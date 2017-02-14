ЭКСПЕРТ: Европа готовится выбросить "чемодан без ручки" — Украину

Брюссельский Центр европейских политических исследований, финансируемый ЕС, опубликовал доклад с призывом к Евросоюзу прекратить финансирование руководства Украины, поскольку Киев не может побороть коррупцию в стране.

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"За три года, прошедших после "майдана", руководству Украины так и не удалось выполнить свои обещания в части борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления", — говорится в докладе.

Почему призыв прозвучал именно сейчас? Прислушается ли к нему ЕС? На вопросы "Правды.Ру" отвечает Елена Пономарева, российский политолог, историк, публицист, доктор политических наук, профессор МГИМО, президент Международного института развития научного сотрудничества:

На самом деле всем трезвомыслящим экспертам и политикам, которые адекватно воспринимают нынешнюю политическую ситуацию, давно уже было понятно, что финансировать олигархический и коррумпированный режим в Киеве совершенно невозможно. Этого не нужно делать, потому что идет просто прямое разворовывание средств. Более того, есть даже данные, что выделенные транши не успевают доходить до национальных банков Украины: они уже разворовываются на стадии выделения. Тем не менее финансирование продолжается.

Здесь срабатывает, мне кажется, такая схема. Дело в том, что евробюрократия уже автономно в течение некоторого времени существует, и она не связана с государствами, которые составляют ЕС. Учитывая эту автономность и в то же время ангажированность, можно предположить и коррумпированность той же самой евробюрократии, которая, естественно, выделяет деньги под определенные проценты для "себя, любимой". Это можно предположить. Такое маниакальное выделение средств для заведомого их разворовывания, например, иных мыслей у меня не вызывает.

С другой стороны, та же евробюрократия уже заигралась в так называемую демократию. Поэтому то, что происходит на Украине, к демократии не имеет вообще никакого отношения. Тем не менее всяческими красивыми словами о свободе прав человека и так далее прикрываются различные действия киевского режима. И раз уже была выбрана такая риторика — бюрократы ЕС стараются не потерять лицо, как говорится, и продолжают с маниакальным упорством свою риторику. Подпитывается она деньгами.

Вообще, то, что происходит вокруг Украины, связанное с мировыми политическими игроками, все больше напоминает ситуацию чемодана без ручки. Вроде бы и нести невозможно, и бросить жалко. И, действительно, очень метафорично эта ситуация выражает, что происходит на Украине. Но при всем том — как бы ни жалко было бросить этот чемодан без ручки — его все-таки придется бросить: меняется и геополитическая, и мировая ситуация. Это мы хорошо видим на примере трансформации отношений между союзниками — прежде всего США и ЕС, и изменение в самих США: отказ от разного рода трансъевропейских и трансатлантических содружеств, которые были вершинами транснациональных корпоративных интересов.

Это все заставляет и европейских бюрократов пересматривать свое отношение к такому конкретному случаю — как говорят западные политологи, к такому казусу как Украина. Для них всё казусы, несмотря на огромное количество жертв и трагедий для обычных людей. Я думаю, после этого доклада экспертов мы не увидим какое-то конкретное решение, но это решение по прекращению финансирования Украины явно назревает.

Более того, в закулисных переговорах, которые неизвестны в публичном пространстве, очевидно, Порошенко уже сказали, что финансировать его не будут. Иначе очень сложно объяснить такое нагнетание обстановки вокруг Донецкой и Луганской народных республик, которое мы наблюдаем в последнее время. Это, что называется, "глас вопиющего в пустыне" у Порошенко, который ходит с протянутой рукой, попрошайничает по всему миру. Но поскольку успешно попрошайничать уже не удается, нужно показать, что несчастная Украина подвергается агрессии. И, соответственно, нужно как-то его поддержать: режим Порошенко якобы борется с такими монстрами, как ДНР и ЛНР.

На самом деле сегодня пришли очередные данные по поводу обстрелов, и это более тысячи обстрелов за последнее время. Очередная тысяча обстрелов произошла на территории народных республик. Я думаю, это хорошо, что западные эксперты, экспертное сообщество уже начинают открыто говорить о том, что невозможна такая ситуация, которая складывалась последние два года, и теперь киевский режим необходимо лишить разного рода подпиток. То ограбление собственного народа, которое проводит режим Порошенко несмотря на критику, просто нивелирует ценность Европейского союза и западноевропейские формы политического устройства, ложится тяжелым бременем, в частности, и на европейских налогоплательщиков.

А если мы примем во внимание те траты, которые приходится терпеть и в связи с миграционным кризисом, в связи с перераспределением средств для строительства лагерей для беженцев, выделением квот, то становится совершенно очевидно: украинская карта уже стала лишней в этой колоде.

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