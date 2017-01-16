Самый страшный сон Украины: День, когда Вашингтон забудет про Киев

Вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа с нескрываемым ужасом ждет вся украинская политическая элита во главе с Петром Порошенко: больше всего руководство страны опасается лишиться окончательно поддержки со стороны Вашингтона.

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На Украине боятся, что новое американское руководство откажется от защиты ее интересов ради соглашения между Трампом и Россией, пишет Frankfurter Rundschau. Однако уходящая американская администрация постаралась хоть как-то смягчить будущий удар: на переговоры с Порошенко, дабы "успокоить украинцев", был отправлен Джо Байден, отмечает издание.

Вице-президент США приехал в Киев "пошептаться с Порошенко", как об этом написали некоторые СМИ. Одновременно он напомнил украинскому президенту, что путь Украины к демократии примерно такой же простой, как полет к Луне. Конечно, тема России в выступлении Байдена прозвучала и не один раз. Ведь именно Москва толкает Киев на "путь коррупции", ради того, чтобы Украина и дальше "оставалась уязвимой". О том, какие советы он дал Порошенко в отношении Трампа, осталось неизвестным.

А ведь Киеву есть, чего бояться, пишет Frankfurter Rundschau: власти страны сами лишили себя перспектив эффективного сотрудничества с избранным президентом США, выразив слишком активную поддержку его оппоненту, Хиллари Клинтон, которая, как надеялись на Украине, сможет обеспечить "жесткий курс в отношении России", а заодно организует поставки более мощного вооружения для украинской армии.

Но в итоге победа оказалась на стороне республиканцев, и приход к власти Трампа застал Порошенко и его администрацию врасплох, пишет автор статьи, напоминая, что главе предвыборного штаба Трампа Полу Манаформу в августе прошлого года пришлось уйти в отставку из-за обвинений антикоррупционного комитета в Киеве.

И это не самое плохое: сотрудники украинского посольства в Вашингтоне во время предвыборной кампании подыгрывали демократам и снабжали их информацией о возможных связях лидера республиканцев с Россией.

Напомним, об этом впервые рассказало Politico. По версии американского издания, Киев принимал участие в поиске компромата на Трампа, а также обнародовал документы, указывающие на коррумпированность Пола Манафорта.

Не слишком дальновидными были и высказывания некоторых украинских политиков в адрес Трампа. Так, после его обещания признать Крым частью России, данного в 2014 году, глава МВД Украины Арсен Аваков назвал его "опасным лузером", а бывший премьер-министр Арсений Яценюк - "проблемой для свободного мира". После таких заявлений Киеву теперь не приходится надеяться на помощь из-за океана, заключает автор статьи.

Как писала Правда.Ру, не успели новостные каналы передать информацию о фактической победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, как "смелые" украинские политики стали вычищать из сетей свои прежние "дерзкие" высказывания о республиканце. Первым бросился удалять публикации министр внутренних дел Украины Аваков: его комментарий об "опасном и бесстыдном маргинале" Трампе сразу исчез из Фейсбука.

Как бы то ни было, но Киев прилагает все усилия, чтобы хоть немного расположить к себе нового американского лидера. Даже лоббистов для этого наняли из компании BGR Group. Контракт с американскими лоббистами оценивается в 600 тысяч долларов в год (или 50 тысяч долларов в месяц). Правда, некоторые эксперты уже заявили, что это - "деньги, выброшенные на ветер".