет Кристоф в своем материале, страна столкнулся с новым, еще "более шокирующим" политическим скандалом, чем знаменитый "уторгейст", когда в 1972 году президент Ричард Никсон приказал прослушивать офисы Демократической партии США. Теперь же атаку на Демократическую партию "повел Кремль", считает автор.

Взломав цифровые офисы демократов, "агенты Кремля" попытались изменить результаты голосования в США. Как предположил на днях уходящий президент Барак Обама, все это происходило под "личным контролем" Владимира Путина, ведь в России "без его участия ничего не происходит".

И если мыши в офисах демпартии и обнаженные женщины, признававшиеся в любви к демократическому кандидату во время "уотергейтского скандала", не смогли повлиять на ход выборов, то в 2016 году нельзя отрицать того, что публикация секретов Демократической партии не сыграла на руку Дональду Трампу, "дав ему преимущество и приведя, таким образом, к обеде".

При этом, напоминает Николас Кристоф, ЦРУ с "высокой долей уверенности" заявляет о причастности России к взломам электронной почты демократов. По информации Washington Post, главы ФБР и национальной разведке разделяют эту точку зрения.

При этом, пишет автор, и в первом, и во втором скандальных случаях реакция Никсона и Трампа оказалась "одинаково скверной". Если первый просто замял скандал (странное утверждение, поскольку "уотергейст" заставил Никсона досрочно уйти в отставку — ред), то Трамп встал "на защиту России" от обвинений и осудил ЦРУ.

Колумнист на полном серьезе утверждает, что "российская атака" нанесла значительный урон американской системе: "Нельзя сказать, что Трамп и Путин вступили в сговор, чтобы сфальсифицировать выборы. Но если ЦРУ право, Россия, очевидно, пыталась добиться избрания президента, который станет не столько марионеткой, сколько подпевалой — русским пуделем", по аналогии с "британским пуделем" Джорджа Буша — экс-премьером Великобритании Тони Блэром.

И вот теперь, бьет тревогу Кристоф, наступает страшное: "этот русский пудель действует в свойственной ему манере и раздает важные государственные посты друзьям Москвы, фактически награждая ее за атаку на Соединенные Штаты, Рекс Тиллерсон, номинированный Трампом на должность госсекретаря, — умный и толковый управленец. Но примечательно и то, что его связывают близкие отношения с Путиным, который пожаловал ему российский "Орден дружбы". Как мы сможем ответить на российское вмешательство в наши выборы, передавая американскую внешнюю политику в руки путинского друга?".

По мнению автора статьи, "близость Тиллерсона к Путину" выглядит особенно тревожной в свете других связей Трампа с Россией. Его будущий советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флин был участником званого ужина в Москве и сидел рядом с Путиным. Бывшего руководителя предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта подозревают в незаконном получении 12 миллионов долларов от "пророссийской партии" на Украине.

Несомненно, в новой администрации будут присутствовать уравновешивающие силы, включая генерала Джеймса Мэттиса, который не питает иллюзий по поводу Москвы и, как ожидается, станет главой Пентагона.

Но в целом, складывается ощущение, что кабинет Трампа станет "заметно пропутинским". "Это выглядит особенно поразительным, учитывая, что путинская Россия убивает журналистов, совершает военные преступления на Украине и в Сирии и угрожает миру в Европе", — тревожится журналист.

Поэтому, убеждает Кристоф, надо очень тщательно сенату изучить фигуру "ставленника Трампа", а вдруг что-то страшной найдется в его биографии? К примеру, не из-за него голодают дети в Чаде?

"Речь идет о чистоте американской демократии и о том, следует ли награждать иностранного диктора за нападение на США. От этого зависит, кто поведет нас за собой — президент или пудель", — заключает Николас Кристоф.

Конечно, в этой публикации американского журналиста ничего нового нет. Истерика по поводу "руки Кремля", руководившей выборами президента США, идет почти с самого начала предвыборной кампании, как не новы шаблонные истории об "убитых в России журналистах" и прочие страшные рассказы.

Что же до утверждений "взлом и слив сделала Москва", да еще под "чутким руководством" президента России, то в китайском городе Ханчжоу, Барак Обама получил четкий ответ президента России на все претензии американской стороны относительно якобы "вмешательства РФ в президентский выборы" в США.

Выборы президента Соединенных штатов закончились, но истерика под лозунгом "рука Москвы в избирательной кампании" продолжается. При этом, как и прежде, никаких доказательств подобным утверждениям так и не было представлено.

Несколько дней назад, в ходе очередного брифинга, журналисты потребовали от Джошуа Эрнеста однозначного ответа на вопрос: "Повлияла ли Россия на выборы в США", на что пресс-секретарь Белого дома ответил уклончиво"Администрация собирает информацию". При этом сам вопрос он попросил переадресовать "сторонникам Трампа".

О начале полномасштабного разбирательства с хакерскими атаками на прошлой неделе заявила уходящая администрация Барака Обамы. Свое расследование проводит Джон Маккейн, который в интервью агентству Рейтерс уже признался, что информации, подтверждающей, что хакерские атаки на американские политические институты были совершены с целью повлиять на исход всеобщих выборов в США, у него нет.

Более того, как заявил сотрудник сайта Wikileaks, экс-посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей, электронные письма штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон были получены не благодаря "русским хакерам", а от инсайдерского источника в Вашингтоне.

В сентябре 2016 года, рассказал Мюррей, один из разоблачителей-демократов тайно передал ему материалы штаба Клинтон, которые впоследствии были опубликованы на портале.

Что же до кандидатуры Рекса Тиллерсона, которого Трамп прочит на пост госсекретаря, то его выдвижение уже поддержал лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл.

"Многолетний опыт Рекса Тиллерсона общепризнан за перспективное стратегическое планирование, управление международным партнерством и рисками, а также за целенаправленное лидерство (компании - ред.) по всему миру", - говорится в заявлении Макконнелла.

Кроме того, сенатор отметил тот факт, что после восьми лет "неясного управления администрации Обамы", Тиллерсон сможет проявить свои "критически важные навыки, знания и возможности в этой важной роли".

Каковы шансы Рекса Тиллерсона пройти утверждение в сенате? Об этом обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова рассуждает в своем материале "Пройдет ли Тиллерсон сквозь Маккейна и Ко?"

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