Литовский суд отказался отпустить под залог гражданина России по "делу о 1991 годе"

Задержанного более двух лет назад на границе в Литвой гражданина России Юрия Меля окружной суд Литвы отказался выпустить на свободу даже под залог в 50 тысяч евро. В очередной раз срок задержания россиянина продлен на три месяца.

Фото: скриншот с youtube.com

Как сообщает в воскресенье агентство BNS, судья окружного вильнюсского суда Айнора Корнелия Мацявичене заявила, что "срок задержания обвиняемого продлен из-за отсутствия оснований и обстоятельств, позволяющих применить данный вид задержания".

У жителя Калининграда Юрия Меля в Литве нет постоянного места для проживания. Адвокат россиянина Галина Кардановская сказала агентству, что варианты мест для проживания ее подзащитного есть.

"Средства на залог могут быть собраны с помощью друзей, семьи, есть желающие поддержать его. Кроме того, в связи с тем, что он бывший военный, у него немаленькая российская пенсия, поэтому его проживание в Литве может быть обеспечено. Он дисциплинирован и желает принимать участие в процессе", - сказала она.

Дело о январских событиях у телецентра в Вильнюсе в 1991 году Окружной суд столицы Литвы начал слушать в конце января. Всего по нему проходят 65 обвиняемых, их защищают более 100 адвокатов, из которых трое не являются государственными. Все показания обвиняемых заочно из России, Белоруссии и Украины были зачитаны.

В зале суда присутствуют только двое обвиняемых - задержанные в Литве граждане РФ Мель и Геннадий Иванов. Дело рассматривается с перерывами, следующее заседание состоится в январе.

В мае Вильнюсский окружной суд, рассматривающий дело о событиях 13 января 1991 года, получил заявление сына погибшего в ту ночь с просьбой пригласить в Литву в качестве свидетеля экс-президента СССР Михаила Горбачева,

Генпрокуратура Литвы ранее заочно обвинила в преступлениях против человечности и в военных преступлениях бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова, экс-министра внутренних дел СССР Бориса Пуго, бывшего председателя КГБ СССР Владимира Крючкову. По его словам, Язов и Пуго подчинялись Горбачеву, "поэтому у последнего могут быть данные о действиях и решениях этих лиц и организованной ими группы сообщников".

Напомним, военный пенсионер Юрий Мель был арестован по приказу литовских властей 12 марта 2014 года на погранпереходе "Советск-Панемуне". Спустя два дня Вильнюсский участковый суд разрешил взять бывшего военнослужащего под арест.

Юрия Меля обвиняют в том, что он участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Прокуратурой Литвы ему были предъявлены подозрения "в преступлениях против человечности и в военных преступлениях, которые причисляются к категории тяжких и очень тяжких". За это Мелю грозит пожизненное лишение свободы.

В суде мужчина рассказал, что участвовал в событиях у телецентра - находился в танке. Однако россиянин отметил, что тогда ему было 22 года, и поэтому он не мог отдавать приказы о штурме.

В прямом эфире программы "Точка зрения" Николай Межевич, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, прокомментировал Правде.Ру судебное дело против 65 советских военнослужащих, которые 13 января 1991 года якобы убили 15 граждан Литвы.

Как сказал эксперт Правды.Ру, ничто не способствует быстрому обретению независимости так, как пролитая кровь. Исходя из этого была инсценирована провокация, в ходе которой погибли жители Литовской ССР.

Так как на тот момент никакой Литовской республики не существовало и ни одно государство мира не признавало независимость Литвы, очень странно судить граждан России, которые тогда были гражданами Советского Союза по Уголовному кодексу Литовской республики 2011 года. "Но события-то были в 91-м году", - заметил в интервью Правде.Ру Николай Межевич.

По мнению эксперта Правды.Ру, данное судебное дело - это попытка нарушить все законы континентального и англосаксонского права, которые гласят о недопустимости принципа обратной силы закона. "Законодательства и преступления должны быть в одной правовой системе".

Обращение Литвы к событиям 91-го года - это попытка внести свой большой вклад в общую антироссийскую истерию. Николай Межевич сомневается, что этот суд будет признан на Западе.