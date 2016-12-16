Сверхнаглость: Туск назвал ЕС "главным источником гуманитарной помощи для сирийцев"

Евросоюз достиг некоторых результатов в Сирии, в частности, гуманитарного коридора в Алеппо, заявил в четверг вечером председатель Европейского Совета Дональд Туск.

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"Европа — главный источник гуманитарной помощи для сирийского населения. Остановить этот конфликт силой невозможно. ЕС не имеет ни намерения, ни возможностей использовать такой тип мер", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита ЕС. Ему был задан вопрос, какие меры он имел в виду, говоря о необходимости оказания давления на союзников сирийского режима — Россию и Иран, в то время как конфликт продолжается более пяти лет. Он призвал прекратить перекладывать вину за сирийский кризис на Европейский союз.

При этом ответственность за события в Сирии в ЕС брать на себя не хотят.

"Государства-члены Европейского союза, европейцы не несут ответственности за ситуацию, которая нам сегодня известна в Алеппо или в других районах Сирии", — подчеркнул Туск.

Россию Туск назвал эффективной "не в области гуманитарной помощи, а скорее в бомбардировках". ЕС же, по его словам, концентрируется на гуманитарной помощи и на дипломатических усилиях", — пояснил председатель Европейского Совета. Также он заявил о жестокости в Сирии России и ее сторонников.

Как сообщало ранее Минобороны, никакой "оппозиции", "гуманитарных организаций" или "правозащитников", о которых так любят говорить на Западе, в восточном Алеппо не оказалось, там был тотальный террор со стороны боевиков.

А на российские призывы к Западу и международным организациям направить обещанную ими гуманитарную помощь вышедшим из сирийского Алеппо мирным жителям остались без ответа, сообщил Конашенков. По его словам, вместо помощи сирийцам было получено "молчание или отговорки об угрозах безопасности".

По информации российского Генштаба, накануне сирийская армия выбила боевиков из всех районов Алеппо, которые находились в их руках. Полностью освобождены 105 кварталов общей площадью 78 с половиной квадратных километров.

Добровольно из Алеппо вышли более трех тысяч боевиков, около половины из них уже амнистированы, по гуманитарным коридорам в безопасные районы города было выведено 108 тысяч мирных жителей, в том числе, более 47 тысяч детей.

Между тем власти США ответили на новость об освобождении сирийского города Алеппо от боевиков, обвиняя Россию в "попустительстве терроризму".

"Стратегия, которую использует Россия, отвлекла ее внимание, позволив ИГИЛ (запрещена в РФ) добиться определенных завоеваний. Однако она также продолжает подпитывать экстремизм того рода, который лишь превращает Сирию в рай для террористических организаций, плетущих заговоры, предусматривающий применение насилия не только в регионе, но и во всем мире", — приводит ТАСС слова сообщения.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров назвал переговоры с США по урегулированию кризиса в Сирии "бесплодными посиделками".

"Чем препираться, чем пытаться навязать нам паузы, которые всегда использовались для подкрепления боевиков, давным-давно уже американцы могли бы согласится создать эти коридоры и давно бы уже мы этих боевиков убрали бы из восточного Алеппо", — добавил он.

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