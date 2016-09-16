Военные моряки России и Китая в рамках учения "Морское взаимодействие" отработали элементы организации охраны и обороны кораблей.
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев, "по прибытии в назначенный район корабли России и Китая приступили к выполнению поставленных штабом руководства задач".
Он отметил, что экипажами кораблей были отработаны элементы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), противовоздушной (ПВО) и противолодочной обороны (ПЛО) на незащищённом рейде, а также в ходе совместного маневрирования были проведены тренировки по связи".
По данным RT, для участия в учениях в КНР прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенга". Командир отряда — командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Вадим Кулить.
"В ближайшее время российские и китайские моряки проведут тренировки по совместному поиску и спасению судов на море и досмотровые операции", — сообщил капитан второго ранга.
Правда.ру писала, что 12 сентября в северо-западной части Южно-Китайского моря, у побережья китайской провинции Гуандун, стартовали российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2016".
В учениях принимают участие более 250 бойцов морской пехоты, привлечены около двух десятков единиц авиатехники, 18 кораблей и судов обеспечения.
В ходе учений планируется высадка совместного десанта на условно захваченный остров, будет отрабатываться нанесение ракетно-артиллерийских ударов по морским мишеням, противолодочные действия и организация ПВО.
Итоги мероприятия подведут через неделю.
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