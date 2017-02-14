Валерий КИСТАНОВ: "Отдадим Курилы Японии - их сразу захватят США"

Если Южные Курилы передадут Японии, на них будут распространяться обязательства со стороны США по пятой статье японо-американского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Об этом заявил глава МИД Японии Фумио Кисида. Речь идет о том, что Штаты должны будут защищать эти острова, как и всю территорию Японии, передает РИА "Новости".

Фото: AP

Напомним, в прошлом году стало известно, что российские "Бастионы" разместили и на Курилах - на островах Итурупе и Кунашире. Кроме того, там развернут также ракетный комплекс "Бал". Их дивизионы будут контролировать российские территориальные воды и проливы, а также защищать морские базы. Эксперты уже заявили, что размещение на островах ракетных систем новейшего поколения — сигнал о том, что Россия полна решимости сохранить территории за собой.

Добавим, сегодня СМИ сообщили, что Япония направила протест России в связи с присвоением названий безымянным островам Курильской гряды, территориальную принадлежность части из которых оспаривает Токио, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу. "Правда.Ру" писала об этом: указ присвоении имен пяти островам недавно подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Острова получили имена генералов и государственных деятелей России: генерал-лейтенанта Деревянко, генерал-лейтенанта Гнечко, государственного деятеля, дипломата Громыко, государственного деятеля губернатора Фархутдинова и капитана дальнего плавания Щетининой.

"Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление. По дипломатическим каналам 13 февраля был направлен протест России", — сказал Ёсихидэ Сугу.

Новые заявления Японии по поводу Курильских островов для "Правды.Ру" прокомментировал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий КИСТАНОВ.

В последнее время Япония создает небывалый информационный шум по поводу Курильских островов. Зачем?

Если они станут японской территорией, если Россия передаст острова Японии — или вернет, как говорят японцы — тогда на них будет распространяться действие японо-американского договора безопасности. И если кто-то попытается посягнуть на территориальную целостность Японии — в соответствии с пятой статьей этого договора США придут на помощь японцам. Но тут нюансы есть. У США такая позиция: да, это положение действует в том случае, если Япония контролирует эти острова, эти территории.

В частности, вы знаете, что существует спор между Японией и Китаем по поводу островов в Восточно-китайском море. Они контролируются Японией, Япония считает их своей территорией. А Китай считает, что они незаконно захвачены Японией еще до Второй мировой войны, и Япония должна вернуть эти острова. На них распространяется сейчас эта пятая статья договора, в соответствии с которой, если Китай вдруг попытается отобрать силой у Японии эти острова, США придут на помощь Японии. А что касается Южных Курил — поскольку они контролируются не Японией, а Россией, то США не обязаны приходить на помощь Японии, если возникнет какой-то военный конфликт между Россией и Японией по поводу этих островов. Вот тут принципиальная разница.

То есть предаче островов не бывать?

Как говорится, никогда не говори никогда. Но если мы передадим японцам эти острова под суверенитет — значит, на них будет распространяться японо-американский договор безопасности. Предположим чисто теоретически, что мы передадим японцам два острова - Хабомаи и Шикотан. В соответствии с декларацией 1956 года мы обязались передать их после заключения мирного договора. Вот если мы их передадим и потом попробуем, например, потребовать их обратно или взять силой, то тут же американцы вступятся за японцев. А пока мы их контролируем, считаем своей территорией, американцы не будут вмешиваться.

Но если мы их передадим японцам, то там не только американцы могут прийти на помощь японцам. Там могут быть размещены американские базы, военные сооружения, радары — да все что угодно. И это как раз было озвучено японской стороной, когда шли переговоры между нами еще в преддверии визита Путина в Японию. Сётаро Яти, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии, приезжал в Росссию, встречался с Патрушевым, своим коллегой. Патрушев его спросил: если мы передадим острова Хабомаи и Шикотан, можете дать гарантию, что там не появятся американские базы? Яти сказал: нет, мы такой гарантии дать не можем.

Это означает только одно: Япония до сих пор несамостоятельна в своей внешней политике, американское влияние здесь является ключевым фактором. Нет сомнений: если Россия передаст Японии эти острова - там появятся американские базы.

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