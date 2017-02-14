Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ЭКСПЕРТ: Европа готовится выбросить "чемодан без ручки" — Украину

Мир

Брюссельский Центр европейских политических исследований, финансируемый ЕС, опубликовал доклад с призывом к Евросоюзу прекратить финансирование руководства Украины, поскольку Киев не может побороть коррупцию в стране.

359535.jpeg
Фото: REX

"За три года, прошедших после "майдана", руководству Украины так и не удалось выполнить свои обещания в части борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления", — говорится в докладе.

Почему призыв прозвучал именно сейчас? Прислушается ли к нему ЕС? На вопросы "Правды.Ру" отвечает Елена Пономарева, российский политолог, историк, публицист, доктор политических наук, профессор МГИМО, президент Международного института развития научного сотрудничества:

На самом деле всем трезвомыслящим экспертам и политикам, которые адекватно воспринимают нынешнюю политическую ситуацию, давно уже было понятно, что финансировать олигархический и коррумпированный режим в Киеве совершенно невозможно. Этого не нужно делать, потому что идет просто прямое разворовывание средств. Более того, есть даже данные, что выделенные транши не успевают доходить до национальных банков Украины: они уже разворовываются на стадии выделения. Тем не менее финансирование продолжается.

Здесь срабатывает, мне кажется, такая схема. Дело в том, что евробюрократия уже автономно в течение некоторого времени существует, и она не связана с государствами, которые составляют ЕС. Учитывая эту автономность и в то же время ангажированность, можно предположить и коррумпированность той же самой евробюрократии, которая, естественно, выделяет деньги под определенные проценты для "себя, любимой". Это можно предположить. Такое маниакальное выделение средств для заведомого их разворовывания, например, иных мыслей у меня не вызывает.

С другой стороны, та же евробюрократия уже заигралась в так называемую демократию. Поэтому то, что происходит на Украине, к демократии не имеет вообще никакого отношения. Тем не менее всяческими красивыми словами о свободе прав человека и так далее прикрываются различные действия киевского режима. И раз уже была выбрана такая риторика — бюрократы ЕС стараются не потерять лицо, как говорится, и продолжают с маниакальным упорством свою риторику. Подпитывается она деньгами.

Вообще, то, что происходит вокруг Украины, связанное с мировыми политическими игроками, все больше напоминает ситуацию чемодана без ручки. Вроде бы и нести невозможно, и бросить жалко. И, действительно, очень метафорично эта ситуация выражает, что происходит на Украине. Но при всем том — как бы ни жалко было бросить этот чемодан без ручки — его все-таки придется бросить: меняется и геополитическая, и мировая ситуация. Это мы хорошо видим на примере трансформации отношений между союзниками — прежде всего США и ЕС, и изменение в самих США: отказ от разного рода трансъевропейских и трансатлантических содружеств, которые были вершинами транснациональных корпоративных интересов.

Это все заставляет и европейских бюрократов пересматривать свое отношение к такому конкретному случаю — как говорят западные политологи, к такому казусу как Украина. Для них всё казусы, несмотря на огромное количество жертв и трагедий для обычных людей. Я думаю, после этого доклада экспертов мы не увидим какое-то конкретное решение, но это решение по прекращению финансирования Украины явно назревает.

Более того, в закулисных переговорах, которые неизвестны в публичном пространстве, очевидно, Порошенко уже сказали, что финансировать его не будут. Иначе очень сложно объяснить такое нагнетание обстановки вокруг Донецкой и Луганской народных республик, которое мы наблюдаем в последнее время. Это, что называется, "глас вопиющего в пустыне" у Порошенко, который ходит с протянутой рукой, попрошайничает по всему миру. Но поскольку успешно попрошайничать уже не удается, нужно показать, что несчастная Украина подвергается агрессии. И, соответственно, нужно как-то его поддержать: режим Порошенко якобы борется с такими монстрами, как ДНР и ЛНР.

На самом деле сегодня пришли очередные данные по поводу обстрелов, и это более тысячи обстрелов за последнее время. Очередная тысяча обстрелов произошла на территории народных республик. Я думаю, это хорошо, что западные эксперты, экспертное сообщество уже начинают открыто говорить о том, что невозможна такая ситуация, которая складывалась последние два года, и теперь киевский режим необходимо лишить разного рода подпиток. То ограбление собственного народа, которое проводит режим Порошенко несмотря на критику, просто нивелирует ценность Европейского союза и западноевропейские формы политического устройства, ложится тяжелым бременем, в частности, и на европейских налогоплательщиков.

А если мы примем во внимание те траты, которые приходится терпеть и в связи с миграционным кризисом, в связи с перераспределением средств для строительства лагерей для беженцев, выделением квот, то становится совершенно очевидно: украинская карта уже стала лишней в этой колоде.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Безвизовый режим ЕС для Украины: «Еще не пригласили, а уже выгоняют»
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
5 масок для омоложения лица
Красота
5 масок для омоложения лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Как отстоять права
Свинья под дубом Свободы, Равенства и Братства
Недвижимость
Мой дом — мое разорение?
Читательский топ
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Госдеп рассказал о том, как санкции повлияли на экономику России
В США массовая эвакуация: рушится гигантская плотина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения

Для читателей "Правды.Ру" эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.

ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Мир
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Мир
Госдеп рассказал о том, как санкции повлияли на экономику России
Украина
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?

Прогноз итальянского политолога о развале Украины в 2017 году прокомментировали для Pravda.Ru, эксперты Руслан БОРТНИК и Михаил АЛЕКСАНДРОВ.

ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Мир
Немецкий журналист: "провалом европейской дипломатии" стали Минские соглашения
Украина
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Украина
В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ

В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.

В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ
Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Общество
Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Мир
Замкомандира одного из подразделений ДНР стал Захар Прилепин
Мир
Американский капитан морской пехоты поставил российскую армию в пример США
Антон Куликов Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме" Антон Куликов Александр Широкорад Свинья под дубом Свободы, Равенства и Братства Александр Широкорад Лейла Мамедова Мой дом — мое разорение? Лейла Мамедова
Комментарии
bugbu mijio НАТО бряцает оружием у границ России
счастливчик здоровый Дискредитацию в Интернете хотят сделать уголовным преступлением
Геннадий Пантелеев Запад достало: Киев обвинен в поддержке нацистов-"правосеков"
вячеслав судаков ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
вячеслав судаков ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Vesselin Minchev НАТО бряцает оружием у границ России
Сергей Кравцов(Mail.Ru) ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Дмитрий Назаров(Facebook) Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
facebook_100008953007890 Оскорбившего Меланью Трамп репортера New York Times наказали
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?