Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сверхнаглость: Туск назвал ЕС "главным источником гуманитарной помощи для сирийцев"

Мир

Евросоюз достиг некоторых результатов в Сирии, в частности, гуманитарного коридора в Алеппо, заявил в четверг вечером председатель Европейского Совета Дональд Туск.

356844.jpeg
Фото: AP

"Европа — главный источник гуманитарной помощи для сирийского населения. Остановить этот конфликт силой невозможно. ЕС не имеет ни намерения, ни возможностей использовать такой тип мер", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита ЕС. Ему был задан вопрос, какие меры он имел в виду, говоря о необходимости оказания давления на союзников сирийского режима — Россию и Иран, в то время как конфликт продолжается более пяти лет. Он призвал прекратить перекладывать вину за сирийский кризис на Европейский союз.

При этом ответственность за события в Сирии в ЕС брать на себя не хотят.

"Государства-члены Европейского союза, европейцы не несут ответственности за ситуацию, которая нам сегодня известна в Алеппо или в других районах Сирии", — подчеркнул Туск.

Россию Туск назвал эффективной "не в области гуманитарной помощи, а скорее в бомбардировках". ЕС же, по его словам, концентрируется на гуманитарной помощи и на дипломатических усилиях", — пояснил председатель Европейского Совета. Также он заявил о жестокости в Сирии России и ее сторонников.

Как сообщало ранее Минобороны, никакой "оппозиции", "гуманитарных организаций" или "правозащитников", о которых так любят говорить на Западе, в восточном Алеппо не оказалось, там был тотальный террор со стороны боевиков.

А на российские призывы к Западу и международным организациям направить обещанную ими гуманитарную помощь вышедшим из сирийского Алеппо мирным жителям остались без ответа, сообщил Конашенков. По его словам, вместо помощи сирийцам было получено "молчание или отговорки об угрозах безопасности".

По информации российского Генштаба, накануне сирийская армия выбила боевиков из всех районов Алеппо, которые находились в их руках. Полностью освобождены 105 кварталов общей площадью 78 с половиной квадратных километров.

Добровольно из Алеппо вышли более трех тысяч боевиков, около половины из них уже амнистированы, по гуманитарным коридорам в безопасные районы города было выведено 108 тысяч мирных жителей, в том числе, более 47 тысяч детей.

Между тем власти США ответили на новость об освобождении сирийского города Алеппо от боевиков, обвиняя Россию в "попустительстве терроризму".

"Стратегия, которую использует Россия, отвлекла ее внимание, позволив ИГИЛ (запрещена в РФ) добиться определенных завоеваний. Однако она также продолжает подпитывать экстремизм того рода, который лишь превращает Сирию в рай для террористических организаций, плетущих заговоры, предусматривающий применение насилия не только в регионе, но и во всем мире", — приводит ТАСС слова сообщения.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров назвал переговоры с США по урегулированию кризиса в Сирии "бесплодными посиделками".

"Чем препираться, чем пытаться навязать нам паузы, которые всегда использовались для подкрепления боевиков, давным-давно уже американцы могли бы согласится создать эти коридоры и давно бы уже мы этих боевиков убрали бы из восточного Алеппо", — добавил он.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Евросоюз продолжает мстить России за Крым
Темы Сирия Алеппо Евросоюз
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Враги народа
Мир
Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело"
Как отдохнуть
Маленькое черное платье... Можно заменить?
Читательский топ
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
В США назвали главную угрозу в 2017 году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай

Законопроект о выделении средств минобороны США на военную помощь Украине прокомментировал для Pravda.Ru эксперт Владимир Евсеев.

США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Европа
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Общество
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Мир
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Спорт
У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Ближний Восток
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский
Комментарии
bugbu mijio Эксперты: "Звезду смерти" в США не построят никогда
вячеслав судаков CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Dm St В Госдуме рассмотрят резонансный законопроект о платном въезде в города
vkontakte_288213980 В Госдуме рассмотрят резонансный законопроект о платном въезде в города
Сева Петров Европа продлила санкции — Москве не страшно
Сева Петров Европа продлила санкции — Москве не страшно
Сева Петров CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Сева Петров Четкий ответ Путина на тему выборов в США Обама получил еще в Ханчжоу
Сева Петров Сверхнаглость: Туск назвал ЕС "главным источником гуманитарной помощи для сирийцев"
Domush Kin Европа несколько веков не мылась в бане
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?